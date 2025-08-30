Kevin Costner újra a pályán — A 70 éves színész egy techmilliárdos 46 éves exfeleségével randizgat

Brutális válóperen van túl Kevin Costner, akit végül az exneje havi 248 000 dolláros követelése helyett csak 63 209 dollár gyerektartás fizetésére köteleztek, ráadásul Christine Baumgartner kénytelen volt elhagyni Costner 145 millió dollár értékű tengerparti birtokát is, mindössze két hónappal a kereset benyújtása után. Azóta a színész szingli, ami, ha minden jól alakul, hamarosan változhat, ugyanis, mint kiderült, az Oscar-díjas sztár Kelley Noonan Gores író, rendező, producerrel, a milliárdos Alec Gores exfeleségével randizgat.

Kevin Costner a válása után felszabadult

Forrás: Getty Images North America

Egy bennfentes elárulta, mit érez Kevin Costner Kelley Noonan iránt

Kevin Costner elfoglalt színész és rendező, nem sok ideje van a romantikára, de azt a keveset, ami akad, igyekszik új választottjával tölteni.

Egy bennfentes erről a következőket mondta a Daily Mailnek: „Kevin forgatott és dolgozott néhány film elkészítésén, emellett foglalkozott a vele és Horizon cmű filmjével szemben indított legutóbbi perrel is, így nagyon kevés szabad ideje volt, de megismerkedett Kelleyvel, és úgy tűnik, hogy közös érdeklődési körük van, és a jövőben még többet szeretnének együtt lenni”.

Kevin Costnernek jó ízlése van: Kelley Noonan Gore igazi szépség

Forrás: Getty Images North America

A bennfentes szerint Kevin Costner óvatos, de nyitott a szerelemre.

„Kevin óvatosan közelít az új kapcsolatokhoz, mert már megégette magát, de hisz az igaz szerelemben, és ha Kelley lenne az, aki ezt megadná neki, az nagyszerű lenne” — mondta el a belső forrás a lapnak, és azt is hozzátette, hogy sem a sztár, sem a techmilliárdos exe, Kelley nem rihan sehova, közös baráti körük lévén gyakrabban találkoznak, és mindketten türelemmel kivárják, hogyan alakul a kapcsolat.