Kevin Costner két évvel a válása után összejött az exneje hasonmásával - Fotó!

2023-ban az év egyik legváratlanabb szakítása Kevin Costnerhez fűződött, aki 18 évnyi után házasság után vált el Christine Baumgartnertől, akivel három közös gyermeket neveltek együtt. A viharos válás végül a bíróságon ért véget, és Kevin Costnernek azóta 63 ezer dolláros gyerektartást kell fizetnie az exnejének, viszont visszakapta a nagy értékű tengerparti birtokát. Az azóta eltelt két évben Costner élvezte az agglegény éveit, és sokat ismerkedett. Így találta meg a 70 évesen az új barátnőjét Kelly Noonan Gorest.
Ahogy arról korábban lapunk beszámolt Kevin Costner új barátnője Kelly Noonan Gores íróként és rendezőként tevékenykedik, és nem mellesleg a milliárdos üzletember Alec Gores exfelesége. A szerelmespár ismerősei szerint közös baráti kör tagja a színész és a rendező, és a válásaik után egyre több időt töltöttek egymás társaságában, ebből pedig kialakult a vonzalom közöttük.
A legérdekesebb azonban az a páros kapcsolatában, hogy a PageSix kiszúrta, hogy szőke hajjal Kelley és Costner exfelesége Christine szinte a megszólalásig hasonlít egymásra. Úgy látszik, hogy a Több mint testőr sztárjának ízlése nem változott semennyit sem az elmúlt évtizedekben.
Kelly képeit az Instagram-oldalán tudjátok végignézni:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.