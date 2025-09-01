Justin Bieber megpróbálja helyrehozni a házasságát: romantikus randira vitte a feleségét - Videó!

Justin Bieber megjárta a poklot az elmúlt 9 hónapban. Volt itt minden: drogbotrány, bírósági meghallgatás, lelkiproblémák, és házassági gondok is. A fiatal sztár a szakadék szélén állt, azonban a felesége Hailey Bieber és a kisfia Jack Blues visszarántotta őt a mélyből. Amikor pedig a rajongók már kezdtek lemondani a fiatal kanadai sztárról, ő hirtelen bejelentette, hogy elkészítette új zenei albumát a SWAG-et. A júliusi lemezbemutató óta pedig kezdenek egyenesbe jönni a sztár dolgai: sok időt tölt a családjával, egyre kevesebb megmagyarázhatatlan Instagram-bejegyzést készít, és randizni jár a feleségével, akivel megpróbálják helyrehozni a házasságukat.

Justin Bieber megpróbálja helyrehozni a házasságát Hailey Bieberrel

Forrás: AFP

Justin Bieber borvacsorára vitte a feleségét

A PageSix számolt be róla, hogy Justint és a feleségét lencsevégre kapták Los Angelesben, ahogy vasárnap este kettesben töltöttek el egy kellemes borvacsorát az Ysabel étteremben. A romantikus kikapcsolódás során órákon át beszélgettek egymással, majd csendben távoztak a helyszínről.

A lap az esettel kapcsolatban felkereste a sztárpár egyik ismerősét, aki megerősítette, hogy rengeteg munkát tesz bele Bieber, hogy rendeződjön a viszonya a feleségével.

Justin viselkedése, és az új albumára való koncentrációja megterhelte a kapcsolatukat, azonban miután nem kell már hosszú órákat a stúdióban töltenie, és az alkotásra fókuszálnia, újra tud Haileyvel foglalkozni. Még rengeteget kell dolgoznia a házasságán, de sokkal jobb a viszonyuk, mint néhány hónappal ezelőtt.

- árulta el a bennfentes.