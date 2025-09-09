50 éves lett Michael Bublé, a férfi, aki miatt minden nap karácsony

Minden karácsonykor Michael Bublét hallgatod, mégis szinte semmit nem tudsz róla? Semmi gond, felzárkóztatunk a kanadai-olasz énekes életrajzából, ami sokkal izgalmasabb, mint a Jingle Bells hatszázharmadjára!

Michael Bublé ma töltötte be az 50. születésnapját.

Forrás: NBCUniversal

Érdekességek, amit biztosan nem tudtál Michael Bubléról

Ha életedben egyetlen egyszer is betetted a lábad egy bevásárlóközpontba karácsony előtt, akkor először is őszinte részvétünk, másodszor pedig egészen biztosan megcsapta már a füledet egy kellemes, selymes férfihang, ami olyan áhítattal idézte meg az ünnep szellemét, hogy egy pillanatra elfelejtetted a sorban állást és a tömegnyomort.

Na, ez a férfihang több, mint valószínű, hogy Michael Bublé volt, akinek a nevét szinte mindenki hallotta már, a munkásságának ismerete viszont valamiért megragadt a kellemes, karácsonyi nótáknál, pedig a ma félévszázados énekes jóval sokoldalúbb, mint hinnénk!

Korai évek

Michael 1975-ben született Kanadában egy vancouveri halászcsalád gyermekeként, ahol két fiatalabb lánytestvérével együtt rendkívül szigorú katolikus neveltetésben részesült. Egyszer arról is beszélt, hogy minden este úgy aludt el, hogy a Bibliát a párnája alá tette, igaz, főképp azért imádkozott, hogy egy nap világhírű sztár váljon belőle.

Ehhez képest a sport felé is kacsingatott egy időben: vérbeli kanadaiként természetesen a jégkorongot részesítette előnyben, de sajnos (vagy éppen szerencsére) nem volt hozzá elég tehetsége. A zene iránti szeretete az olasz nagypapája kapcsán alakult ki, aki korán elkezdte őt megismertetni a jazz világával: már óvodás korában rengeteget hallgattak közösen ilyen jellegű albumokat.

Kikacsintás a kétkezi munka felé

Bár szíve mélyén mindig is zenével szeretett volna foglalkozni, tinédzserként apja halászhajóján kezdett el dolgozni, azonban ezt az időt is arra használta, hogy munka közben Frank Sinatra dalait memorizálja. Bár apja inkább kétkezi munkát képzelt el fiának, a nagyapja nem adta fel: beíratta énektanárhoz Bublét és különböző tehetségkutatókra is járt vele, aminek meg is lett az eredménye: 16 évesen megnyerte Kanada egyik legrangosabb énekversenyét.