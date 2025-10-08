A világ legfiatalabb Elvis-imitátora, Bruno Mars 40 éves lett: így nézett ki cuki kisgyerekként

Kerek születésnapot ünnepel Peter Gene Hernandez, azaz Bruno Mars. Hihetetlen, de az énekes betöltötte a 40. életévét.

Bruno Mars 40 éves lett.

Forrás: Getty Images North America

Bruno Mars 40 éves lett

Szinte hihetetlen, de az örökifjú Bruno Mars is belépett a negyvenesek klubjába, nem is akárhogyan: a hawaii származású énekes a negyedik x-re olyan elképesztő vagyont és annyi szakmai elismerést gyűjtött össze magának, ami eddig csak keveseknek sikerült a szakmában, köszönhetően az elképesztő tehetségének, kreativitásának és őrülten szerethető személyiségének.

A zenész vagyonát nettó 180 millió dollárra becsülik, ami már önmagában sem kis teljesítmény, pláne, ha megnézzük, hogy honnan is indult a kis Peter!

A korai évek

Születésének nulladik percétől kezdve semmi kétség sem fért ahhoz, hogy Bruno Mars sikerre született: nem lennék meglepve, ha már a köldökzsinór elvágásakor is több oktávot énekelt volna ki, de pár évvel később máris munkába állt és kamatoztatta a tehetségét.

Mindössze négyévesen már a világ legfiatalabb Elvis-imitátorai közé tartozott és isten áldja a VHS kazettákat, amik megörökítették az irtó cuki fellépéseit, ahogy kék kezeslábasban teljes átéléssel énekli a király dalait.

Vérében a művészet

Valószínűleg a szülei egyáltalán nem lepődtek meg fiuk ambícióin: édesapja dobos és énekes volt, édesanyja pedig táncosnő és énekesnő. Ha pedig ez nem lenne elég, mind az öt testvére a zeneiparban helyezkedett el és mindegyikük rendkívül sikeres a szakmájában.

Az pedig már tényleg csak hab a tortán, hogy Brunónak még ebből a mezőnyből is sikerült kiemelkednie a muzikalitásával: kiválóan játszik ugyanis dobon, gitáron, basszusgitáron, zongorán, szintetizátoron és szájharmonikán.

Mi pedig már abban kifáradtunk, hogy ezt felsoroltuk.

Bruno Mars gyerekként

Forrás: Hulton Archive

Kezdeti nehézségek

17 évesen Los Angelesbe költözött, hogy beindítsa a zenei karrierjét, ami nem indult túl egyszerűen: eleinte DJ-ként tevékenykedett, hogy ki tudja fizetni a számláit, de annyira béna volt, hogy pár alkalom után nemes egyszerűséggel kirúgták. Ekkor kezdett el hivatásszerűen dalokat írni, amiket eleinte más előadók számára vásároltak meg a producerek: többek között ő írta Flo Rida Right Round, CeeLo Green Forget You és K'Naan Wavin' Flag című számát is.