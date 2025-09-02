Közös anya-lánya fotón Victoria Beckham és Harper: a kamaszlány édesanyja kiköpött mása

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Beckhamék 14 éves lánya, a nyári családi vakáción édesanyja tökéletes másaként tűnt fel. Harper Beckham úgy fest, mit ha Victoria Beckham ikertestvére lenne.

A Beckham család és a tágabb rokonságuk együtt nyaraltak, a kiruccanásról Victoria több felvételt is közzétett. A fotókon Harper Beckham és édesanyja, Victoria Beckham összeöltözve, fehér pulóverben ültek egymás mellett egy hajón, a felsőjükön pedig a Seven felirat szerepelt. A szám különös jelentőségű család számára: David Beckham a Manchester Unitedben a 7-es mezben játszott, és Harper középső neve is Seven.

Victoria Beckhamre egyre jobban hasonlít lánya, Harper Beckham
Victoria Beckhamre egyre jobban hasonlít lánya, Harper Beckham
Forrás: Dave Benett Library

Victoria Beckham és Harper mint két tojás

A lapozós posztban Victoria Beckham és Harper közös fotója mellett egyéb képeket is találunk. Harper apja, David oldalán is megjelent: köztodott a volt futballistának a lánya a mindene és korábban beszélt is arról, hogy aggódik azért, hogy kamaszodik. Victoria a képsorozathoz a következőt írta: „Tökéletes befejezése a nyárnak”.

A rajongóik sem hagyták szó nélkül a fotókat

A képek alatt a kommentelők arról írtak, hogy Harper szinte már felnőtt, többek pedig megemlítették a nyilvánvaló tényt, hogy édesanya és lánya mennyire hasonlítanak egymásra. „Harper Seven egyre jobban hasonlít rád! Egyre szebb” – írta egy rajongó. Egy másik hozzátette: „Harper a te miniatűr hasonmásod”. Victoria korábban úgy nyilatkozott Harperről, hogy lánya igazi múzsája a divat és a szépség világában.

Romeo Beckham 23 éves lett, de a testvére, Brooklyn nem köszöntötte fel: tovább dagad a Beckham-botrány

Romeo Beckham hétfőn ünnepli 23. születésnapját. Szülei, David és Victoria Beckham, valamint testvére, Cruz szívhez szóló üzenetekkel köszöntötték. Az idősebb báty, Brooklyn viszont nem vett tudomást a jeles napról – saját fényűző életéről azonban szinte minden nap posztol.

Önfeledt nyaralási fotókon Romeo és Harper Beckham – A képekkel Brooklynnak üzenheti, már nem hiányzik

Bár a család és a legidősebb testvér között egyre nagyobb az ellentét, Beckhamék megpróbálják élvezni a nyaralást. Romeo Beckham az Instagramra fel is töltött pár képet.

Ezt a tárgyat David Beckham mindig magánál hordja: el sem hinnéd, mi ez

Egy apró, szőrös figura vált a futball-legenda legújabb kiegészítőjévé. Az ajándék, amelyet lányától, Harpertől kapott, nagyon sokat jelent David Beckham számára.

 

