Láthatatlan guruk, akik a háttérből irányítják a hollywoodi sztárok életét: nem véletlen a sikerük

hollywood spiritualitás Lady Gaga
Szlovák Eszter
2025.08.23.
A hétköznapi embereknek szükségük van lelki támaszra, de a híres celebeknek is is. Számos híresség titokban spirituális mestereik útmutatására támaszkodik, legyen szó karrierfordulóról vagy szerelmi döntésekről. Fedezzük fel, kik azok a „láthatatlan guruk”, akik a hollywoodi sztárok életét formálják a kulisszák mögött.

Ahogy a hétköznapi embereknek, úgy a hollywoodi sztároknak is szükségük van segítségre, lelki támogatásra fontos élethelyzetekben. Nem is gondolnánk, milyen mértékben meghatározó egyes celebek életében a spirituális gurujuk, szellemi mesterük véleménye, útmutatása. Akár karrierfordulóról, akár szerelmi döntésekről van szó, a „láthatatlan” segítők szerepe gyakran sorsfordító. Íme, néhány ismert világsztár és a mesterek, akikre életük legfontosabb pillanataiban támaszkodnak.

A hollywoodi sztárok közül sokan támaszkodnak spirituális gurukra
A hollywoodi sztárok közül sokan támaszkodnak spirituális gurukra, ilyen Lady gaga is
Forrás:  Getty Images

A hollywoodi sztárok spirituális útja: erre esküsznek a celebek

Gwyneth Paltrow – Energiagyógyászat és a Goop birodalom

A kétszeres Oscar-jelölt színésznő 2008-ban alapította Goop nevű életmódplatformját, ahol rendszeresen mutat be alternatív gyógyítókat és spirituális tanácsadókat. Saját életében is alkalmaz energiagyógyászati kezeléseket John Amaral mozgásterapeutától, aki a testet és lelket egyszerre hangolja „kvantumrezgésekre”. Gwyneth Paltrow korábban dolgozott Donna D’Cruz meditációs trénerrel és Shaman Durek spirituális vezetővel is.

SANTA MONICA, CALIFORNIA - APRIL 05: Gwyneth Paltrow attends the 2025 Breakthrough Prize Ceremony at Barker Hangar on April 05, 2025 in Santa Monica, California. (Photo by Taylor Hill/FilmMagic)
Gwyneth Paltrow jövedelmező üzletté tette a spiritualitást
Forrás: FilmMagic

Lady Gaga – Sámánisztikus rituálék és tarot

A 13-szoros Grammy-díjas énekesnő 2016-ban egy interjúban említette meg, hogy sámánisztikus tisztító rituálékon vett részt. Gaga gyakran kéri ki a hawaii születésű sámán, Lujan Matus véleményét, aki a lélekenergia megtisztítására specializálódott. Emellett többek között New York-i tarotolvasója, Marcella Kroll segíti őt fellépései előtt, hogy energetikailag megnyíljon a közönség felé, és tökéletes kapcsolódás alakuljon ki közöttük.

MEXICO CITY, MEXICO - APRIL 26: (Exclusive Coverage) Lady Gaga performs at GNP Seguros Stadium on April 26, 2025 in Mexico City, Mexico. (Photo by Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)
Lady Gaga tisztító ritulékon vesz részt
Forrás: WireImage

Jennifer Lopez – Numerológia és asztrológia a szerelemi élete szolgálatában

J.Lo közel két évtizede dolgozik Carol Allen amerikai asztrológussal, aki meghatározó szereplő az életében. Egyes források szerint a 2022-es Ben Affleckkel kötött esküvő időpontját is numerológiai tanács alapján választották, többek között Glynis McCants „The Numbers Lady” útmutatásával. Lopez korábban azt is elárulta, hogy kedveli Susan Miller világhírű asztrológus elemzéseit.

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez Ben Affleckkel való kapcsolatán nem segített a numerológia
Forrás: ANADOLU

Keanu Reeves – A zen buddhizmus útján

A ’90-es évek óta tanulmányozza és követi a zen buddhizmus tanait, több alkalommal vett részt elvonulásokon japán kolostorokban. Keanu fő tanítója Genpo Roshi zen mester, aki életszemléletére, erkölcsi keretrendszerére nagy hatást gyakorolt, és segített neki feldolgozni magánéleti tragédiáit. Reeves a meditációt „lélektisztító esőnek” nevezi, és minden forgatás előtt szán időt az elcsendesedésre, magába mélyülésre.

Keanu Reeves
Keanu Reeves a buddhizmus tanait követi
Forrás: FilmMagic

Katy Perry – A transzcendentális meditáció követője

A popdíva 2010-ben kezdte a TM-et gyakorolni Bob Roth, a David Lynch Alapítvány vezetőjének irányításával. Katy Perry − aki nemrég szakított Orlando Bloommal −  emellett szoros kapcsolatban áll Deepak Chopra spirituális tanítóval, aki az önismeret és a tudatosság fejlesztését tanítja.

A TM-et kreativitást blokkoló gátak oldására és lelki stabilitásának fenntartására használja – saját bevallása szerint minden fontos zenei projekt, koncert előtt meditál.

Katy Perry
Katy Perry nem akármilyen meditációt gyakorol
Forrás: AFP

Demi Lovato – Médium támogatását kéri

Az énekesnő és színésznő nyíltan beszélt arról, hogy rendszeresen kéri ki James Van Praagh híres amerikai médium és spirituális tanító segítségét, mely nélkülözhetetlen számára .

Demi Lovato szerint James segít neki kapcsolódni a magasabb tudatossághoz és a felsőbb dimenziósíkokhoz, ami a traumái feldolgozását jelentősen megkönnyíti. 2021-ben a „4D with Demi Lovato” podcastjében is szerepelt Van Praagh, ahol nyilvánosan végzett médiumi ülést az énekesnő mellett.

Demy Lovato
Demi Lovato spirituális tanítója egy médium
Forrás: Patrick McMullan

