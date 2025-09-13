Ozzy Osbourne özvegye új hobbiban találta meg a boldogságot a férje halálát követően

Jól hallottátok: Ozzy Osbourne özvegye Sharon Osbourne, és a lánya Kelly Osbourne szabadidejében madarászkodik. A két gyászoló családtag az első „gyakorlati óráján" egy sólyommal ismerkedett meg, és Kelly beszámolója szerint az anyukájának hosszú idő után végre újra mosolygott.

Ozzy Osbourne özvegye a madarászatban talált boldogságot a gyászában

Ozzy Osbourne özvegye végre újra örömét leli valamiben

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, Sharon Osborne-t maga alá temette a gyász, miután élete szerelme a Sötétség Hercege júliusban váratlan hirtelenséggel életét veszítette. Azóta a lánya Kelly, és a fia Jack Osbourne tartja benne a lelket. Most a PageSix számolt be róla, hogy a sztárpár lányának sikerült egy olyan hobbit találnia az édesanyjának, amiben végre örömét leli.

Ma bemutattam anyukámnak a solymászatot és imádta. Végre mosolyt csaltam az arcára.

- írta videójához Kelly, amelyben megmutatta, ahogy az anyukája nevetve etetett meg egy ragadozómadarat.

A lányok új hobbijáról készült felvételt itt tudjátok megtekinteni: