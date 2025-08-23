Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 23., szombat

Egyéves lett Justin és Hailey Bieber kisfia — A sztárpár cuki fotókkal ünnepelte a kis Jacket

2025.08.23.
Hailey és Justin Bieber kisfia, Jack Blues pénteken fontos mérföldkőhöz érkezett. A sztárpár az Instagramon jelentette be, hogy első gyermeke egy éves lett.

„Egy év van mögötted, gyönyörű fiam. Boldog első születésnapot, Jack Blues, te vagy a megtestesült öröm” – írta Hailey Bieber az Instagram-oldalán. A storyban megosztott képeken a szőke szülinapos kék-fehér pizsamában ül a földön és a világoskék lufijait simogatja, amelyeken az „1. ​​születésnap” felirat állt.

Hailey Bieber és Justin Bieber
Hailey Bieber és Justin Bieber kisfia mrföldkőhöz érkezett
Forrás: AFP

Hailey Bieber Justin helyett is posztolt

A 24 órán át látható Instagram-történeten kívül egy bejegyzést is közzétett Hailey Biber, amelyben az egyik fotón a kis Jackkel ölelik egymást, a másik képen pedig a modell a karjaiban tartja a kisfiát. Justin Bieber, akit nemrég lesifotósok kaptak lencsevégre, amint az utcán ordibál a rajongóival, egyelőre sem történetben, sem posztban nem emlékezett meg a fia születésnapjáról, úgy tűnik, ezt inkább a feleségére bízta, de ki tudja, talán később tőle is láthatunk néhány édes családi fotót. 

