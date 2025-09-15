Romantika vagy kényszer? — 4 sorozat, ahol a nők akaratát kiiktatják, és még szurkolunk is ennek

A szerelem sok mindent kibír – legalábbis a forgatókönyvírók szerint. Az viszont már nem tűnik olyan ártatlan gesztusnak, amikor a „nagy Ő” altatót kever a borodba, különböző kemikáliákkal kitörli az emlékeket a fejedből vagy pszichológiai manipulációval csavarja el a fejedet. A jól ismert, díjnyertes sorozatokban gyakran feltűnnek ezek az elemek. Négy olyan történetet hoztunk, ahol a nők a manipulátoroknak köszönhetően nemcsak érzelmileg, hanem tudatilag is alárendelt szerepbe kerülnek, a nézők pedig – mit ad isten – még drukkolnak is a manipulátornak.

Az alábbi sorozatokban profi manipulátorok teszik a nőket saját eszközeikké.

Manipulátorok mindenhol – The Blacklist

A The Blacklist (A feketelista) című sorozatban például Elizabeth Keen FBI-ügynök gyakorlatilag egy mozgó céltábla. A férje, Tom Keen egy beépített ügynök, aki nemcsak a múltját hamisította meg, de konkrétan be is drogozza Lizt, amikor lebukik. Mindezt persze Lizért teszi. A másik férfi az életében, Raymond „Red” Reddington – egy zseniális bűnöző – ki abból él, hogy átver másokat. Ő ezt nem is titkolja, csak épp az egész kapcsolatuk egy folyamatos érzelmi sakkjátszma, ahol Liz sosem lehet biztos abban, hogy mi az igazság. A sorozat mégis úgy állítja be ezt az egészet, mintha mindez az igaz szerelem és bizalom próbája lenne, pedig valójában egy toxikus érzelmi Bermuda-háromszög.

YOU – A tökéles pasi

Joe Goldberg karaktere olyan nyilvánvalóan pszichopata, mint, hogy az ég kék. Miven a gondolatai narrálják a cselekményt, a néző végig hallja a fájdalmait, a sértettségét – és ez szinte emberivé teszi. Az már mellékes, hogy nők után kémkedik, manipulálja őket, eléri, hogy kiszakadjanak a kapcsolataikból, majd ha kell, hideg vérrel gyilkol is. A legijesztőbb, hogy a közönség gyakran inkább az ő pártján áll, hiszen ő „csak szeretni akar”. Csak közben valahogy elfelejtjük, hogy az „örök szerelem” nevében Joe szisztematikusan szedi le a nőket az élet sakktáblájáról.

The Vampire Diaries (Vámpír naplók) – ahol az akaraterőt is kiszívják a nőkből

A vámpírnaplók első ránézésre csak egy tinisorozat – vámpírokkal, érzelmekkel és jó sok zselével a fiúk hajában. Csakhogy, ebben a világban a vámpírok képesek hipnotizálni, emlékeket törölni, érzelmeket manipulálni. Elena, a főhősnő újra és újra ezeknek az erőknek a célpontja. Damon, a „szexi vámpír rosszfiú” például rendszeresen használja ezeket az eszközöket – a szerepe szerint jó okkal. Aztán jön egy drámai zene, egy kiskutyatekintet, és máris megbocsátjuk neki. Hát nem romantikus, amikor valaki elfeledteti veled, hogy utálod? Nem, valójában egyáltalán nem az.