Gigantikus drágakővel kérte meg szerelme kezét Krausz Gábor

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az ország első számú szerelmespárja Krausz Gábor és Mikes Anna, akik a Dancing with the Stars forgatásán találtak egymásra és boldogságuk a rengeteg megpróbáltatás ellenére azóta is töretlen.

Mesés gyűrűvel kérte meg Mikes Annát Krausz Gábor

Álomszerű helyszínen történt az eljegyzés

Napok óta a Maldív-szigeteken nyaral Krausz Gábor és Mikes Anna, a rajongók pedig mintha megéreztek volna valamit, izgatottan várták nap mint nap a szerelmespár legújabb képeit. Nem is kellett sokáig várniuk, ugyanis bombaként robbant a hír, hogy a szerelmes pár eljegyezte egymást. Anna egy elképesztően gyönyörű, gyémántokkal kirakott kék köves gyűrűt kapott szerelmétől, amire lássuk be, nehéz lett volna nemet mondani. A pár az Instagramon jelentette be a hírt, amihez Gábor egy kedves üzenetet is írt.

Hol volt, hol nem volt... A szerelem vak? Meglehet. Ám a Szépség látott mindent, s mégis igent mondott. E Szörnyeteg szíve így most megtelt boldogsággal. A mese valósággá válik, és együtt írják tovább, együtt főzik ki terveiket, fűszerezik az álmaikat és lépnek közös jövőjük parkettjére. Most már örökre– kéz a kézben.