Kiderült, mi okozta Diane Keaton váratlan halálát – közleményt adott ki a család

Diane Keaton október 11-én, 79 éves korában hunyt el kaliforniai otthonában. A családja a People magazinnak küldött közleményben közölte a halálhírt, és most azt is, hogy miben halt meg a színésznő.

Diane Keaton családja közleményben árulta el, mi okozta a színésznő halálát

Forrás: Getty Images North America

Diane Keaton halála: közleményt adott ki a család

„Hálásak vagyunk mindazért a szeretetért és együttérzésért, amit az elmúlt napokban kaptunk. Diane október 11-én tüdőgyulladás következtében hunyt el, nagyon hiányzik nekünk” – írták.

A család arra kérte a rajongókat, hogy aki tisztelegni szeretne a színésznő emléke előtt, támogasson adománnyal egy helyi állatmenhelyet vagy élelmiszerbankot – Diane Keaton mindig segítette a hajléktalanokat, és imádta az állatokat.

Egy közeli barát elárulta, hogy a színésznő állapota az utolsó hónapokban romlott meg drámaian. „Nagyon hirtelen történt minden, senki sem számított rá. Egyszerűen felfoghatatlan volt azok számára, akik igazán szerették őt.”

Bár a színésznő nem beszélt nyilvánosan egészségi gondjairól, mégis voltak jelek, melyek arról árulkodtak, hogy tudja, élete már nem tart sokáig. Márciusban eladta szeretett Los Angeles-i házát – azt a házat, amelyről korábban azt mondta, hogy ott akarja leélni az életét. Az ingatlanért 29 millió dollárt kapott. Korábban naponta látták sétálni a kutyájával Brentwood környékén, de az utóbbi hónapokban eltűnt a nyilvánosság elől. Az utolsó Instagram-posztja áprilisban készült: mosolygott, és Reggie nevű kutyájához bújt. Akkor még semmi nem utalt arra, hogy komoly baj lenne.

Diane Keaton soha nem házasodott meg, de több híres színésszel is volt kapcsolata. Évekig volt se veled, se nélküled viszonya Al Pacinóval, végül 1990-ben végleg elváltak útjaik. Később Woody Allennel és Warren Beatty-vel is együtt volt rövid ideig. 50-es éveiben két gyermeket fogadott örökbe: lányát, Dextert és fiát, Duke-ot. Az anyaságot élete legfontosabb szerepének tartotta.