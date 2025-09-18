5 híresség, akiről nem is gondolnád, hogy plasztikáztatott

Van az az érzés, amikor teljesen biztos vagy abban, hogy valaki „természetesen tökéletes”. A smink nélkül is ragyogó Insta-fotók, a „sosem jártam sebésznél” vibe és az a huncut kis mosoly, ami eltereli a figyelmet az orrprofil finom változásairól. Nos, utánajártunk a plasztikai titoknak: a természetesség néha inkább egy jó PR-os kérdése, mint egy genetikai lottónyeremény.
A királyi család valószínűleg udvariasan köhintene egyet a szalonban, ha kiderülne, hogy a hercegnék is néha kés alá fekszenek. És ha Emma Stone-ról azt hitted, hogy csak a pixie cut-ja ütött be erősen az Oscar-gálán, nos,… el kell, hogy szomorítsunk.
Lássuk azt az öt hírességet, akinél a legnagyobb meglepetés nem az, amit mutat - hanem amit eddig nem mondott el.
Dove Cameronról sokáig azt hitték a rajongók, hogy csak „felnőtt”, és a világ legjobb sminkesei dolgoznak rajta. A valóságban viszont az énekesnő, alias Disney-sztár nem tagadta, hogy történtek változások az arcán, sőt, több interjúban is utalt rá, hogy esztétikai beavatkozásokon esett át.
A leggyakoribb találgatások: orrplasztika, ajakfeltöltés és állformálás. Bár sosem erősítette meg egyenként, az „előtte–utána” fotók bármilyen közleménynl többet mondanak.
Olivia Rodrigót sokan „friss fuvallatnak” tekintik a sztárvilágban. Egy tinisztár, aki nem botrányos, nem művi, és nem túl hollywoodi. Azonban a TikTokon már hónapok óta pörögnek videók arról, hogy finom, de látványos változások történtek az arcán.
Az orra kisebb lett, az ajkai teltebbek és az állíve is hangsúlyosabb. Sokan minibeavatkozásokra gyanakszanak. A természetesség tehát relatív fogalom, főleg, ha a filler mikrodózisban jön.
Ariana éveken át tagadta, hogy bármilyen műtéte lett volna, de 2023-ban egy könnyes videóban megtörte a csendet: fiatalon kezdett botoxoltatni és töltetni, majd abbahagyta, és „úgy döntött, inkább visszavesz mindent”.
Az orra viszont, nos… arról sosem beszélt konkrétan, de a formája az évek alatt egészen más lett. Még ha nem is volt klasszikus orrműtétje, az „elterelés” művészetét mesteri szinten űzte.
Emma Stone a vörös szőnyeg egyik üde színfoltja, de az utóbbi időkben az arcán finom változások észrevehetőek. Különösen az orr és az áll területén.
Szakértők szerint valószínű, hogy karrierje kezdetén egy nagyon precíz és természetes hatású orrplasztikát végeztek rajta.
Semmi drámai – pont ezért lep meg mindenkit. A „csak pixie cutot vágatott, attól néz ki másként” típusú érvelés már kevés, ha alulról is új a profil.
Meghanről mindig is azt hittük, hogy a napsütötte Kalifornia, tökéletes bőr, hibátlan mosolya maga a természetesség.
Azonban több plasztikai sebész is megszólalt már arról, hogy finom orrplasztikán, arccsont-korrekción és ajakformáláson is áteshetett, még a hercegnéi korszaka előtt.
Meghan soha nem kommentálta ezeket a találgatásokat, de valljuk be, a Buckingham-palotában valószínűleg nem ez volt az első kérdés, mikor bemutatkozott.
