Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 8., hétfő Adrienn, Mária

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
numerológia

A zene húzta vissza a sötétségből: Pink élete a pokolból az újjászületésig

Getty Images North America - Christian Petersen
numerológia pink számmisztika születésnap
Szlovák Eszter
2025.09.08.
A numerológia szerint a 7-es szám a spirituális keresők és látnokok útját jelöli, akik sosem elégednek meg a felszínnel. Pink, aki szeptember 8-án ünnepli születésnapját, egész életében ennek az energiának a terheit és ajándékait hordozta.

A 1979. szeptember 8-án született Pink sorsszáma a 7-es (1+9+7+9+9+8= 43, 4+3= 7), amely a spirituális mélység, az élet értelmének keresése és az önállóság száma. Valóban, Pink életútja tele van küzdelmekkel, belső válságokkal és démonokkal, ugyanakkor elementáris szintű felemelkedésekkel is. 

Pink
Pink élete jól tükrözi a sorsszámát
Forrás: Getty Images North America

Mit üzen Pink 7-es sorsszáma?

A numerológiában a 7-es az örök keresők és látnokok száma. Akik ezzel születnek, nem tudnak felszínesen élni, mindig mélyen kutatják az élet értelmét, de sokszor küzdenek a meg nem értettség és kívülállóság érzésével. 

A 7-es szám rengeteg krízist hozhat, de rendkívüli bölcsességet is ad a nehézségek legyőzéséhez. Pink életében mindez világosan megmutatkozik: szélsőségesség, lázadások és válságok, majd a mélypontok után ismételt felemelkedés. 

Az emberek azt gondolják, hogy erős vagyok. De a dalaim arról szólnak, amitől félek, amitől szenvedek. A zenén keresztül gyógyulok.

 – vallotta egyszer Pink.

Gyerekkora: törés és az apai támasz

Pink gyerekkora tele volt próbatételekkel. Rendkívül nehezen kezelhető gyerek volt, igazi lázadó, megzabolázhatatlan rosszcsont.

Édesanyja ápolónő volt, aki rengeteget dolgozott, mellette tanult is. Édesapja, Jim Moore egy katonaként szolgáló vietnámi veterán volt, de a fegyverek mellett sokszor gitárt is fogott a kezébe. Édesapját szigorú elvekkel bíró, kissé vaskalapos és határozott embernek tartották, aki szinte sosem engedett a saját igazából, nézeteiből. Jim lénye és támogatása nagy mértékben meghatározta Pink életútját: nemcsak menedzselte lánya karrierjét, hanem társa is volt a zenében, sokszor játszottak együtt. Ez a patronálás és sok közös élmény adott Pinknek olyan biztos alapot, ami nélkül talán sosem állt volna színpadra.

Szülei válása mély sebeket hagyott benne, ráadásul gyerekként asztmával küzdött.

A tiniévek: a lázadás korszaka és karrierének indulása

Tinédzserként Pink az élet legsötétebb oldalát is megismerte: drogok, alkohol, menekülés a szabályok és felelősségvállalás elől. 

De a 7-es sorsvonal sosem engedi el a kiválasztottak kezét, és az univerzum visszaterelte őt sorsának útjára: a zene visszahúzta a sötétségből a fénybe.

Pink a 2000-es évek elején robbant be, ám kezdetben a kiadók tipikus popbabát akartak belőle faragni. Ő azonban fellázadt: a „M!ssundaztood” albummal megmutatta a világnak, ki is ő valójában.

Pink azóta is az egyik legerősebb női hang a zenei világban, akinek koncertjein a fizikai erő, a lélek és a művészet tökéletes egyensúlyát tapasztalhatjuk meg. 

Pink magánélete: szerelem és kitartás

Pink magánélete személyiségjegyeihez hűen igazi hullámvasút. Férjével, Carey Hart motorversenyzővel 2001-ben ismerkedett meg, 2006-ban hivatalosan is összekötötték életüket. Kapcsolatukban öröm és bánat egyaránt váltakozott: szakítás és csodával határos újrakezdés, balesetek, betegség és újjáépülés - a szenvedély a nehézségek ellenére sem hunyt ki soha, és egymás kezét a mai napig nem engedik el. 

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 20: (EDITORIAL USE ONLY) (L-R) Pink, Willow Sage Hart, Jameson Moon Hart, and Carey Hart attend the 2022 American Music Awards at Microsoft Theater on November 20, 2022 in Los Angeles, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)
Pink, Willow Sage Hart, Jameson Moon Hart, és Carey Hart 
Forrás: FilmMagic/Getty Images

Két gyermekük, Willow és Jameson, új értelmet adott az énekesnő életének. Pink az anyaságban találta meg azt a belső békét, amit addig hiába keresett − talán a 7-es sorsvonallal együttjáró feladatok nem engedték meg ezt számára korábban. 

„A gyerekeim mutatták meg nekem, mi az igazi szeretet”

 – mondta egy interjúban.

2025 – a 8-as személyes év energiája

Pink most egy különleges időszak kapujában áll: numerológiailag a 8-as személyes évébe lép idén szeptember 8- án. Ez a szám az anyagi gyarapodás, a siker és a földi megvalósulás szimbóluma.

Nem véletlen, hogy újra elkezdett együtt dolgozni régi menedzserével, és tudatosan igyekszik karrierjét újraépíteni- ez az esztendő erre különösen alkalmas lesz. Családi feladatai és komolyabb egészségügyi próbatételek után – egy súlyosabb E. coli fertőzés is utolérte – most minden erejével újra a színpadra koncentrál.

Egy lázadó angyal 

Pink sorsa tökéletes mintapéldája annak, hogyan működik a numerológia a gyakorlatban. A 7-es sorsszám meghozta számára a mélységeket és a spirituális keresést, apja személyisége pedig nagymértékben sorsának útjára terelte: Jim katonai fegyelme és zenei szeretete biztonságot és inspirációt adott neki egyszerre. 

Karrierjében, performanszaiban mindig önmagát adta, a magánéletben pedig a szenvedély és kitartás ereje kísérte útját.

2025-ben, a 8-as év kapujában, valószínűleg újabb szakmai felemelkedés, nagy beteljesülés vár rá. Pink tehát nem csupán egy popsztár: ő a 7-es sorsszám lázadó csillaga, aki újra és újra képes újjászületni, és milliókat inspirálni bátorságával, őszinteségével és önazonos viselkedésével. 

Megcsalták, elárulták, elveszítette élete szerelmét – Sandra Bullock 61 évesen erősebb, mint valaha

Szenvedésből született újjá, és közben a világ egyik legkedveltebb színésznője maradt. Sandra Bullock élete nem csupán hollywoodi sikertörténet, hanem egy mély, spirituális átalakulás krónikája is.

Mi rejlik Vin Diesel vad külseje mögött? Ezt árulja el róla a számmisztika

Az asztrológia és számmisztika olyan dolgokra is rávilágít, amit nem is sejtenénk. Ezek segítségével bepillanthatunk Vin Diesel sorsába is, és megnézzük, mit tartogat számára a következő esztendő.

Ben Affleck előtt karmikus választás áll – A numerológia nem jósol könnyű utat

A numerológia most felfedi, milyen spirituális küldetés és sorsfordító döntések várnak rá 2025-ben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu