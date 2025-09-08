A zene húzta vissza a sötétségből: Pink élete a pokolból az újjászületésig

A 1979. szeptember 8-án született Pink sorsszáma a 7-es (1+9+7+9+9+8= 43, 4+3= 7), amely a spirituális mélység, az élet értelmének keresése és az önállóság száma. Valóban, Pink életútja tele van küzdelmekkel, belső válságokkal és démonokkal, ugyanakkor elementáris szintű felemelkedésekkel is.

Pink élete jól tükrözi a sorsszámát

Mit üzen Pink 7-es sorsszáma?

A numerológiában a 7-es az örök keresők és látnokok száma. Akik ezzel születnek, nem tudnak felszínesen élni, mindig mélyen kutatják az élet értelmét, de sokszor küzdenek a meg nem értettség és kívülállóság érzésével.

A 7-es szám rengeteg krízist hozhat, de rendkívüli bölcsességet is ad a nehézségek legyőzéséhez. Pink életében mindez világosan megmutatkozik: szélsőségesség, lázadások és válságok, majd a mélypontok után ismételt felemelkedés.

Az emberek azt gondolják, hogy erős vagyok. De a dalaim arról szólnak, amitől félek, amitől szenvedek. A zenén keresztül gyógyulok.

– vallotta egyszer Pink.

Gyerekkora: törés és az apai támasz

Pink gyerekkora tele volt próbatételekkel. Rendkívül nehezen kezelhető gyerek volt, igazi lázadó, megzabolázhatatlan rosszcsont.

Édesanyja ápolónő volt, aki rengeteget dolgozott, mellette tanult is. Édesapja, Jim Moore egy katonaként szolgáló vietnámi veterán volt, de a fegyverek mellett sokszor gitárt is fogott a kezébe. Édesapját szigorú elvekkel bíró, kissé vaskalapos és határozott embernek tartották, aki szinte sosem engedett a saját igazából, nézeteiből. Jim lénye és támogatása nagy mértékben meghatározta Pink életútját: nemcsak menedzselte lánya karrierjét, hanem társa is volt a zenében, sokszor játszottak együtt. Ez a patronálás és sok közös élmény adott Pinknek olyan biztos alapot, ami nélkül talán sosem állt volna színpadra.

Szülei válása mély sebeket hagyott benne, ráadásul gyerekként asztmával küzdött.

A tiniévek: a lázadás korszaka és karrierének indulása

Tinédzserként Pink az élet legsötétebb oldalát is megismerte: drogok, alkohol, menekülés a szabályok és felelősségvállalás elől.

De a 7-es sorsvonal sosem engedi el a kiválasztottak kezét, és az univerzum visszaterelte őt sorsának útjára: a zene visszahúzta a sötétségből a fénybe.

Pink a 2000-es évek elején robbant be, ám kezdetben a kiadók tipikus popbabát akartak belőle faragni. Ő azonban fellázadt: a „M!ssundaztood” albummal megmutatta a világnak, ki is ő valójában.