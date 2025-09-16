Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.16.
Elhunyt Hollywood egyik legnagyobb legendája, akinek neve összeforrt a klasszikus filmművészettel és a Sundance fesztivállal. Robert Redford 89 éves volt.

89 éves korában elhunyt Robert Redford, Oscar-, BAFTA- és Golden Globe-díjas amerikai színész, rendező és producer. A hírt sajtósa erősítette meg, aki elmondta: Redford otthonában hunyt el, álmában. 

Forrás: Getty Images

Elhunyt Robert Redford

A sajtóközlemény szerint Robert Redford Utah államban otthonában, békében távozott az élők sorából.

A hír hallatán a filmvilág gyászba borult. A színész generációk számára jelentett példaképet, hosszú évtizedeken át volt Hollywood meghatározó alakja.

Legismertebb filmjei közé tartozik A nagy Gatsby (1974), a Butch Cassidy és a Sundance kölyök (1969), A nagy balhé (1973), valamint Az emberrablás. Rendezőként az Átlagemberek című film hozta meg számára az igazi elismerést: ez a film kapta 1980-ban a legjobb rendezés és legjobb film Oscar-díját is.

