Egyéves lett Justin és Hailey Bieber kisfia — A sztárpár cuki fotókkal ünnepelte a kis Jacket

„Egy év van mögötted, gyönyörű fiam. Boldog első születésnapot, Jack Blues, te vagy a megtestesült öröm” – írta Hailey Bieber az Instagram-oldalán. A storyban megosztott képeken a szőke szülinapos kék-fehér pizsamában ül a földön és a világoskék lufijait simogatja, amelyeken az „1. születésnap” felirat állt.
A 24 órán át látható Instagram-történeten kívül egy bejegyzést is közzétett Hailey Biber, amelyben az egyik fotón a kis Jackkel ölelik egymást, a másik képen pedig a modell a karjaiban tartja a kisfiát. Justin Bieber, akit nemrég lesifotósok kaptak lencsevégre, amint az utcán ordibál a rajongóival, egyelőre sem történetben, sem posztban nem emlékezett meg a fia születésnapjáról, úgy tűnik, ezt inkább a feleségére bízta, de ki tudja, talán később tőle is láthatunk néhány édes családi fotót.
