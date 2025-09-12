Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Balesetet szenvedett Henry Cavill: 2026-ig leáll a forgatásokkal

2025.09.12.
A világ egyik legsármosabb színésze edzés közben szenvedett balesetet. Henry Cavill éppen a Hegylakó című film remake-jét forgatta, amikor súlyos sérülést szerzett.

Megrázó hírek érkeztek Hollywood legszexibb jófiújáról: a Hegylakó remake-jét készítő stáb ugyanis bejelentette, hogy néhány hónappal eltolják a film forgatásait, mert a főszereplő Henry Cavill kidőlt a munkából, miután edzés közben súlyos sérülést szenvedett. Bár a menedzsment nem árulta el, hogy milyen jellegű sérülést szerzett a sármőr, az már most biztos, hogy a következő hónapokat lábadozással fogja tölteni az Acélember.

Henry Cavill edzés közben szerzett egy komolyabb sérülést
Henry Cavill edzés közben szerzett komolyabb sérülést
Forrás: Getty Images North America

Henry Cavill sérülése miatt hónapokat csúszik a forgatás

A PageSix számolt be róla, hogy a Hegylakó remake-jének forgatását néhány hónappal eltolták a főszereplő sérülése miatt, így 2026-ban fog újraindulni a munka. Bár a stáb arról beszélt, hogy Cavill nem szenvedett súlyos balesetet, attól még elég komoly sérülésnek tűnik az, ami miatt több hónapig lábadoznia kell a szupersztárnak.

Henry Cavill Sir Sean Connery nyomdokaiba lép

Az eredeti Hegylakóban Sir Sean Connery játszotta a címszereplőt és a karrierje egyik legsikeresebb filmje lett végül az 1986-os fantasy. Most 40 évvel az eredeti kultfilm után az Amazon döntött úgy, hogy feléleszti a szériát és szupersztárok sorával vág neki a forgatásoknak. A teljesség igénye nélkül szerepelni fog a filmben Henry Cavill mellett Russel Crowe, Dave Bautista, és Djimon Hounsou is. A rendezői székbe is egy fekete öves mestert béreltek fel, ugyanis a 2014-es John Wick rendezője  Chad Stahelski fogja dirigálni a munkálatokat.

Henry Cavill megtörte a csendet — A sztár úgy döntött, befejezi a nemrég született gyereke körüli titkolózást

Henry Cavill és menyasszonya, Natalie Viscuso megfogadták, hogy nem mutogatják januárban született közös gyereküket, sőt, semmiféle információt nem osztanak meg vele kapcsolatban. Az utolsó hír, amit hivatalosan is megosztottak, hogy gyerekük lesz, de hogy mikor, milyen nemű lesz és esetleg, hogy mi lesz a neve, nem voltak hajlandóak senkinek elárulni. Mostanáig.

Eltitkolta babája születését Henry Cavill — Fotók

Miközben legújabb filmjének forgatására készül, a szuperhős Ausztráliában folytatja életét. A brit színészt és barátnőjét, Natalie Viscusót szombaton a queenslandi Gold Coaston sétálva kapták lencsevégre. A magánéletét nagyon óvó pár nem árulta el sem a baba születési idejét, sem nevét, de még a nemét sem.

Színészek, akik úgy öregedtek, mint a jó bor: Tom Hardy és Henry Cavill férfias sármra cserélték kisfiús bájukat – GALÉRIA

Amíg a legtöbb hollywoodi díva retteg az idő múlásától, addig ezek a sztárpasik szívdöglesztően öregedtek. Vannak színészek, akiknek a vonzereje az évek előrehaladtával egyre csak fokozódott.

 

