Sharon Osbourne megtörte a csendet: először szólt követőihez Ozzy halála óta

Sharon Osbourne megtörte a csendet férje, Ozzy Osbourne halála után. Az özvegy pénteken az Instagramon osztotta meg érzéseit, ahol köszönetet mondott a rajongóknak, miközben új hobbiját, a solymászatot is bemutatta.

Sharon Osbourne a solymászkodásban talál vigaszt

Forrás: Anadolu

Sharon Osbourne hálás a rajongóinak

„Még mindig nehezen találom a szavakat, hogy mennyire hálás vagyok a rengeteg szeretetért és támogatásért, amit a közösségi médiában kaptam tőletek” – írta Sharon a bejegyzésben. „A hozzászólásaitok, a posztjaitok és együttérzésetek nagyobb vigaszt nyújtottak nekem, mint gondolnátok, sok éjszakán átsegítettek” – tette hozzá.

Új hobbija van

A posztban Sharon arról is beszámolt, hogy nemrég lehetősége nyílt egy délutánt solymászattal tölteni, amit lánya, Kelly szervezett számára. „A kapcsolat, amit ezekkel a madarakkal kialakítasz, teljes mértékben a bizalomra és a magabiztosságra épül. Csak akkor szállnak le rád, ha úgy érzik, hogy nem félsz tőlük” – fogalmazott és hozzátette, varázslatos élmény volt.