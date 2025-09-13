Ozzy Osbourne özvegye új hobbiban találta meg a boldogságot a férje halálát követően

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.13.
Nem mindennapi hobbit talált magának Sharon Osbourne és a lánya Kelly Osbourne. Ozzy Osbourne családtagjai úgy döntöttek a családfő elvesztése után, hogy kipróbálják a madarászatot.

Jól hallottátok: Ozzy Osbourne özvegye Sharon Osbourne, és a lánya Kelly Osbourne szabadidejében madarászkodik. A két gyászoló családtag az első „gyakorlati óráján" egy sólyommal ismerkedett meg, és Kelly beszámolója szerint az anyukájának hosszú idő után végre újra mosolygott.

Ozzy Osbourne özvegye a madarászatban talált boldogságot a gyászában
Ozzy Osbourne özvegye végre újra örömét leli valamiben

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, Sharon Osborne-t maga alá temette a gyász, miután élete szerelme a Sötétség Hercege júliusban váratlan hirtelenséggel életét veszítette. Azóta a lánya Kelly, és a fia Jack Osbourne tartja benne a lelket. Most a PageSix számolt be róla, hogy a sztárpár lányának sikerült egy olyan hobbit találnia az édesanyjának, amiben végre örömét leli.

Ma bemutattam anyukámnak a solymászatot és imádta. Végre mosolyt csaltam az arcára.

 - írta videójához Kelly, amelyben megmutatta, ahogy az anyukája nevetve etetett meg egy ragadozómadarat.

A lányok új hobbijáról készült felvételt itt tudjátok megtekinteni:

Szívszorító döntés előtt áll Sharon Osbourne: nagy árat fizetett azért, hogy teljesítette Ozzy végakaratát

Ozzy Osbourne özvegye egyelőre nem tudja, mit tegyen. Sharon Osbourne úgy érzi, két helyen lenne legszívesebben egyszerre.

Ozzy Osbourne fia durván kikelt magából, miután meggyalázták az apja emlékét - Fotó!

Jack Osbourne keresetlen szavakkal kritizálta a Pink Floyd énekesét Roger Waterst. A balhéjuk abból indult, hogy a zenész becsmérelte a nemrég elhunyt Ozzy Osbourne zenei munkásságát.

Furcsa dolgok is szerepelnek Ozzy Osbourne halotti anyakönyvi kivonatán — A rajongók felháborítónak és törvénytelennek tartják a megjegyzést

Három szó szerepel a Black Sabbath nemrég elhunyt frontemberének halotti anyakönyvi kivonatán a foglalkozásánál. Még Ozzy Osbourne rajongóit is felháborította, amit a dokumentumra rávezettek. Bár sokan törvénytelennek tartják, egy ügyvéd szerint nem az.

 

