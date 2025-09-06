Szívszorító döntés előtt áll Sharon Osbourne: nagy árat fizetett azért, hogy teljesítette Ozzy végakaratát

Ozzy Osbourne júliusi halála után özvegye, Sharon Osbourne nehéz döntésre kényszerül: Nagy-Britanniában maradjon férje sírja közelében, vagy térjen vissza Los Angelesbe gyerekeihez és unokáihoz.

Sharon Osbourne teljesítette Ozzy végakaratát

A Black Sabbath frontemberét buckinghamshire-i birtokán, egy almafa alatt helyezték örök nyugalomra. A zenész már évekkel ezelőtt kinyilvánította kívánságát, hogy a Welders House kertjében temessék el. „A földbe akarok kerülni, egy szép kertbe valahova, egy fával a fejem fölé. Lehetőleg egy vadalmafa legyen” – írta 2009-es önéletrajzában, az I Am Ozzy című könyvben. A 72 éves Sharon Osbourne teljesítette férje akaratát, de a döntésével saját magát rendkívül nehéz helyzetbe hozta. „Összetört a szíve, azt hitte, sokkal tovább kell majd Ozzyt ápolnia az Egyesült Királyságban. Most szomorú, magányos, özvegy” – nyilatkozta egy családtag. „Ha Buckinghamshire-ben marad, a gyermekei nélkül kell élnie az életét, de nagyon felkavaró lene számára Ozzy végső nyughelyét is otthagyni. Nem tudja kettévágni magát, és mindkét helyen lenni, most nem tudja, mit tegyen” – idézi a bennfentest a Mirror.

A család közelsége hiányozna neki

Sharon három gyermekük, Aimee, Jack és Kelly, valamint öt unokájuk miatt is komoly dilemmával szembesül. „A barátai remélik, hogy hamarosan úgy dönt, hogy visszatér Amerikába. Hamarosan itt a születésnapja, és biztosan nem akar majd egyedül ünnepelni. Meg kell ölelnie a családtagjait, akiket annyira szeret” – fogalmazott a forrás.