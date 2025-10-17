Súlyos, progresszív betegséget titkolt éveken át Diane Keaton: most kiderült a szörnyű igazság

A legendás színésznő október 11-i halála sokkolta a világot. Családja csak pár nap múlva árulta el, hogy a világsztár tüdőgyulladásban hunyt el. Később kiderül, Diane Keaton hosszú ideje demenciában szenvedett, amit titkoltak a világ elől.

Diane Keaton évek óta beteg volt

Forrás: Getty Images North America



Diane Keaton demenciával küzdött

A RadarOnline információi szerint az Oscar-díjas színésznő évek óta demenciával élt, ami ő és a családja is igyekezett eltitkolni a nyilvánosság elől. „Évekig küzdött vele” – mondta Diane Keaton közeli ismerőse, és hozzátette, a betegség már jó ideje megnehezítette a színésznő munkáját, és már a forgatásokon is észre lehetett venni, hogy valami nem stimmel vele. A 2022-es Maybe I Do (Talán igent mondok) című romantikus vígjáték forgatása idején Diane Keaton állítólag fülhallgatón keresztül hallgatta a saját szövegeit, mivel nehezen tudta megjegyezni a dialógusokat. „Ezt annyira szomorú volt látni. Szereplőtársa, William H. Macy nagyon támogató volt, de egyben frusztrálta is Diane, mert ha le kellett állni egy mosdószünet, egy étkezés vagy bármi miatt, akkor mindent előről kellett kezdeni”– nyilatkozta a stáb egyik tagja. Diane halála után egy jólértesült azt is elmondta, hogy Keaton egyre elhatalmasodó betegsége és gyors hanyatlása szívszorító volt, ezért is döntöttek úgy, hogy nem hozzák nyilvánosságra. „Utolsó hónapjaiban csak a legszűkebb családja vette körül, akik úgy döntöttek, hogy semmiről nem beszélnek. Még a régi barátai sem voltak teljesen tisztában azzal, hogy mi történik Diane-nel” − tette hozzá.

Édesanyja Alzheimer-kórban szenvedett

A betegség nem volt ismeretlen a színésznő számára: édesanyja, Dorothy Deanne Alzheimer-kórban szenvedett. Keaton 2011-es memoárjában, a Then Againben írt arról, hogyan élte meg anyja 15 éves küzdelmét. „Először csak a szavaknak mondhattunk búcsút, később fel sem ismert” – idézte fel Diane.