Sharon Osbourne megtörte a csendet: először szólt követőihez Ozzy halála óta

solymászat Kelly Osbourne gyász Ozzy Osbourne Sharon Osbourne
Még mindig nem állt talpra Ozzy Osbourne özvegye. Sharon Osbourne mély gyászban van, de új hobbija némiképp megnyugvást nyújt a számára.

Sharon Osbourne megtörte a csendet férje, Ozzy Osbourne halála után. Az özvegy pénteken az Instagramon osztotta meg érzéseit, ahol köszönetet mondott a rajongóknak, miközben új hobbiját, a solymászatot is bemutatta.

Sharon Osbourne a solymászkodásban talál vigaszt
Forrás: Anadolu

Sharon Osbourne hálás a rajongóinak

„Még mindig nehezen találom a szavakat, hogy mennyire hálás vagyok a rengeteg szeretetért és támogatásért, amit a közösségi médiában kaptam tőletek” – írta Sharon a bejegyzésben. „A hozzászólásaitok, a posztjaitok és együttérzésetek nagyobb vigaszt nyújtottak nekem, mint gondolnátok, sok éjszakán átsegítettek” – tette hozzá. 

Új hobbija van 

A posztban Sharon arról is beszámolt, hogy nemrég lehetősége nyílt egy délutánt solymászattal tölteni, amit lánya, Kelly szervezett számára. „A kapcsolat, amit ezekkel a madarakkal kialakítasz, teljes mértékben a bizalomra és a magabiztosságra épül. Csak akkor szállnak le rád, ha úgy érzik, hogy nem félsz tőlük” – fogalmazott és hozzátette, varázslatos élmény volt. 

 

 

 

 

