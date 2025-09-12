Balesetet szenvedett Henry Cavill: 2026-ig leáll a forgatásokkal

Megrázó hírek érkeztek Hollywood legszexibb jófiújáról: a Hegylakó remake-jét készítő stáb ugyanis bejelentette, hogy néhány hónappal eltolják a film forgatásait, mert a főszereplő Henry Cavill kidőlt a munkából, miután edzés közben súlyos sérülést szenvedett. Bár a menedzsment nem árulta el, hogy milyen jellegű sérülést szerzett a sármőr, az már most biztos, hogy a következő hónapokat lábadozással fogja tölteni az Acélember.

Henry Cavill edzés közben szerzett komolyabb sérülést

Forrás: Getty Images North America

Henry Cavill sérülése miatt hónapokat csúszik a forgatás

A PageSix számolt be róla, hogy a Hegylakó remake-jének forgatását néhány hónappal eltolták a főszereplő sérülése miatt, így 2026-ban fog újraindulni a munka. Bár a stáb arról beszélt, hogy Cavill nem szenvedett súlyos balesetet, attól még elég komoly sérülésnek tűnik az, ami miatt több hónapig lábadoznia kell a szupersztárnak.

Henry Cavill Sir Sean Connery nyomdokaiba lép

Az eredeti Hegylakóban Sir Sean Connery játszotta a címszereplőt és a karrierje egyik legsikeresebb filmje lett végül az 1986-os fantasy. Most 40 évvel az eredeti kultfilm után az Amazon döntött úgy, hogy feléleszti a szériát és szupersztárok sorával vág neki a forgatásoknak. A teljesség igénye nélkül szerepelni fog a filmben Henry Cavill mellett Russel Crowe, Dave Bautista, és Djimon Hounsou is. A rendezői székbe is egy fekete öves mestert béreltek fel, ugyanis a 2014-es John Wick rendezője Chad Stahelski fogja dirigálni a munkálatokat.