Jonathan Bailey visszavonul a színészettől: a Bridgerton sztárja milliók szívét törte össze

Novemberben kerül a mozikba Jonathan Bailey új filmje a Wicked: For Good. A Bridgerton sztárja azonban bejelentette, hogy a premier után egy időre visszavonul a színészettől. A sármos világsztár számára rendkívül megterhelő volt az elmúlt néhány év, ezért úgy érzi, hogy végleg kiégne színészként, ha most nem iktatna be egy hosszabb szünetet a karrierjébe.

A Bridgerton sztárja Jonathan Bailey visszavonul a színészettől

Jonathan Bailey útja A Bridgerton család szereplői közül Hollywood csúcsára

A Bridgerton család karakterei közül talán Jonathan Bailey-nek sikerült a legnagyobb karriert befutnia a sorozatnak hála. A teljesség igénye nélkül láthattuk őt a Jurassic Worldben, az Útitársakban, most pedig érkezik a a főszereplésével készült Wicked második része. Nem kis teljesítmény ez egy olyan színésztől, aki a világhírű Netflix-sorozat előtt főként csak színházi darabokban szerepelt, illetve egy Disney Channel-en futó zenés vígjátéksorozatban. Ráadásul a filmes munkák mellett rengeteg szponzorszerződés és reklámfelkérés került Bailey asztalára, akit influenszerként már majdnem 6 millió ember követ nap mint nap az Instagramon.

Jonathan Bailey visszavonulásának okai

A színész a Today számára árulta el a döntésének okait:

Már körülbelül három éve dolgozom megállás nélkül, ami egyrészt nagyon megterhelő volt, másrészt egy hatalmas lehetőség volt a karrieremben. Elképesztő időszak volt. Most azonban úgy érzem, hogy abba kell hagynom a színészetet, szünetet kell tartanom, különben túl hamar kiégnék. A következő időszakban az alapítványom működtetésére fogok koncentrálni.

- áruta el a sztár. A lap beszámolt róla, hogy Bailey vezeti a The Shameless Fund nevű szervezetet. A színész a visszavonulása után az alapítvány működtetésével szeretne fogalkozni.

