Íme, Robert Redford legjobb filmjei: ezeket a klasszikusokat mindenkinek látnia kell

89 éves korában, kedd reggel hunyt el a hollywoodi ikon, akinek halálhírét családja közölte. A színész és rendezőóriás, akinek az életművét 11 Golden Globe-díjjal jutalmazták, a 60-as-70-es évek legkeresettebb színésze volt, akiért milliók rajongtak. Első rendezése, az Átlagemberek (1980) Oscar-díjat kapott a legjobb rendező kategóriában. Megalapította a Sundance filmfesztivált, ahol évtizedeken át segítette, hogy olyan történetek is teret kapjanak, amelyek máshol nem kapnak esélyt. Robert Redford utánozhatatlan életművet hagyott maga után, ami előtt most az 5 legjobb filmjével tisztelgünk.
Robert Redford számtalan híres filmben szerepelt, és szinte minden, amiben feltűnt, legendássá vált. Életművéből nem könnyű kiválasztani Robert Redford legjobb filmjeit. Játszott drámákban, romantikus filmekben és westernben is. Olyan szintén legendás színésznők oldalán láthattuk, mint Jane Fonda, Meryl Streep, Barbra Streisand, Demi Moore és Michelle Pfeiffer. Íme az 5 legjobb film Redford főszereplésével.
Egy igazi bosszúállós maffiafilm, ahol Redford Paul Newman oldalán foszt ki egy maffiafőköt. A tökéletes karakterek, remek történet és parádés hangulat visszarepítik a nézőt a 60-as és 70-es évekbe.
Redford Sundance kölyök szerepében ezzel a filmmel vonult be halhatatlan színészlegendák csarnokába. A film címszereplői nemcsak a vonatok rabolták végig, de a nézők szívét is elvitték magukkal.
Egy feszült politikai thriller, ahol Redford egy összeesküvések után kutató újságírót alakít, akinek a nyomában egy bérgyilkos lohol. Másfél óra tömény izgalom és még mindig nem lehet ráunni.
Az egyik legjobb film, amit valaha készítettek az internet előtti újságírásról. A történet bár lassabb vezetésű, mint amit a mai filmektől megszokhattunk, de a fantasztikus színészi munka és a kiváló rendezés még a mai napig elviszi a hátán a filmet.
Charle "Bubber" Reeves (Redford) egy olyan gyilkossággal vádolnak meg, amit nem követett el, megszökik a börtönből, hogy tisztázhassa magát. Kiderül, hogy a serif is nyakig benne van és nyomában lohol az olajmaffia, akik meg akarnak tőle szabadulni. A film remekül bemutatja az alantas emberi természetet és a mai napig rendkívül izgalmas történet.
