20 évvel ezelőtt kezdték el forgatni az Odaát című sorozatot, így néznek ki most a szereplők − GALÉRIA

Kővári F. Luca
2025.09.19.
Te is félelemmel vegyes izgalommal követted a helyes szörnyvadásztestvérpár kalandjait? Sosem tudtál választani, hogy inkább Sam vagy Dean Winchester felé húz a szíved? Galériánkban megmutatjuk, hogyan néznek ki 20 évvel később az Odaát főbb karaterei.

Az Odaát (Supernatural) című sorozat első részét 20 évvel ezelőtt láthatták az amerikai nézők a tévé képernyőjén. Ezen az évfordulón galériát készítettünk, hogy összehasonlíthassuk azt, mennyit változtak a főszereplők 20 év alatt. Lássuk, hogyan néznek ki most a kedvenc horror-fantasy sorozatunk szereplői!

Lássuk, mennyi változtak az Odaát színészei 20 évvel a bemutató után.
Forrás: Getty Images North America

Így néznek ki most a 20 éve indult Odaát című sorozat színészei

A 2005-ben indult természetfeletti thrillersorozat 2020-ban fejeződött be, de így is számtalan izgalmas estét okozhatott nekünk, hiszen 15 évadot is készítettek belőle, egy-egy évadban átlagosan 20 darab, 40-50 perces résszel. A sorozat 2005 szeptemberében debütált Amerikában a The WB Television Network csatornáján, Magyarországra egy évvel később érkezett.

A sorozat, a filmtörténet egyik legviccesebb és leghelyesebb testvérpárjáról szól, Dean Winchesterről (Jensen Ackles) és Sam Winchesterről (Jared Padalecki), akik félelmet nem ismerve küzdenek meg epizódonként legalább egy félelmetes szörnnyel, természetfeletti lénnyel. 

A védjegyükké vált 1967-es Chevrolet Impalával bejárják az Egyesült Államok különböző pontjait, hogy megmenthessék a segítségre szorulókat és felgöngyölítsék a veszélyes és paranormális ügyeiket. Az, hogy ők természetfeletti lényeket üldöznek egy családi, megörökölt sors, hiszen már édesapjuk is ezzel foglalkozott és ő tanította a fiúkat a szörnyvadászat hátborzongató mesterségére. Az Odaát sorozattal 15 éven keresztül az összes körmünket lerágva, szurkolhattunk az egymást mindig védelmező fivéreknek, akik bármekkora slamasztikába is kerültek, mindig megoldották az ügyet és megmenekültek. Lássuk, hogyan néznek ki most, húsz évvel később a főbb karaktereket játszó színészek!

Ha érdekel, hogyan néznek ki most a sorozat színészei kattints a galériára!

Misha Collins Az 51 éves amerikai színész az Odaát című sorozatban a 4. évadtól a sármos és segítőkész Castiel angyalt alakította. Emellett feltűnt más televíziós sorozatokban is, például a Monkban (2006) és a CSI: New York-i helyszínelőkben (2007).
1 / 5
Mark Sheppard A 61 éves Mark alakította Crowley-t, aki a fő démon (a pokol királya) volt a sorozatban. A sokoldalú Mark gyerekkora óta lelkesen dobolt és több zenekarban is játszott. Leghíresebb filmjei és sorozatai a 2012-es Menekülés a rejtelmes szigetről és az X-akták sorozat.
1 / 5
Jensen Ackles Jensen, Dean Winchestert alakította a sorozatban és ez hozta meg számára a hírnevet. Ezen kívül a The Boys és a Véres Valentin 3D című alkotásokban is szerepelt, valamint a Szuperhősök Légiójában (2023) és az Igazság Ligájában (2024). A 47 éves édesapának három gyermeke született.
1 / 5
Jared Padalecki A 43 éves, három gyermekes édesapát főként televíziós sorozatokból ismerhetjük. Az Odaátban ő alakította Dean öccsét Samy-t, de feltűnt 2000 és 2005 között a Szívek szállodájában is.
1 / 5
Jeffrey Dean Morgan Az 59 éves színész a Grace klinika című sorozattal lett híres, ahol a végtelen türelmű Denny Duquette karakterét játszotta. Az Odaát című sorozatban Dean és Sam apját, John Winchestert játszotta, aki rejtélyes körülmények között tűnt el. 2016 és 2022 között a The Walking Dead egyik karakteres antagonistája volt: Negant személyesítette meg.
1 / 5
Getty Images

 

