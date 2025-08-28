Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Hailey Bieber arcápolási rutinjával tönkreteszitek a bőrötöket - Figyelmeztet a szakértő

Life.hu
2025.08.28.
Egy bőrápolással foglalkozó szakértőnek kellett figyelmeztetést kiadnia, miután fiatalok millió vették át a modell arcápolási rutinját. Hailey Bieber módszere ugyanis tönkreteheti az arcbőrünket.

Rendkívül káros lehet az arcbőrünkre Hailey Bieber arcápolási rutinja. A modell a közösségi médiában tett ki egy videót, amin látható, hogy a hétköznapok során evés, és ivás közben is szívesen hord arcmaszkot, hogy időt spóroljon meg. A tevékenysége annyira felkapottá vált, hogy néhány nap alatt 75 millióan látták az arcmaszkos videóját. Azóta több tízezer hasonló TikTok-felvételt inspirált Justin Bieber feleségének videója, és nők ezrei kezdtek el arcmaszkban járni az utcán, enni, vagy akár vezetni benne. A helyzet már annyira elfajult, hogy egy bőrápolással foglalkozó szakértőnek kellett figyelmeztetnie a trend követőit, hogy hagyják abba ezt a bőrgyilkos tevékenységet.

Hailey Bieber egy rendkívül kockázatos arcápolási trendet népszerűsít a közösségi méidában
Forrás:  Getty Images

Hailey Bieber az evéssel tönkreteszi a saját arcbőrét is

Maddie Cridge a SpaSeekers bőrápolási tanácsadója és terapeutája a Mirroron keresztül üzent a fiataloknak. Figyelmeztetésében kifejtette, hogy miért káros szájmaszkkal az arcunkon enni, és miért nem ajánlja senkinek, hogy kövesse Hailey módszerét:

Egyáltalán nem higénikus Hailey Bieber arcápolási rutinja. Nem véletlenül van kitiltva az étel, és az ital a wellnes-kezelésekről, és a bőrápolási rituálékból. Az arcmaszk viselése közben az ételből származó baktériumok könnyűszerrel rákerülhetnek az eszközre, azon keresztül pedig megtapadhatnak a bőrünkön. A maszk hője és nedvessége szinte táptalajat biztosít a baktériumok szaporodásának, ami pattanásokat és irritációt okozhat az arcukon. Ezen felül rágás közben mozog az arcod, ami miatt a maszk elmozdul és leválik az arcodról, amivel véget vetsz a jótékony hatásainak.

- fejtette ki véleményét a szakértő.

@biebersgoodside Definitely a trendsetter ✨ #haileybieber #rhodeskin #skincare #facemask #celebrity ♬ JUMP - BLACKPINK

