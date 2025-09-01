Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 1., hétfő Egon, Egyed

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sztárcsemete

Romeo Beckham 23 éves lett, de a testvére, Brooklyn nem köszöntötte fel: tovább dagad a Beckham-botrány

sztárcsemete David Beckham Romeo Beckham
Life.hu
2025.09.01.
Romeo Beckham hétfőn ünnepli 23. születésnapját. Szülei, David és Victoria Beckham, valamint testvére, Cruz szívhez szóló üzenetekkel köszöntötték. Az idősebb báty, Brooklyn viszont nem vett tudomást a jeles napról – saját fényűző életéről azonban szinte minden nap posztol.

David Beckham egy régi gyerekkori fotót osztott meg fiáról, Romeo Beckhamről amelyhez ezt írta: „Kedves, szerény, udvarias, keményen dolgozik. Különleges ember vagy mindannyiunk számára, annyira szeretünk! Legyen a legszebb a napod – boldog születésnapot, nagyfiú!” 

Így köszöntötte édesapja Romeo Beckhamet
Így köszöntötte édesapja Romeo Beckhamet
Forrás: Instagram

Romeo édesanyja, Victoria Beckham pedig a nyári vakációból mutatott friss képet Romeóról, így üzenve neki:
„Boldog születésnapot! Te vagy a mi mindenünk, annyira szeretünk téged ♥️. A kedvességed minden nap betölti a szívünket.”

Romeót Cruz Beckham és barátnője is felköszöntötte, Brooklyn azonban mintha elfelejtette volna a neves napot. Köszöntés helyett feleségével, Nicola Peltz-cel közös Beverly Hills-i életükről posztolgat folyton.

 

Nem csak Romeo Beckham születésnapját felejtette el Brooklyn, folyton beszól a családjának

Nem ez az első alkalom, hogy Brooklyn Beckham kihagy egy fontos családi eseményt. A brit sajtó szerint a 26 éves fiú egyre távolabb került szüleitől, és inkább felesége családjához kötődik. 

Brooklyn Bekcham a közelmúltban is tett olyan megjegyzéseket, amelyeket sokan burkolt üzenetként értelmeztek, melyeket a családjának szánt. Egy Michel Roux Jr. séffel közös videóban például úgy fogalmazott: „Csak azért mennék haza Londonba, hogy ilyen vacsorát ehessek.”

A Beckham család például még a nemrég megújított házassági esküjükre sem kapott meghívást. Brooklyn és Nicola Peltz augusztusban ismét kimondták a boldogító igent. A kiszivárgott beszédekből az derült ki, hogy Brooklyn szinte kizárólag feleségét és a Peltz családot méltatta – ami tovább mélyítette a feszültséget Beckhaméknél.

Egy forrás szerint Brooklyn szívét különösen fájdalmasan érinti, hogy a feleségét hibáztatják a viszály miatt:
„Mindenki Nicolát teszi felelőssé, pedig Brooklyn felnőtt férfi, aki maga hozza meg a döntéseit. Rosszul esik neki, hogy a feleségét viperának állítják be, miközben ő csak kiáll mellette.”

Cristiano Ronaldo menyasszonya a velencei filmfesztiválon kérkedett milliárdot érő jegygyűrűjével - FOTÓ

Cristiano Ronaldo menyasszonya, Georgina Rodriguez hatalmas, 3 millió dolláros, azaz 1 milliárd forintot érő eljegyzési gyűrűjét többször is megvillantotta a velencei filmfesztiválon.

Michael Douglas gyengélkedik: a legendás színész felesége ápolására szorul

Michael Douglas a jelek szerint végleg búcsút int a hollywoodi rivaldafénynek. A 80 éves Oscar-díjas színész nemrég úgy nyilatkozott, hogy immár nem a forgatások, hanem a család és a nyugodt mindennapok jelentenek számára a legtöbbet.

Diana hercegné utolsó mondata: ezt suttogta, mielőtt örökre lehunyta a szemét

1997. augusztus 31-én, mindössze 36 éves korában vesztette életét Diana hercegné. A tragikus párizsi autóbaleset máig az egyik legmegrázóbb esemény a brit királyi család történetében. Húsz évvel később egy tűzoltó, aki az elsők között ért a helyszínre, megtörte a csendet, és elárulta, mi történt akkor.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu