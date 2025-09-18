5 híresség, akiről nem is gondolnád, hogy plasztikáztatott

Van az az érzés, amikor teljesen biztos vagy abban, hogy valaki „természetesen tökéletes”. A smink nélkül is ragyogó Insta-fotók, a „sosem jártam sebésznél” vibe és az a huncut kis mosoly, ami eltereli a figyelmet az orrprofil finom változásairól. Nos, utánajártunk a plasztikai titoknak: a természetesség néha inkább egy jó PR-os kérdése, mint egy genetikai lottónyeremény.

Ariana Grande-t már többször megvádolták különféle plasztikai műtétekkel.

5 sztárhölgyemény, aki mégsem annyira a természetesség gyöngyszeme − Plasztikai titkolózás

A királyi család valószínűleg udvariasan köhintene egyet a szalonban, ha kiderülne, hogy a hercegnék is néha kés alá fekszenek. És ha Emma Stone-ról azt hitted, hogy csak a pixie cut-ja ütött be erősen az Oscar-gálán, nos,… el kell, hogy szomorítsunk.

Lássuk azt az öt hírességet, akinél a legnagyobb meglepetés nem az, amit mutat - hanem amit eddig nem mondott el.

1. Dove Cameron – Egy új arc a reflektorfényben

Dove Cameronról sokáig azt hitték a rajongók, hogy csak „felnőtt”, és a világ legjobb sminkesei dolgoznak rajta. A valóságban viszont az énekesnő, alias Disney-sztár nem tagadta, hogy történtek változások az arcán, sőt, több interjúban is utalt rá, hogy esztétikai beavatkozásokon esett át.

A leggyakoribb találgatások: orrplasztika, ajakfeltöltés és állformálás. Bár sosem erősítette meg egyenként, az „előtte–utána” fotók bármilyen közleménynl többet mondanak.

2. Olivia Rodrigo – A „természetes ikon”, akinek lehet, hogy segítettek

Olivia Rodrigót sokan „friss fuvallatnak” tekintik a sztárvilágban. Egy tinisztár, aki nem botrányos, nem művi, és nem túl hollywoodi. Azonban a TikTokon már hónapok óta pörögnek videók arról, hogy finom, de látványos változások történtek az arcán.

Az orra kisebb lett, az ajkai teltebbek és az állíve is hangsúlyosabb. Sokan minibeavatkozásokra gyanakszanak. A természetesség tehát relatív fogalom, főleg, ha a filler mikro­dózisban jön.

3. Ariana Grande – A filterek királynője, akinek az orra is új sztori

Ariana éveken át tagadta, hogy bármilyen műtéte lett volna, de 2023-ban egy könnyes videóban megtörte a csendet: fiatalon kezdett botoxoltatni és töltetni, majd abbahagyta, és „úgy döntött, inkább visszavesz mindent”.

Az orra viszont, nos… arról sosem beszélt konkrétan, de a formája az évek alatt egészen más lett. Még ha nem is volt klasszikus orrműtétje, az „elterelés” művészetét mesteri szinten űzte.

4. Emma Stone – Több, mint egy menő frizura