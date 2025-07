Visszatér a Netflix romkomja, amit mindenki imád – Közeleg a Bármit, csak ezt ne folytatása

És itt jön be a sorozat zsenialitása! Megengedi, hogy a karakterek beszéljenek egymással. Tényleg. Leülnek, és kimondják, hogy mi bántja őket. A viták éretten zajlanak, nem túlírva, hanem hitelesen. Olyan párbeszédek születnek, amiket szívesen mutatnál meg a volt pasidnak, hogy végre megértse, mit akartál mondani három éve egy csütörtök este.

Jön a második évad: új arcok, új dinamika, még több valóság

Október 23-án érkezik a második évad, és ha lehet, még mélyebbre megy. Az első évad a szerelem kezdete volt, most viszont jön a folytatás. Az együttélés. A közös döntések. A család véleménye. És persze az, amikor rájössz, hogy a párodnak olyan kulturális reflexei vannak, amiket te sosem fogsz teljesen megérteni, de mégis meg kell tanulnod elfogadni.

Az új évadban új karakterek is érkeznek: Leighton Meester (aki amúgy Adam Brody felesége a való életben) játssza Abbyt, Joanne régi iskolai ismerősét, akinek tökéletes élete és Instagrammra optimalizált gyerekei láttán még a néző is szorongani kezd. Jackie Tohn karaktere, Esther végre nagyobb szerepet kap és vele együtt több humort és női perspektívát is. A testvérek – Morgan és Sasha – dinamikája is hangsúlyosabb lesz és a készítők szerint a legnagyobb fordulatokat már nem Joanne és Noah hozzák majd, hanem ők.

A sorozat mögötti csapat is változott: a showrunneri szerepet Jenni Konner és Bruce Eric Kaplan vették át. Ez nem véletlen. Az első évad készítése ugyanis nem volt zökkenőmentes. Erin Foster – aki a saját életét dolgozta fel a sorozatban – kreatív nézeteltérések miatt háttérbe került és a Netflix rutinos kezekre bízta a folytatást. Az eredmény? Egy intimebb, finomabban vezetett második évad, ahol nemcsak a szerelem, hanem a párkapcsolati együttélés egész valósága megjelenik.