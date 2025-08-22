Ritka pillanat — Margot Robbie őszintén beszélt az anyaságról

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2024. október 17-én jött világra a színésznő és Tom Ackerley kisfia. Margot Robbie azóta elfoglaltabb, mint valaha, de eddig nem sokat beszélt arról, mit érez valójában az új szerepével kapcsolatban. Ám egy interjú erejéig most kivételt tett, és őszintén vallott arról, mit gondol az anyaságról.

A Tom Ackerlyvel közös kisfia nevét még nem hozta nyilvánosságra Margot Robbie, de az Entertainment Tonight-nak adott interjújában azt elárulta a színésznő, mit érez a kicsi iránt, és számára milyen érzés anyának lenni.

Tom Ackerley and wife Margot Robbie arrive at the 30th Annual Screen Actors Guild Awards held at the Shrine Auditorium and Expo Hall on February 24, 2024 in Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Margot Robbie és férje, Tom Ackerley 2016-ban házasodott össze
 Forrás: NurPhoto

Margot Robbie az élete legjobb része az anyaság

Az interjúban sem sokat árult el kisfiáról Margot Robbie, de annyit elmondott, hogy imád anya lenni, és hogy ez a legjobb dolog az életben. S hogy miért nem beszél róla bővebben? 

„Akinek van gyereke, úgyis tudja, nem kell neki magyarázni, akinek pedig nincs, az talán halálosan unja azt hallgatni, milyen szülőnek lenni” — mondta el a véleményét a színésznő, aki egy bennfentes szerint a munkája miatt hosszabb ideig volt Los Angelesben, ahova férje és kisfia is elkísérte, de most már szeretne visszatérni Angliába, és csak a családjával foglalkozni, mielőtt az előtte álló számos új projektbe belefogna. 

Marogot Robbie és férje, Tom Ackerley először a második világháborús dráma, a Suite Française forgatásán találkozott 2013-ban, ahol Ackerley rendezőasszisztensként dolgozott, míg Robbie Celine Joseph szerepét játszotta. 2016 decemberében házasodtak össze az ausztráliai Byron Bay-ben.

