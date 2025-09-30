70 éve hunyt el James Dean: a színész, aki úgy vált legendássá, hogy mindössze 3 filmben szerepelt

James Dean mindössze 24 évesen halt meg, azonban rövid élete során tudott olyan maradandót alkotni, hogy arról még ma is rengetegen beszélnek. Hatalmas tehetsége mellett a stílusa is kiemelkedő volt és olyan ruhadarabokat és kiegészítőket hordott, amelyek még most is megállják a helyüket. Egy egész generáció gyászolta a fiatal színészt, akinek az emléke örökké megmarad.

James Dean az autózás szerelmese volt

Forrás: Corbis Historical

James Dean pályafutása

James Dean már egészen kiskorától tudta, hogy a rivaldafényben szeretné tölteni a hátralévő éveit, hiszen mint sok más fiatalnak, neki is Hollywood jelentette az igazi álmot. Rövid élete alatt mindössze három filmben szerepelt: Édentől keletre (1955), Haragban a világgal (1955) és Óriás (1956). Az Édentől keletre című film egy bibliai történet újragondolása volt, ami Káin és Ábel sztorijára épült és ahol ő játszotta a gonosz fivért. Sajnos ez volt az egyetlen filmje, ami még halála előtt elkészült és láthatta is.

Halála

1955. szeptember 30-án hunyt el autóbaleset következtében. A kaliforniai Cholame városában a 466-os úton hajtott a Porsche 550 Spyderjével, amikor egy teherautó oldalról nekiütközött. James Dean azonnal szörnyethalt a helyszínen. Ugyan az élete tragikusan hamar véget ért, de sajnos pont a korai halála volt az, ami hozzájárult ahhoz, hogy a mai napig legendaként emlegessék.

A híres Porsche 550 Spyderjében érte utol a halál

Forrás: Bettmann

Családon belüli problémákkal küzdött

Marionban született, Indiana államban, 1931. február 8-án, ahol a szülei mezőgazdasággal foglalkoztak. Az édesapja fogorvosi álmokat hajszolt, ezért a színész 5 éves korában Kaliforniába költöztek. Mindössze 9 éves volt, amikor az édesanyját elveszítette mellrák következtében: ekkor úgy döntött, hogy nem marad tovább apjával és hazaköltözött Indiánába, ahol a rokonaik nevelték fel. Anyja halála hatalmas sebet ejtett Deanen, hiszen ő állt hozzá a legközelebb, azonban kapcsolata az édesapjával sosem alakult jó irányba. Élete végéig ridegek maradtak egymással.

Az apjával rossz kapcsolatot ápolt egészen fiatalkorától kezdve

Forrás: Moviepix

Nem figyelt a személyes higiéniájára és rendkívül spontán volt

Sokan nem is gondolták volna James Deanről, azonban alátámasztott tény róla, hogy nem volt a személyes higiénia híve. Többször is koszos, szakadt ruhákban jelent meg hivatalos eseményeken, ami őt egyáltalán nem zavarta, de a környezetében lévőket már annál inkább. Barátai szerint ha ez még nem lenne elég, annyira spontán ember volt, hogy képes volt az éjszaka közepén mindenféle előzetes bejelentés nélkül megjelenni az ajtajuk előtt. Állítólag nem érezte jól magát a bőrében és emiatt gyakran elengedte magát, igazi kaotikus férfi volt.

Példaképe Marlon Brando volt, aki nem akart barátkozni az ifjú színésszel, visszautasította a közeledését.

Ronald Reagan is kritizálta a színészi módszereit

James Dean mielőtt filmekben kezdett volna játszani több televíziós adásban is szerepelt, ahol rendkívüli módon szeretett improvizálni. Ma ez már egy bevett trükk a színészeknél, azonban akkoriban nagyon megosztó volt. Ronald Reagant annyira összezavarta, hogy meg is jegyezte neki, hogy csak azt mondja el szóról szóra, ami oda van írva.