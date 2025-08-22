Ritka pillanat — Margot Robbie őszintén beszélt az anyaságról

A Tom Ackerlyvel közös kisfia nevét még nem hozta nyilvánosságra Margot Robbie, de az Entertainment Tonight-nak adott interjújában azt elárulta a színésznő, mit érez a kicsi iránt, és számára milyen érzés anyának lenni.

Margot Robbie és férje, Tom Ackerley 2016-ban házasodott össze

Forrás: NurPhoto

Margot Robbie az élete legjobb része az anyaság

Az interjúban sem sokat árult el kisfiáról Margot Robbie, de annyit elmondott, hogy imád anya lenni, és hogy ez a legjobb dolog az életben. S hogy miért nem beszél róla bővebben?

„Akinek van gyereke, úgyis tudja, nem kell neki magyarázni, akinek pedig nincs, az talán halálosan unja azt hallgatni, milyen szülőnek lenni” — mondta el a véleményét a színésznő, aki egy bennfentes szerint a munkája miatt hosszabb ideig volt Los Angelesben, ahova férje és kisfia is elkísérte, de most már szeretne visszatérni Angliába, és csak a családjával foglalkozni, mielőtt az előtte álló számos új projektbe belefogna.

Marogot Robbie és férje, Tom Ackerley először a második világháborús dráma, a Suite Française forgatásán találkozott 2013-ban, ahol Ackerley rendezőasszisztensként dolgozott, míg Robbie Celine Joseph szerepét játszotta. 2016 decemberében házasodtak össze az ausztráliai Byron Bay-ben.