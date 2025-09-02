Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A csodás Salma Hayek 59 éves lett - Mennyire ismered a filmjeit? - KVÍZ

színésznő film Salma Hayek kvíz
Life
2025.09.02.
A Mexikóból indult színésznő Hollywood sztárja lett, aki olyan filmekben tűnt fel, mint a Desperado vagy az Alkonyattól pirkadatig. Salma Hayek 59 éves, és még mindig elkápráztat minket. Töltsd ki a filmes kvízünket, és tudd meg, hogy reagálna a színésznő!

A mexikói színésznő neve évtizedek óta egyet jelent a tehetséggel, a szenvedéllyel és a karizmatikus megjelenéssel. Ma lett Salma Hayek 59 éves, mégis változatlan energiával és eleganciával van jelen a filmvilágban. Pályája Mexikótól Hollywoodig ívelt, és olyan alkotások tették felejthetetlenné, amelyek egyszerre bizonyították színészi sokoldalúságát és kitartását. Születésnapi köszöntőként összegyűjtöttük karrierjének és magánéletének legfontosabb állomásait, továbbá összeállítottunk egy izgalmas filmes kvízt is a legnépszerűbb szerepeiből.

Salma Hayek 59 éves lett
Salma Hayek 59 évesen, őszülő hajjal is lélegzetelállítóan gyönyörű.
Forrás: Variety

Salma Hayek 59 éves: a mexikói díva, aki meghódította Hollywoodot

Salma Hayek első filmje még Mexikóban készült, de igazán az 1989 és 1991 között futó Teresa című telenovella tette országos sztárrá. Ez volt Salma Hayek első nagy sikere. Ennek köszönhetően vált igazán ismertté, és ezt adta meg számára a kellő önbizalmat, hogy merjen még nagyobbat álmodni. Bár nemzetközi kapcsolatokat tanult a mexikóvárosi Universidad Iberoamericanán, hamar rájött, hogy az ő igazi útja a színészet.

1991-ben Los Angelesbe költözött, ahol azonban korántsem volt könnyű dolga: a nyelvi nehézségek és a diszlexia sokszor hátráltatták. Ráadásul a latin színésznőknek akkoriban többnyire sztereotip szerepeket kínáltak. De Salma Hayek kitartott, és a Desperado (1995), majd az Alkonyattól pirkadatig (1996) bebizonyította, hogy helye van a legnagyobb hollywoodi sztárok között.

A valódi áttörést a 2002-es Frida hozta meg, amelyben a mexikói festőművész, Frida Kahlo bőrébe bújt. A filmért Oscar-jelölést kapott, de a Golden Globe, a BAFTA és a Screen Actors Guild is elismerte alakítását. Ez nemcsak színészi, hanem produceri pályáján is mérföldkő volt. A Frida után sorra jöttek a sikerek: a Vadiúj vadnyugat (Wild Wild West), a Sokkal több mint testőr, vagy éppen a Magic Mike utolsó tánca mind bizonyították, hogy Salma Hayek Hollywood egyik legsokoldalúbb latin színésznője.

Salma Hayek 59 éves, férjével, Francois-Henri Pinault üzletemberrel 16 éve házasok
Salma Hayek házassága több mint 16 éve töretlen. Francois-Henri Pinault a tenyerén hordozza a mexikói származású színésznőt.
Forrás: Corbis News

A kamera másik oldalán: Salma Hayek rendezői munkái

Salma Hayek tehetségét rendezőként is bizonyította. 2003-ban debütált az új szerepkörében a Sundance Film Fesztiválon bemutatott A Maldonado-csoda című filmmel, amely jól példázta finom, érzékeny látásmódját a történetmesélésben. Rendezőként a kamera mögött is képes volt mélységet és karaktergazdagságot hozni, ami egyértelművé tette, hogy nem csupán a kamera előtt mozog otthonosan. Ezzel gyakorlatilag Salma Hayek valamennyi karrier álma teljesül: érezhető akcentusa ellenére is elfogadták Hollywoodban, eljátszhatta hazája egyik legnagyszerűbb művészét a Fridában és rendezőként is kipróbálta magát. Ez a filmkészítés iránti szenvedély és kreativitás az a plusz, ami igazán emlékezetessé teszi őt a filmes világban.

Magánélet: Salma Hayek házassága és gyermeke

Salma Hayek 59 évesen épp olyan lenyűgöző latin szépség, mint pályája elején, miközben magánéletében is igazi boldogságot él meg. Férje - akivel 2009-ben két esküvőt is tartottak -, Francois-Henri Pinault, a luxusipar egyik vezető alakja, akivel közös lányuk, Valentina Paloma teszi teljessé az életüket. A színésznő sosem volt híres magánéleti drámáiról vagy botrányairól, helyette a szeretetteljes, harmonikus családi élet az, amivel inspiráló példát mutat rajongóinak.

Kvíz: felismered Salma Hayek filmjeit egyetlen mondatból?

Ha te is odavagy a mexikói szépség filmjeiért, most próbára teheted magad! Vajon elég egyetlen mondat ahhoz, hogy felismerd, melyik Salma Hayek-klasszikusról van szó? 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Egy mexikói gitáros és a gyönyörű könyvtárosnő összefog, hogy leszámoljon egy könyörtelen drogbáróval.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Egy titokzatos bár, ahol az éjszaka közepén elszabadul a rémálom.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Két különc ügynök vadnyugati kütyükkel próbálja megakadályozni egy őrült tudós világuralmi tervét.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Egy szenvedélyes és szókimondó mexikói festőnő élete és szerelmei elevenednek meg ebben az életrajzi filmben.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Egy profi testőrnek össze kell dolgoznia egy rettegett bérgyilkossal, hogy eljussanak a tárgyalásra.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Egy híres férfitáncos visszatér utolsó nagy show-jára, ahol egy befolyásos nővel sodródik szenvedélyes kalandba.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Két elszánt nő a mexikói forradalom idején bankokat rabol, hogy a szegényeket segítse.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Egy elegáns tolvajpáros nagyban játszik, amikor a világ egyik legnagyobb gyémántjára vetik ki hálójukat.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Egy fiatal fiú belép egy utazó cirkuszba, ahol természetfeletti titkok és vámpírok várják.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Egy fiatal férfi kétségbeesetten próbálja megakadályozni, hogy volt barátnője új kapcsolatot kezdjen – de semmi sem alakul úgy, ahogy tervezi.

 

Salma Hayek tudja, hogy kell méltósággal öregedni: ősz tincsekkel is gyönyörű és stílusos - Fotók

A színésznő természetes megjelenésével aratott sikert a Balenciaga bemutatóján. Salma Hayek őszülő hajjal vett részt a párizsi divathéten.

Salma Hayek elmondta, ezért hajszolja a pénzt

A színésznő számára fontos a pénzügyi függetlenség. Salma Hayek férje hiába milliárdos üzletember, úgy gondolja, kell, hogy saját vagyona is legyen.

Desperadós szexjelenetéről vallott Salma Hayek: "Zokogtam. Féltem, nem tudtam, képes leszek-e rá"

Maradandó élmény lett a nézőknek és a színésznőnek egyaránt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

