Már az ajtón kopogtat a Bármit, csak ezt ne 2. évada

Ahogy nyár elején megírtuk, már nemcsak a küszöbön áll a Bármit, csak ezt ne sorozat következő évada, hanem hamarosan valóban meg is érkezik. A nagysikerű romkom 2. évada közel egy hónap múlva érkezik a Netflixre és mi már tűkön ülve várjuk.

Október 23-án érkezik a második évad a Netflixre.

A Netflix kinyitotta a romkom ajtót: érkezik a Bármit, csak ezt ne második évada

Romantikus komédia? Igen. Két ellentétes világ összecsapása? Szintén. De a Bármit, csak ezt ne különlegesebb, mint egy egyszerű „ellenszenvtől a szerelemig” sztori. És most, amikor közeleg a 2. évad premierje, ideje visszapörgetni az első évad emlékeit, és rápillantani, mit tartogat a folytatás.

Az első etap Joanne-ról és Noah-ról szólt. Egy mindig nyíltan beszélő, agnosztikus podcaster, aki nem annyira rabbi-örökségben gondolkozik, a másik oldalon pedig ott van Noah, a melegszívű, vallásához erősön kötődő rabbi. Két külön világ, sok nevetés, félreértés, belső konfliktus. Az epikus finálé egy parkolóban zárult - Noah nagy gesztusa után, ami azt sugallta: „Bármi legyen is, te leszel az első.”

De - ahogy az ilyenkor lenni szokott - a „bármi” sok mindent takar. A második évad alapvetően ott veszi fel a fonalat, ahol az első véget ért.

Joanne (Kristen Bell) és Noah (Adam Brody) elköteleződése felé vezető út következik, tele újabb kihívásokkal.

Hogyan illeszkednek bele egymás barátai, családja? Milyen ünnepek, személyes mérföldkövek jönnek, amikor már nemcsak a romantikus fellángolás számít, hanem a hétköznapok súlya is - szokások, szerepek, kompromisszumok mind ott lesznek – részletezi a Netflix a Tudum oldalán.

Folytatódik a podcast!

Az se elhanyagolandó, hogy a második évad vizuálisan is ígéretesnek tűnik. Friss fotók, új beállítások Los Angelesből, közösségi média-influenszer világ, vallási és a laza hétköznapok keveredése mind felbukkannak majd. A hangulat is marad a tipikus romkom, de azokkal a pillanatokkal, amikor szinte rátapadsz a képernyőre az izgalomtól, amikor nem tudod eldönteni, sírni vagy nevetni akarsz.

Tehát, ha eddig hezitáltál, hogy belevágj-e a soriba, most itt az alkalom!

Nézd vissza az első évadot, szokd meg a hangulatát, mert október 23-án jön az újabb adag, ami talán többet ad, mint amire számítasz. És ha szereted a romantikát - nem a cukros-rózsaszín ködöt -, hanem azokat a pillanatokat, amikor a valóság is belép a képbe, akkor Bármint, csak ezt ne 2. évadával biztosan nem fogsz unatkozni.