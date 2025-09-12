Pucérruhában mutatta meg káprázatos alakját Margot Robbie - Fotó

Egy év után tért vissza a vörös szőnyegre Margot Robbie. A színésznő 2024 őszén adott életet kisfiának, néhány hete pedig arról beszélt, hogy a legkedvesebb szerepe az anyaság. Margot a szeptember 19-én mozikba kerülő Mágikus, merész, meseszép utazás című film premierjén vett részt, nem is akárhogyan, meztelenruhája tökéletesen láttatta a teste szinte minden apró részletét.
A 35 éves Margot Robbie lélegzetelállítóan festett az Armani Privé 2025-ös tavaszi/nyári haute couture kollekciójának káprázatos, áttetsző, kristályokkal és flitterekkel díszített darabjában.
Margot filmbéli partnerével, Colin Farrellel is fotózkodott, és olyan jól mutatnak együtt, hogy alig várjuk, hogy a moziban is megnézhessük a párosukat. Mágikus, merész, meseszép utazás középontjában Sarah (Margot Robbie) és David (Colin Farrell) állnak, akik egy közös barátjuk esküvőjén találkoznak. Később David GPS-e jelzi, hogy kezdődjön számukra egy mágikus, merész, meseszép utazás. Sarah és David visszalépnek a múltjukba és utazást tesznek a jövőbe is. A Mágikus, merész, meseszép utazás romantikus film, de nem a klasszikus módon: annyi biztos, hogy a műfaj rajongóit elvarázsolja majd.
