Túlzásba vitt plasztika és sok szenvedés: Priscilla Presley arca teljesen eltorzult - FOTÓ

Az elmúlt két év különösen nehéz volt Priscilla Presley számára, és ez az arcán is látszik. Elvis Presley özvegye 2023 januárjában veszítette el lányát, Lisa Marie Presleyt, aki mindössze 54 évesen hunyt el egy korábbi súlycsökkentő műtét szövődményei miatt. A tragédia után Priscilla és unokája, Riley Keough között jogi vita alakult ki, nem tudtak megegyezni az örörkségen. Ügyük csak az év végén rendeződött.

Priscilla Presley arcán nyomott hagyott a sok fájdalom, és persze a számtalan plasztikai műtét

Forrás: Profimedia

Priscilla Presley állandóan pereskedik

Emellett Priscilla Presley tavaly újabb jogi csatározásba keveredett, korábbi üzleti partnereit perelte be, azzal vádolva őket, hogy visszaéltek a bizalmával és irányításuk alá vonták pénzügyeit. A vádak szerint több mint egymillió dollárral károsították meg őt, és próbálták kiszorítani saját vagyonából. A sajtóhoz eljutott bírósági dokumentumok szerint korábbi partnerei — Brigitte Kruse és Kevin Fialko — az ő nevére hivatkozva hoztak létre cégeket, amelyek bevételeiből csak kis részesedést hagytak neki. A vád szerint a partnerek az örökségi ügyekbe is beavatkoztak, valamint a Priscilla részvételével szervezett eseményekből származó bevételeket is eltulajdonítottak. A színésznő jogi képviselője, Marty Singer szerint ügyfele egyértelműen áldozat, és eltökélt szándéka, hogy érvényt szerezzen igazának.

A másik oldal azonban másként látja a helyzetet. Kruse és társai kijelentették: céljuk mindig az volt, hogy segítsenek Priscillának kilábalni pénzügyi nehézségeiből, és sajnálatosnak tartják, hogy a színésznő most a hírnevét használja fel ellenük. Kruse saját beadványában azt állítja, hogy ő mentette meg Priscillát a csődtől: amikor együttműködésük kezdődött, az idős asszony állítólag súlyos adótartozással küzdött, és csupán két hónapra volt a teljes anyagi összeomlástól.