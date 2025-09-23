Ritka pillanat: megmutatta gyönyörű, 18 éves lányát Salma Hayek

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
18 éves lett Valentina Paloma Pinault. Salma Hayek megmutatta, micsoda bombázó a lánya és betekintést engedett a szülinapi buliba is.

18 éves lett Salma Hayek és férje, François-Henri Pinault lánya, Valentina Paloma Pinault. A család megadta a módját az ünneplésnek, a színésznő pedig több posztot is közzé tett a közösségi oldalán. 

Forrás: Variety

Salma Hayekék Valentia 18. szülinapját ünnepelték

„Ettünk, táncoltunk, nevettünk, szerettünk… és egész hétvégén tartott a bulit. Boldog születésnapot, kedvesem, sosem lehet elég ideig ünnepelni téged ” – tette közzé a felvételeket az Instagramon az 59 éves Salma Hayek.

... és egy gyerekkori fotót is megosztott lányáról, amihez a következőket írta: „Az én gyönyörű táncoló királynőm. Ma lettél 18 éves! Annyi minden megváltozott az életedben, de te mindig annyira önmagad vagy. Kedves, szenvedélyes szívű, varázslattal teli bölcs lélek, a természet egyedülálló megállíthatatlan ereje, szellemes humorérzékkel és makacs kitartással. Vannak dolgok, amik soha sem változnak, mi örökké szeretni fogunk. És bár mindig nagyon érett voltál, szívemben mindig álmaim kislánya leszel. Boldog születésnapot Valentina Paloma.”

