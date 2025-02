Hugh Grant ugyan sok romantikus kapcsolatba keveredett az évek során, de 2018 óta boldog házasságban él feleségével, Anna Ebersteinnel. A párnak három közös gyermeke van. A színész a Bridget Jones naplója – Bolondulásig című filmben újra visszatér, így természetesen a filmpremierről sem hiányzott, ahová ezúttal felesége kísérte el. Anna ragyogott a vörös szőnyegen, ráadásul megvillantotta csodálatos alakját is egy fehér miniruhában. A párról fotók is készültek a premieren, amelyeket ebben a cikkben megnézhetsz. Néhány titkot is elárulunk Hugh Grant és felesége kapcsolatáról, amit eddig nem tudtál.

Hugh Grant feleségével jelent meg a Bridget Jones legújabb részének premierjén.

Forrás: Getty Images

Hugh Grant felesége ragyogott a vörös szőnyegen

Ki Anna Eberstein?

Anna Eberstein Londonban él, de Svédországban született és nőtt fel. Közgazdaságtant tanult a svédországi Uppsala Egyetemen, ahol mesterdiplomát szerzett. Tanulmányai során egy időre az amerikai Tennessee állambeli Lincoln Memorial Universityre is ellátogatott.

Az iskola befejezése után Eberstein televíziós karriert kezdett, és az ESPN-nél dolgozott promóciós producerként. Később az üzleti világba is betört: 2014-ben unokatestvérével, Pia Tamm Hagnóval közösen megalapította az Ace & Me nevű, gyermekeknek szánt mamuszzoknimárkát.

Érdekes módon, annyira nem rajong Grant egyik legismertebb műfajáért, a romantikus vígjátékokért. Egy interjúban Seth Meyersszel Grant azt mondta: „A feleségem a férfi a házunkban, tényleg. Ő az erőszakos filmeket és a gengszterfilmeket szereti, miközben én ott ülök és a Római vakációt vagy A muzsika hangját nézem. Szóval sosem kedvelte azokat a filmeket, amiket korábban csináltam, mert mind romantikus és ilyesmi volt. De most kezd ráérezni az ízére.”

Anna Eberstein egy csodás miniuhában villantotta meg lábait.

Forrás: Getty Images

Így találkozott Hugh Grant és Anna Eberstein

A pár egy londoni bulin ismerkedett meg, de a 2010-es évek elején úgy tűnt, hogy se veled, se nélküled kapcsolatban éltek. 2012-ben született közös gyermekük, John Mungo. Ezután látszólag szakítottak. Grantnak 2013-ban született egy másik gyermeke Tinglan Hongtól, egy fiú, Felix. Ő volt a második közös gyermekük, ugyanis már volt egy lányuk, Tabitha, aki egy évvel John előtt jött a világra. Grant és Eberstein 2015-ben ismét együtt jelentek meg nyilvánosan, láthatóan romantikus kapcsolatban. Együtt vettek részt a Roland Garros stadionban megrendezett francia nyílt teniszbajnokságon Párizsban. Később kiderült, hogy született még két közös gyermekük Lulu 2016-ban és Blue 2018-ban.