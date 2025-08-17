Önfeledt nyaralási fotókon Romeo és Harper Beckham – A képekkel Brooklynnak üzenheti, már nem hiányzik

Romeo Beckham a nyári vakációját családja társaságában tölti, miközben továbbra is feszült a viszony bátyjával, Brooklynnal. Olyannyira, hogy a legidősebb testvér se őt, se Cruzt, de Harpert sem hívta meg a Nicolával történt eskümegújítására.
A 22 éves Romeo Saint-Tropez partjainál nyaral 16 millió font értékű jachtjukon és folyamatosan oszt is meg képeket az Instagramján, dokumentálva, hogy a család többi tagja összezárt, és jól érzik magukat együtt. Romeo több pillanatot is megosztott a közös vakációról: a jacht végében állva, felemelt kézzel, fürdőnadrágban pózolt, miközben húga, Harper vizet iszogat. Egy másik felvételen már a hajó volánja mögött mosolygott, amint a luxusjacht egy lenyűgöző kikötőhöz közeledett. Jólértesültek szerint fotóival Brooklynnak is üzen: megmutatja neki, miből marad ki, hogy megtagadta a családját, de képeivel azt is sugallja, jól megvannak a testvére nélkül is.
Egyes források szerint Brooklyn legutóbbi lépése kegyelemdöfés David Beckhamnek és feleségének, különösen azután, hogy David hatalmas gesztust tett a közösségi médiában fia felé. Egy bennfentes szerint David és Victoria szíve összetört.
„Különösen David számára volt szívszorító látni, hogy Nicola apja, Nelson ilyen kulcsfontosságú szerepet játszik a szertartáson. A több mint 30 fős családból senki sem tudott az esküvőről, és senki sem volt meghívva (...) Kegyetlennek és rosszindulatúnak tűnik. Ez már nem játék. Túllépett mindenen. A családtagok úgy érzik, elvesztették fiukat, és nincs visszaút” – nyilatkozta egy jólértesült.
