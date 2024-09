Brutális vagyont hozott össze magának Bruno Mars zenei karrierjével

Bruno Mars már gyerekkorában elkezdett fellépni, Elvis Presley-imitátorként. 2004-ben szerződést kötött a Motown lemezkiadóval, majd 2009-ben csatlakozott Philip Lawrence és Ari Levine duójához, létrehozva a The Smeezingtons triót. Eleinte dalszerzéssel és produkcióval foglalkoztak, majd Bruno is kiadta néhány munkájukat, miközben más előadókkal is együtt dolgozott.

Kiderült, 2024-ben mekkora nettó vagyonnal rendelkezik Bruno Mars

Mekkora Bruno Mars nettó vagyona?

2024-re Bruno Mars — eredeti nevén Peter Gene Hernandez — nettó vagyona 175 millió dollárra tehető a Celebrity Net Worth szerint.

A hawaii származású énekes 2011-ben megkapta első Grammy-díját a legjobb férfi pop vokális előadás kategóriában a Just the Way You Are-ért. 2024-re Bruno már 15 Grammy-díjat nyert, köztük háromszor az év felvétele díját. Zenei karrierje során nyolc slágere került az amerikai Billboard Hot 100 lista élére, és világszerte becslések szerint 130 millió lemezt adott el. A 2014-es Super Bowl félidei show sztárja 2021-ben történelmet írt, amikor elsőként kapott öt RIAA gyémánt minősítést olyan dalokért, mint a That’s What I Like, When I Was Your Man, Just the Way You Are, Grenade és a Mark Ronsonnal közös Uptown Funk!.

Bruno Mars 2013 és 2015 között két évre lekötötte magát a Las Vegas-i The Cosmopolitan szállodában, a Chelsea helyszínen.

2016-ban új szerződést kötött az MGM Grand Resortscal, azóta a Las Vegas-i Park MGM és a marylandi MGM National Harbor színházai között váltakozva lép fel. 2024-re még mindig a Vegas-i Dolby Live-ban (korábban Park Theater) ad elő, ahol a jegyek árai 350 dollártól kezdődnek. A becslések szerint leszerződött fellépéseiből eddig körülbelül 114,3 millió dollárt keresett.

Bruno Mars eladta a zenei katalógusát

Egy 2021 májusi Billboard cikk szerint Bruno eladta 232 dalból álló zenei katalógusának egy részét a Warner Chappell kiadónak, miközben megtartotta a dalok kisebbségi tulajdonrészét.

Bruno megerősítette az eladást egy nyilatkozatban: „Karrieremet az Atlantic-nál kezdtem, így logikus volt, hogy az üzletet a családon belül tartsam, azokkal a kollégákkal, akik támogattak és velem együtt fejlődtek. Ez egy megerősített együttműködés azokkal, akiket megbízhatónak tartok. Még csak most kezdjük az utunkat, és rengeteg dolog vár ránk.” Az eladás értékéről nem áll rendelkezésre nyilvános információ.