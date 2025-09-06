Szívszorító döntés előtt áll Sharon Osbourne: nagy árat fizetett azért, hogy teljesítette Ozzy végakaratát

Ozzy Osbourne júliusi halála után özvegye, Sharon Osbourne nehéz döntésre kényszerül: Nagy-Britanniában maradjon férje sírja közelében, vagy térjen vissza Los Angelesbe gyerekeihez és unokáihoz.
A Black Sabbath frontemberét buckinghamshire-i birtokán, egy almafa alatt helyezték örök nyugalomra. A zenész már évekkel ezelőtt kinyilvánította kívánságát, hogy a Welders House kertjében temessék el. „A földbe akarok kerülni, egy szép kertbe valahova, egy fával a fejem fölé. Lehetőleg egy vadalmafa legyen” – írta 2009-es önéletrajzában, az I Am Ozzy című könyvben. A 72 éves Sharon Osbourne teljesítette férje akaratát, de a döntésével saját magát rendkívül nehéz helyzetbe hozta. „Összetört a szíve, azt hitte, sokkal tovább kell majd Ozzyt ápolnia az Egyesült Királyságban. Most szomorú, magányos, özvegy” – nyilatkozta egy családtag. „Ha Buckinghamshire-ben marad, a gyermekei nélkül kell élnie az életét, de nagyon felkavaró lene számára Ozzy végső nyughelyét is otthagyni. Nem tudja kettévágni magát, és mindkét helyen lenni, most nem tudja, mit tegyen” – idézi a bennfentest a Mirror.
Sharon három gyermekük, Aimee, Jack és Kelly, valamint öt unokájuk miatt is komoly dilemmával szembesül. „A barátai remélik, hogy hamarosan úgy dönt, hogy visszatér Amerikába. Hamarosan itt a születésnapja, és biztosan nem akar majd egyedül ünnepelni. Meg kell ölelnie a családtagjait, akiket annyira szeret” – fogalmazott a forrás.
Ozzy Osbourne július 22-én, 75 évesen hunyt el, mindössze néhány héttel azután, hogy Birminghamben búcsúkoncert keretében köszönt el a közönségtől és a színpadtól
