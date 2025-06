Colin Farrell és Margot Robbie együtt romantikáznak — Egy szerelmi utazáson vesznek részt

Colin Farrell és Margot Robbie neve egymás mellett hangzatosan csilingel, ahogyan a páros is meseszépen fest meghitt testi közelségben a filmvásznon. Ezzel a két névvel fémjelzett romantikus film, a The Big Bold Beautiful Journey, már önmagában is ígéretesnek tűnik. Hiszen ki ne élné bele boldogan magát egy olyan érzékeny szerelmi történetbe, amit két A-listás hollywoodi színész kelt életre? Egyelőre még csak a Sony Pictures által bemutatott előzetesnek engedhetjük meg azt a luxust, hogy elvarázsoljon, és izgatottan várjuk a film bemutatását. A jó hír a Colin Farrell filmek rajongóinak, hogy várhatóan szeptember 18-án érkezik a mozikba a romantika.

Colin Farrel és Margot Robbie együtt romantikáznak

Forrás: IMDB

Colin Farrell, az ír fenegyerek újra megmutatja érzékeny oldalát Margot Robbie mellett

Ez az alkotás nem egy szó szoros értelemben vett habkönnyű, rózsaszín szerelemmel átitatott történetet hivatott elmesélni, hanem egy valódi, lebilincselő utazásra invitál. Kogonada rendezésében került kibontásra a történet.

Margot Robbie és Colin Farrell A Big Bold Beautiful Journey-ben

Forrás: IMDB

A romantikus-fantasy film a hivatalos szlogen szerint: „két idegen fantáziadús története” — a Variety információi alapján.

A szereplőgárdát erősíti még Jodie Turner-Smith, Lily Rabe, Phoebe Waller-Bridge és Hamish Linklater is. Kogonada már bizonyította látásmódját és rendezői rátermettségét olyan alkotások vászonra hívásával, mint a Búcsú Yangtól, ahol szintén Colin Farrell volt a főszereplő — az új filmjében is feltűnő Jodie Turner-Smith oldalán. Emellett az ő munkáját dicséri a Columbus és a Pacsinkó című sorozat is.

Colin Farrell elhintett pár morzsát

A Big Bold Beautiful Journey története

Forrás: IMDB

A színész annyit árult el a részletekkel kapcsolatban, hogy a film egyfajta szerelmi történet — de nem a megszokott, tipikus értelemben. Határozottan mágikus realizmus.

„Egy olyan világban játszódik, amelyet ismerünk, de ugyanakkor eléggé eltávolodik a fantasztikus világtól, hogy ilyen szeszélyes helyekre is eljuthasson.” — fejezte ki Colin Farrell.

Ez egy történet arról, hogy újra látnak minket, de arról is, hogy lehetőségünk van újra átélnünk a múltunk bizonyos, erősen meghatározó pillanatait.

— fűzte hozzá a színész.