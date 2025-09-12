Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Pucérruhában mutatta meg káprázatos alakját Margot Robbie - Fotó

barbie meztelenruha Colin Farrell Margot Robbie
A Mágikus, merész, meseszép utazás című film brit premierjén jelent meg a nyilvánosság előtt a színésznő. Margot Robbie jobb formában van, mint valaha, és ezt meztelenruhájában mindenki láthatta is.

Egy év után tért vissza a vörös szőnyegre Margot Robbie. A színésznő 2024 őszén adott életet kisfiának, néhány hete pedig arról beszélt, hogy a legkedvesebb szerepe az anyaság. Margot a szeptember 19-én mozikba kerülő Mágikus, merész, meseszép utazás című film premierjén vett részt, nem is akárhogyan, meztelenruhája tökéletesen láttatta a teste szinte minden apró részletét.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 11: Margot Robbie attends the "A Big Bold Beautiful Journey" UK Premiere at the Odeon Luxe Leicester Square on September 11, 2025 in London, England. (Photo by Samir Hussein/WireImage)
Margot Robbie a Mágikus, merész, meseszép utazás premierjén meztelenruhában tündökölt
Forrás: WireImage

Margot Robbie Armanit viselt

A 35 éves Margot Robbie lélegzetelállítóan festett az Armani Privé 2025-ös tavaszi/nyári haute couture kollekciójának káprázatos, áttetsző, kristályokkal és flitterekkel díszített darabjában. 

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 11: Margot Robbie attends the "A Big Bold Beautiful Journey" UK Premiere at the Odeon Luxe Leicester Square on September 11, 2025 in London, England. (Photo by Samir Hussein/WireImage)
A ruha hátulról sem bíz sokat a képzeletre
Forrás: WireImage

Filmbeli partnere Colin Farrell 

Margot filmbéli partnerével, Colin Farrellel is fotózkodott, és olyan jól mutatnak együtt, hogy alig várjuk, hogy a moziban is megnézhessük a párosukat. Mágikus, merész, meseszép utazás középontjában Sarah (Margot Robbie) és David (Colin Farrell) állnak, akik egy közös barátjuk esküvőjén találkoznak. Később David GPS-e jelzi, hogy kezdődjön számukra egy mágikus, merész, meseszép utazás. Sarah és David visszalépnek a múltjukba és utazást tesznek a jövőbe is.  A Mágikus, merész, meseszép utazás romantikus film, de nem a klasszikus módon: annyi biztos, hogy a műfaj rajongóit elvarázsolja majd. 

Colin Farrell, Margot Robbie at the "A Big Bold Beautiful Journey" UK Premiere held at the ODEON Luxe Leicester Square cinema on September 11, 2025 in London, England. (Photo by Tim P. Whitby/Variety via Getty Images)
Margot filmbéli partnerével, Colin Farrellel is fotózkodott
Forrás: Variety

