MTV Video Music Awards 2025: Íme a nyertesek listája

Az idei MTV Video Music Awards nagy nyertese Lady Gaga lett: a 12 jelöléséből négyet díjra is váltott. Szintén kiemelkedő estét zárt Sabrina Carpenter és Ariana Grande, akik három-három trófeával térhettek haza.

Forrás: Getty Images

A jelöltek között ott volt még Bruno Mars, Kendrick Lamar, ROSÉ, The Weeknd, Billie Eilish és Charli XCX is. A színpadon pedig a legnagyobb sztárok gondoskodtak a a jó hangulatról: fellépett többek között Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Post Malone, Doja Cat, J Balvin DJ Snake-kel, valamint Tate McRae és Conan Gray. A külön színpadon Bailey Zimmerman, The Kid LAROI, Lola Young és Megan Moroney lépett fel, míg vendégként Mariah Carey, Ricky Martin és Busta Rhymes is színpadra állt.

A 2025-ös MTV VMA nyertesei a főbb kategóriákban:

Az év videója: Ariana Grande – brighter days ahead

Az év előadója: Lady Gaga

Az év dala: ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Legjobb új előadó: Alex Warren

Legjobb pop előadó: Sabrina Carpenter

Legjobb együttműködés: Lady Gaga & Bruno Mars – Die with a Smile

Legjobb hiphop: Doechii – Anxiety

Legjobb R&B: Mariah Carey – Type Dangerous

Legjobb rock: Coldplay – All My Love

Legjobb latin zene: Shakira – Soltera

Legjobb K-pop: LISA feat. Doja Cat & RAYE – Born Again

Legjobb album: Sabrina Carpenter – Short n' Sweet

Legjobb együttes: BLACKPINK

A nyár dala: Tate McRae – Just Keep Watching