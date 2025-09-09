Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 9., kedd Ádám

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
karrierváltás

Jonathan Bailey visszavonul a színészettől: a Bridgerton sztárja milliók szívét törte össze

karrierváltás Bridgerton család Jonathan Bailey visszavonulás
Life.hu
2025.09.09.
Szomorú napra virradtunk: A Bridgerton család Anthony Bridgertonja ugyanis úgy döntött, hogy visszavonul a színészettől. Jonathan Bailey úgy érzi, hogy szünetre van szüksége, vagy különben kiég.

Novemberben kerül a mozikba Jonathan Bailey új filmje a Wicked: For Good. A Bridgerton sztárja azonban bejelentette, hogy a premier után egy időre visszavonul a színészettől. A sármos világsztár számára rendkívül megterhelő volt az elmúlt néhány év, ezért úgy érzi, hogy végleg kiégne színészként, ha most nem iktatna be egy hosszabb szünetet a karrierjébe.

A Bridgerton sztárja Jonathan Bailey visszavonul a színészettől
A Bridgerton sztárja Jonathan Bailey visszavonul a színészettől
Forrás: Getty Images Europe

Jonathan Bailey útja A Bridgerton család szereplői közül Hollywood csúcsára

A Bridgerton család karakterei közül talán Jonathan Bailey-nek sikerült a legnagyobb karriert befutnia a sorozatnak hála. A teljesség igénye nélkül láthattuk őt a Jurassic Worldben, az Útitársakban, most pedig érkezik a a főszereplésével készült Wicked második része. Nem kis teljesítmény ez egy olyan színésztől, aki a világhírű Netflix-sorozat előtt főként csak színházi darabokban szerepelt, illetve egy Disney Channel-en futó zenés vígjátéksorozatban. Ráadásul a filmes munkák mellett rengeteg szponzorszerződés és reklámfelkérés került Bailey asztalára, akit influenszerként már majdnem 6 millió ember követ nap mint nap az Instagramon.

Jonathan Bailey visszavonulásának okai

A színész a Today számára árulta el a döntésének okait:

Már körülbelül három éve dolgozom megállás nélkül, ami egyrészt nagyon megterhelő volt, másrészt egy hatalmas lehetőség volt a karrieremben. Elképesztő időszak volt. Most azonban úgy érzem, hogy abba kell hagynom a színészetet, szünetet kell tartanom, különben túl hamar kiégnék. A következő időszakban az alapítványom működtetésére fogok koncentrálni.

 - áruta el a sztár. A lap beszámolt róla, hogy Bailey vezeti a The Shameless Fund nevű szervezetet. A színész a visszavonulása után az alapítvány működtetésével szeretne fogalkozni. 

Jonathan Bailey új filmjének a Wicked: For Goodnak az előzetesét itt tudjátok megtekinteni:

Sokkolóan ízléstelen lábbelit húzott filmpremierjére a Bridgerton sztárja - Videó

A Bridgerton sztárja papucsban jelent meg legújabb filmje bemutatóján. Jonathan Bailey azonban nem az egyetlen híresség, aki olykor indokolatlan darabokat húz magára.

Ryan Reynolds szerint az „objektíven tökéletes” Jonathan Bailey káros Hollywoodra

A Golden Globe-on sem ő, sem a felesége, Blake Lively nem jelent meg, ám a a 2025-ös National Board of Review Awards gálán ott volt, és még beszédet is tartott Ryan Reynolds, aki viccesen kritizálta a Wicked sztárjának, Jonathan Baileynek a megjelenését.

Bridgerton 4: a forgatás elkezdődött, itt vannak az első képek a főszereplőkről

A tündérmese hivatalosan is elkezdődött, már forog a Bridgerton negyedik évada Angliában. Az új részek Benedict Bridgerton és Sophie Baek szerelmi történetét mutatják be.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu