20 évvel ezelőtt kezdték el forgatni az Odaát című sorozatot, így néznek ki most a szereplők − GALÉRIA

Az Odaát (Supernatural) című sorozat első részét 20 évvel ezelőtt láthatták az amerikai nézők a tévé képernyőjén. Ezen az évfordulón galériát készítettünk, hogy összehasonlíthassuk azt, mennyit változtak a főszereplők 20 év alatt. Lássuk, hogyan néznek ki most a kedvenc horror-fantasy sorozatunk szereplői!

A 2005-ben indult természetfeletti thrillersorozat 2020-ban fejeződött be, de így is számtalan izgalmas estét okozhatott nekünk, hiszen 15 évadot is készítettek belőle, egy-egy évadban átlagosan 20 darab, 40-50 perces résszel. A sorozat 2005 szeptemberében debütált Amerikában a The WB Television Network csatornáján, Magyarországra egy évvel később érkezett.

A sorozat, a filmtörténet egyik legviccesebb és leghelyesebb testvérpárjáról szól, Dean Winchesterről (Jensen Ackles) és Sam Winchesterről (Jared Padalecki), akik félelmet nem ismerve küzdenek meg epizódonként legalább egy félelmetes szörnnyel, természetfeletti lénnyel.

A védjegyükké vált 1967-es Chevrolet Impalával bejárják az Egyesült Államok különböző pontjait, hogy megmenthessék a segítségre szorulókat és felgöngyölítsék a veszélyes és paranormális ügyeiket. Az, hogy ők természetfeletti lényeket üldöznek egy családi, megörökölt sors, hiszen már édesapjuk is ezzel foglalkozott és ő tanította a fiúkat a szörnyvadászat hátborzongató mesterségére. Az Odaát sorozattal 15 éven keresztül az összes körmünket lerágva, szurkolhattunk az egymást mindig védelmező fivéreknek, akik bármekkora slamasztikába is kerültek, mindig megoldották az ügyet és megmenekültek. Lássuk, hogyan néznek ki most, húsz évvel később a főbb karaktereket játszó színészek!

