Romeo Beckham 23 éves lett, de a testvére, Brooklyn nem köszöntötte fel: tovább dagad a Beckham-botrány

David Beckham egy régi gyerekkori fotót osztott meg fiáról, Romeo Beckhamről amelyhez ezt írta: „Kedves, szerény, udvarias, keményen dolgozik. Különleges ember vagy mindannyiunk számára, annyira szeretünk! Legyen a legszebb a napod – boldog születésnapot, nagyfiú!”

Így köszöntötte édesapja Romeo Beckhamet

Forrás: Instagram

Romeo édesanyja, Victoria Beckham pedig a nyári vakációból mutatott friss képet Romeóról, így üzenve neki:

„Boldog születésnapot! Te vagy a mi mindenünk, annyira szeretünk téged ♥️. A kedvességed minden nap betölti a szívünket.”

Romeót Cruz Beckham és barátnője is felköszöntötte, Brooklyn azonban mintha elfelejtette volna a neves napot. Köszöntés helyett feleségével, Nicola Peltz-cel közös Beverly Hills-i életükről posztolgat folyton.

Nem csak Romeo Beckham születésnapját felejtette el Brooklyn, folyton beszól a családjának

Nem ez az első alkalom, hogy Brooklyn Beckham kihagy egy fontos családi eseményt. A brit sajtó szerint a 26 éves fiú egyre távolabb került szüleitől, és inkább felesége családjához kötődik.

Brooklyn Bekcham a közelmúltban is tett olyan megjegyzéseket, amelyeket sokan burkolt üzenetként értelmeztek, melyeket a családjának szánt. Egy Michel Roux Jr. séffel közös videóban például úgy fogalmazott: „Csak azért mennék haza Londonba, hogy ilyen vacsorát ehessek.”

A Beckham család például még a nemrég megújított házassági esküjükre sem kapott meghívást. Brooklyn és Nicola Peltz augusztusban ismét kimondták a boldogító igent. A kiszivárgott beszédekből az derült ki, hogy Brooklyn szinte kizárólag feleségét és a Peltz családot méltatta – ami tovább mélyítette a feszültséget Beckhaméknél.

Egy forrás szerint Brooklyn szívét különösen fájdalmasan érinti, hogy a feleségét hibáztatják a viszály miatt:

„Mindenki Nicolát teszi felelőssé, pedig Brooklyn felnőtt férfi, aki maga hozza meg a döntéseit. Rosszul esik neki, hogy a feleségét viperának állítják be, miközben ő csak kiáll mellette.”