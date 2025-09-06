Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 6., szombat Zakariás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
lakhely

Szívszorító döntés előtt áll Sharon Osbourne: nagy árat fizetett azért, hogy teljesítette Ozzy végakaratát

lakhely Ozzy Osbourne Sharon Osbourne
Ozzy Osbourne özvegye egyelőre nem tudja, mit tegyen. Sharon Osbourne úgy érzi, két helyen lenne legszívesebben egyszerre.

Ozzy Osbourne júliusi halála után özvegye, Sharon Osbourne nehéz döntésre kényszerül: Nagy-Britanniában maradjon férje sírja közelében, vagy térjen vissza Los Angelesbe gyerekeihez és unokáihoz.

Sharon Osbourne teljesítette Ozzy végakaratát
Sharon Osbourne teljesítette Ozzy végakaratát
Forrás: Getty Images Europe

Sharon Osbourne teljesítette Ozzy végakaratát

A Black Sabbath frontemberét buckinghamshire-i birtokán, egy almafa alatt helyezték örök nyugalomra. A zenész már évekkel ezelőtt kinyilvánította kívánságát, hogy a Welders House kertjében temessék el. „A földbe akarok kerülni, egy szép kertbe valahova, egy fával a fejem fölé. Lehetőleg egy vadalmafa legyen” – írta 2009-es önéletrajzában, az I Am Ozzy című könyvben. A 72 éves Sharon Osbourne teljesítette férje akaratát, de a döntésével saját magát rendkívül nehéz helyzetbe hozta. „Összetört a szíve, azt hitte, sokkal tovább kell majd Ozzyt ápolnia az Egyesült Királyságban. Most szomorú, magányos, özvegy – nyilatkozta egy családtag. „Ha Buckinghamshire-ben marad, a gyermekei nélkül kell élnie az életét, de nagyon felkavaró lene számára Ozzy végső nyughelyét is otthagyni. Nem tudja kettévágni magát, és mindkét helyen lenni, most nem tudja, mit tegyen” – idézi a bennfentest a Mirror

A család közelsége hiányozna neki

Sharon három gyermekük, Aimee, Jack és Kelly, valamint öt unokájuk miatt is komoly dilemmával szembesül. „A barátai remélik, hogy hamarosan úgy dönt, hogy visszatér Amerikába. Hamarosan itt a születésnapja, és biztosan nem akar majd egyedül ünnepelni. Meg kell ölelnie a családtagjait, akiket annyira szeret” – fogalmazott a forrás.

Ozzy Osbourne július 22-én, 75 évesen hunyt el, mindössze néhány héttel azután, hogy Birminghamben búcsúkoncert keretében köszönt el a közönségtől és a színpadtól

Szívszorító vallomás: Jack Osbourne megkönnyebbült, amikor megtudta, meghalt az édesapja

Jack Osbourne videóban mesélt arról, hogyan élte meg édesapja halálát. A Black Sabbath frontembere, Ozzy Osbourne két héttel a birminghami búcsúkoncertje után hunyt el.

Furcsa dolgok is szerepelnek Ozzy Osbourne halotti anyakönyvi kivonatán — A rajongók felháborítónak és törvénytelennek tartják a megjegyzést

Három szó szerepel a Black Sabbath nemrég elhunyt frontemberének halotti anyakönyvi kivonatán a foglalkozásánál. Még Ozzy Osbourne rajongóit is felháborította, amit a dokumentumra rávezettek. Bár sokan törvénytelennek tartják, egy ügyvéd szerint nem az.

Ozzy Osbourne két gyermeke nem volt jelen a temetésen: ez lehet az oka a távolmaradásuknak

Ozzy Osbourne legidősebb gyermekei, Jessica és Elliot Osbourne nem vettek részt a zenész temetési menetén, amelyet július 30-án tartottak szülővárosában, az angliai Birminghamben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu