Paul Walker halála előre meg volt írva? Születési évébe volt kódolva a tragédiája

Paul Walker (1973. szeptember 12. – 2013. november 30.) a világ számára a „Halálos iramban” című filmsorozat sztárjaként vált ikonná. A vásznon megtestesítette mindazt, amit a sebesség, az adrenalin és a fiatalos lendület, szabadság jelent – tragikus, 40 éves korában bekövetkezett halála örökre szimbólummá tette őt. A numerológiai képletét elemezve végzete szinte kódolva volt a születési dátumában: Paul sorsszáma az 5- ös ( 1+9+7+3+9+1+2= 32, 3+2= 5), amely magában hordozza a szabadságvágyat, a kockázatvállalást és a sors általi irányítást: „Ember tervez, Isten végez.”

Forrás: WireImage

Paul Walker 5-ös sorsszámának jelentése

Az 5-ös a numerológiában a mozgás, változás, utazás és szabadság száma. Az 5-ös rezgését hordozó emberek ritkán nyugszanak meg: örökké keresik az újdonságokat, a kihívásokat, és sokszor bátrabbak az átlagnál. Ők azok, akik nem félnek kockázatot vállalni – számukra az élet folyamatos kaland, amelyben minden nap új tapasztalatot hoz.

A veszély sokszor nem taszítja, hanem inkább vonzza őket, valójában élvezik az élet kiszámíthatatlan oldalát.

Nehezen tűrik a monotonitást, a túlzott szabadság- és élményvágy sokszor rövid, de annál intenzívebb életpályát jelez. Ez a szám gyakran olyan embereknél jelenik meg, akik mennyiség helyett a minőség hívei: tartalmas, de nem mindig hosszú életre születnek.

Paul Walker élete, amely a számok energiáját tükrözte

Paul Walker már gyermekként a kamera előtt állt: reklámokban szerepelt, majd fiatalon sorozatokban tűnt fel. Karrierje igazán a „Halálos iramban” filmsorozattal robbant be, ahol a karaktere – Brian O’Conner – szinte a saját életét tükrözte: autóversenyek, sebesség és a határok feszegetése.

Ez az 5-ös energia tisztán látszik abból, hogy sosem elégedett meg az átlagossal: a forgatások mellett valódi autóversenyzőként is kipróbálta magát, és a sportautók iránti rajongása is legendás volt.

A magánélet és az 5-ös szám szabadságvágya

Bár Paul életében fontos szerepet játszott a család, magánéletében is érezhető volt az 5-ös szám szabadságkeresése. Kapcsolatai ritkán voltak hosszú távúak, azonban mindig mély érzelmekkel, teljes szívvel élte meg őket. Paul Walker lánya, Meadow Rain Walker, 1998-ban született – Paul óriási szeretettel állt hozzá, ám életstílusa miatt a teljes családi stabilitás sosem valósult meg.