Láthatatlan guruk, akik a háttérből irányítják a hollywoodi sztárok életét: nem véletlen a sikerük

Ahogy a hétköznapi embereknek, úgy a hollywoodi sztároknak is szükségük van segítségre, lelki támogatásra fontos élethelyzetekben. Nem is gondolnánk, milyen mértékben meghatározó egyes celebek életében a spirituális gurujuk, szellemi mesterük véleménye, útmutatása. Akár karrierfordulóról, akár szerelmi döntésekről van szó, a „láthatatlan” segítők szerepe gyakran sorsfordító. Íme, néhány ismert világsztár és a mesterek, akikre életük legfontosabb pillanataiban támaszkodnak.
A kétszeres Oscar-jelölt színésznő 2008-ban alapította Goop nevű életmódplatformját, ahol rendszeresen mutat be alternatív gyógyítókat és spirituális tanácsadókat. Saját életében is alkalmaz energiagyógyászati kezeléseket John Amaral mozgásterapeutától, aki a testet és lelket egyszerre hangolja „kvantumrezgésekre”. Gwyneth Paltrow korábban dolgozott Donna D’Cruz meditációs trénerrel és Shaman Durek spirituális vezetővel is.
A 13-szoros Grammy-díjas énekesnő 2016-ban egy interjúban említette meg, hogy sámánisztikus tisztító rituálékon vett részt. Gaga gyakran kéri ki a hawaii születésű sámán, Lujan Matus véleményét, aki a lélekenergia megtisztítására specializálódott. Emellett többek között New York-i tarotolvasója, Marcella Kroll segíti őt fellépései előtt, hogy energetikailag megnyíljon a közönség felé, és tökéletes kapcsolódás alakuljon ki közöttük.
J.Lo közel két évtizede dolgozik Carol Allen amerikai asztrológussal, aki meghatározó szereplő az életében. Egyes források szerint a 2022-es Ben Affleckkel kötött esküvő időpontját is numerológiai tanács alapján választották, többek között Glynis McCants „The Numbers Lady” útmutatásával. Lopez korábban azt is elárulta, hogy kedveli Susan Miller világhírű asztrológus elemzéseit.
A ’90-es évek óta tanulmányozza és követi a zen buddhizmus tanait, több alkalommal vett részt elvonulásokon japán kolostorokban. Keanu fő tanítója Genpo Roshi zen mester, aki életszemléletére, erkölcsi keretrendszerére nagy hatást gyakorolt, és segített neki feldolgozni magánéleti tragédiáit. Reeves a meditációt „lélektisztító esőnek” nevezi, és minden forgatás előtt szán időt az elcsendesedésre, magába mélyülésre.
A popdíva 2010-ben kezdte a TM-et gyakorolni Bob Roth, a David Lynch Alapítvány vezetőjének irányításával. Katy Perry − aki nemrég szakított Orlando Bloommal − emellett szoros kapcsolatban áll Deepak Chopra spirituális tanítóval, aki az önismeret és a tudatosság fejlesztését tanítja.
A TM-et kreativitást blokkoló gátak oldására és lelki stabilitásának fenntartására használja – saját bevallása szerint minden fontos zenei projekt, koncert előtt meditál.
Az énekesnő és színésznő nyíltan beszélt arról, hogy rendszeresen kéri ki James Van Praagh híres amerikai médium és spirituális tanító segítségét, mely nélkülözhetetlen számára .
Demi Lovato szerint James segít neki kapcsolódni a magasabb tudatossághoz és a felsőbb dimenziósíkokhoz, ami a traumái feldolgozását jelentősen megkönnyíti. 2021-ben a „4D with Demi Lovato” podcastjében is szerepelt Van Praagh, ahol nyilvánosan végzett médiumi ülést az énekesnő mellett.
