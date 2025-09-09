50 éves lett Michael Bublé, a férfi, aki miatt minden nap karácsony

Minden karácsonykor Michael Bublét hallgatod, mégis szinte semmit nem tudsz róla? Semmi gond, felzárkóztatunk a kanadai-olasz énekes életrajzából, ami sokkal izgalmasabb, mint a Jingle Bells hatszázharmadjára!
Ha életedben egyetlen egyszer is betetted a lábad egy bevásárlóközpontba karácsony előtt, akkor először is őszinte részvétünk, másodszor pedig egészen biztosan megcsapta már a füledet egy kellemes, selymes férfihang, ami olyan áhítattal idézte meg az ünnep szellemét, hogy egy pillanatra elfelejtetted a sorban állást és a tömegnyomort.
Na, ez a férfihang több, mint valószínű, hogy Michael Bublé volt, akinek a nevét szinte mindenki hallotta már, a munkásságának ismerete viszont valamiért megragadt a kellemes, karácsonyi nótáknál, pedig a ma félévszázados énekes jóval sokoldalúbb, mint hinnénk!
Michael 1975-ben született Kanadában egy vancouveri halászcsalád gyermekeként, ahol két fiatalabb lánytestvérével együtt rendkívül szigorú katolikus neveltetésben részesült. Egyszer arról is beszélt, hogy minden este úgy aludt el, hogy a Bibliát a párnája alá tette, igaz, főképp azért imádkozott, hogy egy nap világhírű sztár váljon belőle.
Ehhez képest a sport felé is kacsingatott egy időben: vérbeli kanadaiként természetesen a jégkorongot részesítette előnyben, de sajnos (vagy éppen szerencsére) nem volt hozzá elég tehetsége. A zene iránti szeretete az olasz nagypapája kapcsán alakult ki, aki korán elkezdte őt megismertetni a jazz világával: már óvodás korában rengeteget hallgattak közösen ilyen jellegű albumokat.
Bár szíve mélyén mindig is zenével szeretett volna foglalkozni, tinédzserként apja halászhajóján kezdett el dolgozni, azonban ezt az időt is arra használta, hogy munka közben Frank Sinatra dalait memorizálja. Bár apja inkább kétkezi munkát képzelt el fiának, a nagyapja nem adta fel: beíratta énektanárhoz Bublét és különböző tehetségkutatókra is járt vele, aminek meg is lett az eredménye: 16 évesen megnyerte Kanada egyik legrangosabb énekversenyét.
A győzelem ellenére nem futott be azonnal: fiatal felnőttként főleg esküvőkön énekelt, többek között a korábbi kanadai miniszterelnök, Brian Mulroney lányának esküvőjén is fellépett, ahol találkozott David Fosterrel, azzal a Grammy-díjas zenei producerrel, aki többek között Michael Jacksonnal és Madonnával is dolgozott együtt.
Foster Los Angelesbe invitálta Bublét, aki természetesen lelkesen útnak indult, bár először csalódás volt számára a nagy kiugrási lehetőségnek hitt költözés: több évig nem kapott semmilyen lemezszerződést, a producere pedig kerek-perec a szemébe mondta, hogy azzal a műfajjal, amit ő képvisel, egyszerűen képtelenség befutni.
Bublé csalódottan hazaköltözött egy időre Kanadába, majd úgy döntött, nem adja fel az álmait: addig könyörgött Fosternek, amíg a producer össze nem hozott egy beszélgetést a Warner Brothers Records kiadó fejével, aki megkérdezte Bublét, minek adjanak neki szerződést, amikor Frank Sinatra még mindig ott van és őt azért nehéz überelni, mire Bublé frappánsan annyit mondott: Frank Sinatra halott! Nem meglepő módon pár nappal később már élő szerződése volt.
Első lemezét 2003-ban adta ki, ami a Billboard 200-as zenei toplistáján a 47. helyezést érte el, innentől pedig nem volt megállás: a nevét az egész világ megismerte és sorra adta ki a lemezeit.
2005-ben ismerkedett meg Emily Blunt színésznővel, akivel három évig alkottak egy párt, mielőtt csúnya szakítás lett a vége, amit Bublé traumatikus élménynek írt le.
2009-ben dobta piacra a negyedik albumát, a Haven't Met You Yet klipjének forgatásán pedig megismerte Luisana Lopilato argentin színésznőt, akivel 2011-ben házasodtak össze.
2011-ben a karrierje valósággal szárnyra kapott: kiadta a Christmas című karácsonyi albumát, ami Amerikában eladási rekordokat döntött és több, mint 12 millió példányszámban kelt el.
Bár a karrierje szárnyalt, a magánélete romokban hevert: kisfiánál, Noah-nál rákot diagnosztizáltak, amit ráadásul pont egy fellépése előtt tudott meg. Szerencsére a kisfiú végül teljesen meggyógyult, azóta pedig a család bővült két további gyermekkel is, így úgy látszik: Michael Bublé karrierje és magánélete is szárnyal.
