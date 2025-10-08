Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 8., szerda

A világ legfiatalabb Elvis-imitátora, Bruno Mars 40 éves lett: így nézett ki cuki kisgyerekként

Patrick McMullan - Presley Ann
énekes Bruno Mars születésnap
Nagy Kata
2025.10.08.
2010 óta nem megy ki a fejünkből Bruno Mars Just the Way You Are című száma, a hawaii származású énekes pedig azóta számtalanszor bebizonyította, hogy pont így kell őt szeretni: úgy, ahogy van!

Kerek születésnapot ünnepel Peter Gene Hernandez, azaz Bruno Mars. Hihetetlen, de az énekes betöltötte a 40. életévét.

Bruno Mars egy koncert közben
Bruno Mars 40 éves lett. 
Forrás: Getty Images North America

Bruno Mars 40 éves lett

Szinte hihetetlen, de az örökifjú Bruno Mars is belépett a negyvenesek klubjába, nem is akárhogyan: a hawaii származású énekes a negyedik x-re olyan elképesztő vagyont és annyi szakmai elismerést gyűjtött össze magának, ami eddig csak keveseknek sikerült a szakmában, köszönhetően az elképesztő tehetségének, kreativitásának és őrülten szerethető személyiségének. 

A zenész vagyonát nettó 180 millió dollárra becsülik, ami már önmagában sem kis teljesítmény, pláne, ha megnézzük, hogy honnan is indult a kis Peter!

A korai évek

Születésének nulladik percétől kezdve semmi kétség sem fért ahhoz, hogy Bruno Mars sikerre született: nem lennék meglepve, ha már a köldökzsinór elvágásakor is több oktávot énekelt volna ki, de pár évvel később máris munkába állt és kamatoztatta a tehetségét. 

Mindössze négyévesen már a világ legfiatalabb Elvis-imitátorai közé tartozott és isten áldja a VHS kazettákat, amik megörökítették az irtó cuki fellépéseit, ahogy kék kezeslábasban teljes átéléssel énekli a király dalait. 

@cultureinpictures2 Bruno Mars com 6 anos interpretando Elvis Presley no filme “Lua de Mel a Três” (1992) #brunomars #thetown2023 #thetown #elvis #postmalone #musica ♬ som original - Culture in Pictures 2

Vérében a művészet

Valószínűleg a szülei egyáltalán nem lepődtek meg fiuk ambícióin: édesapja dobos és énekes volt, édesanyja pedig táncosnő és énekesnő. Ha pedig ez nem lenne elég, mind az öt testvére a zeneiparban helyezkedett el és mindegyikük rendkívül sikeres a szakmájában.

 Az pedig már tényleg csak hab a tortán, hogy Brunónak még ebből a mezőnyből is sikerült kiemelkednie a muzikalitásával: kiválóan játszik ugyanis dobon, gitáron, basszusgitáron, zongorán, szintetizátoron és szájharmonikán. 

Mi pedig már abban kifáradtunk, hogy ezt felsoroltuk. 

MEMPHIS - AUGUST 1990: American singer-songwriter and music producer Bruno Mars (born Peter Hernandez); shown here as a four year old Elvis impersonator in August 1990 in Memphis, TN. (Photo by Catherine McGann/Getty Images)
Bruno Mars gyerekként
Forrás: Hulton Archive

Kezdeti nehézségek

17 évesen Los Angelesbe költözött, hogy beindítsa a zenei karrierjét, ami nem indult túl egyszerűen: eleinte DJ-ként tevékenykedett, hogy ki tudja fizetni a számláit, de annyira béna volt, hogy pár alkalom után nemes egyszerűséggel kirúgták. Ekkor kezdett el hivatásszerűen dalokat írni, amiket eleinte más előadók számára vásároltak meg a producerek: többek között ő írta Flo Rida Right Round, CeeLo Green Forget You és K'Naan Wavin' Flag című számát is. 

Bruno Mars karrierje 

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 03: Bruno Mars performs onstage during the 64th Annual GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on April 03, 2022 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)
Bruno Mars karrierje nehezen indult
Forrás: Getty Images North America

2010 és a Just the Way You Are című szám meghozta számára a várva várt sikert,  ami meghódította az amerikai Billboard Hot 100 első helyét is és ami egy Grammy-díjat is hozott az énekesnek. 

Ezt követően csak úgy ontotta magából a gigaslágereket, olyannyira, hogy ma már 16 Grammy-díjjal és számos egyéb szakmai elismeréssel büszkélkedhet.

 Mai napig ő a modern popzene egyik legsikeresebb és legkülönlegesebb előadója, akinek munkássága a kezdetektől meredeken ível felfelé és híján van a mélypontoknak. 

