Megvilágosodott hírességek – 5 világsztár, akit a spiritualitás vezetett jó útra

A kívülről csillogónak tűnő világ, a hírnév és siker azonban nem minden, a kulisszák mögött gyakran mély magány, trauma és önkeresés zajlik. Sok világsztár ebben teljesen felőrlődik, és elveszítik önmagát. Akadnak azonban, akik lelki-szellemi fejlődésüknek köszönhetően nemcsak túlélnek, hanem teljesen újjá is születnek, értékrendjük pedig jelentősen átalakul. Az alábbi öt híresség története arról szól, hogyan vezetett a tudatosság és spiritualitás útja fájdalmon, kríziseken át egy boldogabb, teljesebb élethez.

Több világsztárnak is élete részévé vált a spiritualitás és az önfejlesztés.

Világsztárok, akiknek már nemcsak a hírnév fontos

Jim Carrey – „Nem vagyok Jim Carrey.”

A világ egyik legismertebb komikusáról, az Ace Ventura és Grincs ikonikus sztárjáról sokan nem is gondolnák, hogy hosszú éveken át küzdött mély depresszióval és identitásproblémákkal. Bár milliókat nevettetett meg a filmvásznon, egy ponton szembe kellett néznie azzal, hogy a szerepek, amiket alakít, és a sztársággal együttjáró létforma abszolút nem tükrözi saját, valós lényét. Felismerte és kimondta, hogy a hírnév és a siker nem hozta meg számára a vágyott utat és a belső békét- ekkor kezdődött a szellemi átalakulása.

Jim Carrey manapság teljesmértékben kerüli a hírnévvel kapcsolatos témákat.

Jim Carrey elkezdte tanulmányozni az egót és tudat természetét, és gyakorolni a jelenlét művészetét. Egyesek meg is kérdőjelezték a komikus elmeállapotát különös megnyilvánulásaiért: gyakran beszél arról, hogy a személyiségünk csupán egy illúzió és egy szerep. Felismerte, hogyan tapasztalható meg az igazi önvaló az egó feloldásán túl.

„Nem vagyok Jim Carrey, Ő csak egy szerep. Az igazi lényem határtalan.”

– nyilatkozta.

A ma már festőként, filozofikus előadóként és spirituális gondolkodóként tevékenykedő színész teljesen újjászületett , és saját bevallása szerint boldogabb, mint valaha.

Oprah Winfrey – A belső munka sorsteremtő ereje

Oprah nem csak ismert médiaszemélyiség, hanem spirituális mentor és példakép is milliók számára. Nyíltan beszélt gyerekkori traumáiról, nehézségeiről és önértékelési problémáiról, melyeket hosszú évek belső munkája és tudatossága révén oldott fel.