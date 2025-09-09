Megdöbbentő pletykák láttak napvilágot a 65 éves Hugh Grantről

Hugh Grant 65 éves lett. Hihetetlen, hogy a kedvenc romantikus filmjeink férfi főhőse felett is eljárt az idő. Pletykák szerint a színész nem is viseli túl jól az öregedést, filmes berkeken belül azt pusmogják, hogy megszaporodott ráncai és őszülő halántéka miatt egyre ritkábban (vagy szinte soha) nem vállal már filmszerepeket. De vajon tényleg csak ennyi lett volna Hollywood egyik legfényesebb brit csilla? Egy sármos arc és kisfiús báj? Íme 10 érdekesség a szülinapos Hugh Grantról, amit csak kevesen tudnak.

Hugh Grant 65. születésnapja alkalmából összegyűjtöttük karrierje legfontosabb pillanatait.

Forrás: WireImage

Hugh Grant 65. születésnapja − 10 érdekesség a színészről

Hugh Grant az angol romantikus vígjátékok koronázatlan királya, a szépfiús sármőr 65 éves lett. Az Igazából szerelem, a Sztárom a párom és a Keserű méz című romantikus filmek után Guy Ritchie akciófilmjében, az Úriemberek című alkotásban láthatta a nagyközönség. Életútja igen sűrű, rengeteg szerepet eljátszott már, de ki is valójában Hugh Grant a jófiú, aki minden szívet megdobogtat? Íme, 10 érdekesség, a színészről, aki a pályáját az Oxford színjátszó csoportjában kezdte.

Filmszerep egy lány miatt?

Hugh Grant első filmes szereplését egy kiszemelt lány miatt vállalta be. Bár már gyerekkorában is érdekelte a színjátszás, és az Oxford Egyetem színjátszó körébe is járt, csak hobbiként tekintett erre a tevékenységre. Később, az első igazi filmszerepére, ami a Privileged címet viselte, azért jelentkezett, mert megtudta, hogy Victoria Studd, az évfolyamtársa is részt vesz a forgatáson, mert megkapott egy szerepet.

Plusz érdekesség: a Privileged című alkotás stáblistáján, Grant még „Hughie" néven szerepelt.

2. Filozófiadiploma helyett sikeres színész

A Privileged című film forgatása után továbbra sem készült színészi pályára. Még mindig az volt a célja, hogy az első angol szakos diplomája után elvégzi a filozófiaszakot is, de ez végül meghiúsult. A Londonban tartott egyik vetítés után váratlanul megszólította a William Morris Ügynökség ( híres amerikai művész- és tehetségügynökség) egyik munkatársa azzal, hogy szívesen képviselnék őt a jövőben. Hugh épp pénzszűkében volt, ezért szinte cinikusan rávágta:

Hát jó, akkor színész leszek.

Úgy tervezte, hogy megszedi magát, majd az egy éves kaland után visszatér az iskolapadba, de tévedett ezzel kapcsolatban.

3. Tévedésből szerep?

Hugh olyannyira kishitű volt, hogy azt hitte, hogy pusztán tévedésből küldték el neki a Négy esküvő és egy temetés című mű forgatókönyvét. Olyannyira jónak találta Richard Curtis forgatókönyvét, hogy őszintén úgy vélte, hogy ő ezt nem kaphatta meg. Egyébként a főszerepre mintegy 70 színészt is meghallgattak Hugh mellett.

Richard Curtis azért ellenezte, mert „túl jóképűnek” tartotta erre a szerepre.

Helyes arc ide vagy oda, Hugh annyira jól játszott, hogy hatalmas sikert aratott a casting alatt és a filmben is. Az alakításáért BAFTA- és Golden Globe-díjat is kapott.

4. Többször is fel kell venni? − Igazi zöldfülű volt a filmezést tekintve

A filmes karrierje elején − a The Last Place on Earth forgatásán − az első jelenet leforgatása után, elégedetten megindult kifele a set-ből átöltözni, mert úgy gondolta, hogy mára végeztek is. Hugh egyáltalán nem volt jártas a filmes közegben és azt hitte, hogy minden jelenetet elég csak egyszer eljátszania.

Fogalma sem volt róla, hogy többször is fel kell venniük mindegyik jelenetet különböző beállításokkal, más-más színészi játékkal.

5. A bátyja miatt nem hagyta ott a színészetet

Láthatjuk, hogy Hugh karrierjét igencsak befolyásolták a személyes kapcsolatai, hiszen ahogy egy lány miatt kezdett bele a színészi életbe, a bátyja miatt nem adta fel azt. Hugh mielőtt megkapta a Maurice című film főszerepet, már fontolgatta a színészi pálya elhagyását. Ekkor bátyja – aki egyébként egy jómódú bankár volt és sokszor segítette ki anyagilag testvérét – rávette, hogy vállalja el a szerepet és milyen jól tette, hogy ellenezte, hogy az öccse elhagyja a pályát. A film hatalmas sikert aratott Velencében, így ez hozta meg számára az első komoly szakmai elismerést.

6. Ezért volt boldog a gyenge európai filmek után is

A '80-as és a '90-es évek fordulóján több európai koprodukcióban szerepelt, amelyeket általában alacsony költségvetésű, nem túl sikeres alkotások voltak. Hugh számára mégis hasznos pár év volt, mivel tapasztalatot szerzett és sokat fejlődött a játéka. Ekkor ismerkedett meg első szerelmével Elizabeth Hurleyvel, akivel 13 évig voltak együtt.

7. Hugh megtanulta, hogy: „a kevesebb néha több”

Hugh miután megkapta az első amerikai filmszerepét az Áldatlan állapotban című filmben, mindenáron bizonyítani akarta, hogy méltó Hollywoodhoz és megérdemli a magasabb bért. Saját elmondása alapján, olyan görcsösen meg akarta mutatni, hogy milyen kivételes színész, hogy mindent túlzásba vitt. Később egyetértett a kritikusaival, és úgy gondolta, hogy a túljátszással, pocsék alakítással rontotta el a filmet.

8. A Bridget Jonesban mintha csak magát játszotta volna

Saját bevallása szerint a Bridget Jones naplójában játszott karakter áll hozzá a legközelebb, így mintha csak önmagát kellett volna adnia a forgatásokon. Hugh szerint, az általa játszott karakter (Daniel Cleaver) sokkal inkább hasonlít rá, mint a romantikus jófiúk. A közönség is imádta ebben a szarkasztikus, nőcsábász szerepben, így a folytatásokban is visszatért.

Plusz érdekesség: a harmadik részben − Bridget Jones babát vár című filmben − viszont már azért nem vállalta a szerepet, mert nem tetszett neki a forgatókönyv.

9. Egész karrierje során ettől rettegett egyedül: az Igazából szerelem táncjelenetétől

Az Igazából szerelem brit miniszterelnöki tánca ma már ikonikus, ki gondolná, hogy ettől rettegett pályafutása során leginkább a sztár? Ugyanis annyira szorongva készült a táncra, hogy még a felvételt is megpróbálta elhalasztani.

Sőt, miután nem sikerült időt nyernie és tovább fokozódott az izgalma, különböző kifogásokat keresett – például térdfájásra hivatkozott – hogy elkerülje a lehetetlent.

Végül a forgatás utolsó napján, reggel hétkor, kissé feszengve vették fel a jelenetet, amely azóta is legendás.

10. Megbánta, hogy visszautasította a Harry Potter-filmet

Hugh Gilderoy Lockhart szerepére lett kiválasztva a Harry Potter és a Titkok Kamrája című filmben, de nem tudta elvállalni időpontütközés miatt.

A döntését az is befolyásolta, hogy a Két hét múlva örökké című romantikus vígjátékért 12,5 millió dollárt (több, mint négy és fél milliárd forintot) kapott.

Hugh visszamenőleg bánta, hogy nem vállalta el Gilderoy Lockhart szerepét, és a vígjáték sem lett maradandó siker, viszont Marc Lawrence rendezővel később több filmet is készített.