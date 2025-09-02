Kevin Costner két évvel a válása után összejött az exneje hasonmásával - Fotó!

2023-ban az év egyik legváratlanabb szakítása Kevin Costnerhez fűződött, aki 18 évnyi után házasság után vált el Christine Baumgartnertől, akivel három közös gyermeket neveltek együtt. A viharos válás végül a bíróságon ért véget, és Kevin Costnernek azóta 63 ezer dolláros gyerektartást kell fizetnie az exnejének, viszont visszakapta a nagy értékű tengerparti birtokát. Az azóta eltelt két évben Costner élvezte az agglegény éveit, és sokat ismerkedett. Így találta meg a 70 évesen az új barátnőjét Kelly Noonan Gorest.

Kevin Costner és az exfelesége Christine Baumgartner

Forrás: Getty Images North America

Kevin Costner új barátnője egy milliárdos exneje

Ahogy arról korábban lapunk beszámolt Kevin Costner új barátnője Kelly Noonan Gores íróként és rendezőként tevékenykedik, és nem mellesleg a milliárdos üzletember Alec Gores exfelesége. A szerelmespár ismerősei szerint közös baráti kör tagja a színész és a rendező, és a válásaik után egyre több időt töltöttek egymás társaságában, ebből pedig kialakult a vonzalom közöttük.

A legérdekesebb azonban az a páros kapcsolatában, hogy a PageSix kiszúrta, hogy szőke hajjal Kelley és Costner exfelesége Christine szinte a megszólalásig hasonlít egymásra. Úgy látszik, hogy a Több mint testőr sztárjának ízlése nem változott semennyit sem az elmúlt évtizedekben.

