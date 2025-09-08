MTV Video Music Awards 2025: Íme a nyertesek listája

Az idei MTV Video Music Awards nagy nyertese Lady Gaga lett: a 12 jelöléséből négyet díjra is váltott. Szintén kiemelkedő estét zárt Sabrina Carpenter és Ariana Grande, akik három-három trófeával térhettek haza.
A jelöltek között ott volt még Bruno Mars, Kendrick Lamar, ROSÉ, The Weeknd, Billie Eilish és Charli XCX is. A színpadon pedig a legnagyobb sztárok gondoskodtak a a jó hangulatról: fellépett többek között Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Post Malone, Doja Cat, J Balvin DJ Snake-kel, valamint Tate McRae és Conan Gray. A külön színpadon Bailey Zimmerman, The Kid LAROI, Lola Young és Megan Moroney lépett fel, míg vendégként Mariah Carey, Ricky Martin és Busta Rhymes is színpadra állt.
Az év videója: Ariana Grande – brighter days ahead
Az év előadója: Lady Gaga
Az év dala: ROSÉ & Bruno Mars – APT.
Legjobb új előadó: Alex Warren
Legjobb pop előadó: Sabrina Carpenter
Legjobb együttműködés: Lady Gaga & Bruno Mars – Die with a Smile
Legjobb hiphop: Doechii – Anxiety
Legjobb R&B: Mariah Carey – Type Dangerous
Legjobb rock: Coldplay – All My Love
Legjobb latin zene: Shakira – Soltera
Legjobb K-pop: LISA feat. Doja Cat & RAYE – Born Again
Legjobb album: Sabrina Carpenter – Short n' Sweet
Legjobb együttes: BLACKPINK
A nyár dala: Tate McRae – Just Keep Watching
