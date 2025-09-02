A csodás Salma Hayek 59 éves lett - Mennyire ismered a filmjeit? - KVÍZ

A mexikói színésznő neve évtizedek óta egyet jelent a tehetséggel, a szenvedéllyel és a karizmatikus megjelenéssel. Ma lett Salma Hayek 59 éves, mégis változatlan energiával és eleganciával van jelen a filmvilágban. Pályája Mexikótól Hollywoodig ívelt, és olyan alkotások tették felejthetetlenné, amelyek egyszerre bizonyították színészi sokoldalúságát és kitartását. Születésnapi köszöntőként összegyűjtöttük karrierjének és magánéletének legfontosabb állomásait, továbbá összeállítottunk egy izgalmas filmes kvízt is a legnépszerűbb szerepeiből.

Salma Hayek 59 évesen, őszülő hajjal is lélegzetelállítóan gyönyörű.

Forrás: Variety

Salma Hayek 59 éves: a mexikói díva, aki meghódította Hollywoodot

Salma Hayek első filmje még Mexikóban készült, de igazán az 1989 és 1991 között futó Teresa című telenovella tette országos sztárrá. Ez volt Salma Hayek első nagy sikere. Ennek köszönhetően vált igazán ismertté, és ezt adta meg számára a kellő önbizalmat, hogy merjen még nagyobbat álmodni. Bár nemzetközi kapcsolatokat tanult a mexikóvárosi Universidad Iberoamericanán, hamar rájött, hogy az ő igazi útja a színészet.

1991-ben Los Angelesbe költözött, ahol azonban korántsem volt könnyű dolga: a nyelvi nehézségek és a diszlexia sokszor hátráltatták. Ráadásul a latin színésznőknek akkoriban többnyire sztereotip szerepeket kínáltak. De Salma Hayek kitartott, és a Desperado (1995), majd az Alkonyattól pirkadatig (1996) bebizonyította, hogy helye van a legnagyobb hollywoodi sztárok között.

A valódi áttörést a 2002-es Frida hozta meg, amelyben a mexikói festőművész, Frida Kahlo bőrébe bújt. A filmért Oscar-jelölést kapott, de a Golden Globe, a BAFTA és a Screen Actors Guild is elismerte alakítását. Ez nemcsak színészi, hanem produceri pályáján is mérföldkő volt. A Frida után sorra jöttek a sikerek: a Vadiúj vadnyugat (Wild Wild West), a Sokkal több mint testőr, vagy éppen a Magic Mike utolsó tánca mind bizonyították, hogy Salma Hayek Hollywood egyik legsokoldalúbb latin színésznője.

Salma Hayek házassága több mint 16 éve töretlen. Francois-Henri Pinault a tenyerén hordozza a mexikói származású színésznőt.

Forrás: Corbis News

A kamera másik oldalán: Salma Hayek rendezői munkái

Salma Hayek tehetségét rendezőként is bizonyította. 2003-ban debütált az új szerepkörében a Sundance Film Fesztiválon bemutatott A Maldonado-csoda című filmmel, amely jól példázta finom, érzékeny látásmódját a történetmesélésben. Rendezőként a kamera mögött is képes volt mélységet és karaktergazdagságot hozni, ami egyértelművé tette, hogy nem csupán a kamera előtt mozog otthonosan. Ezzel gyakorlatilag Salma Hayek valamennyi karrier álma teljesül: érezhető akcentusa ellenére is elfogadták Hollywoodban, eljátszhatta hazája egyik legnagyszerűbb művészét a Fridában és rendezőként is kipróbálta magát. Ez a filmkészítés iránti szenvedély és kreativitás az a plusz, ami igazán emlékezetessé teszi őt a filmes világban.