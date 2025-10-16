Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 16., csütörtök Gál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

Kiderült, mi okozta Diane Keaton váratlan halálát – közleményt adott ki a család

gyász halál hollywood Diane Keaton
Szabados Dániel
2025.10.16.
A legendás színésznő halála sokkolta a világot. Diane Keaton családja most elárulta, mi okozta a tragédiát.

Diane Keaton október 11-én, 79 éves korában hunyt el kaliforniai otthonában. A családja a People magazinnak küldött közleményben közölte a halálhírt, és most azt is, hogy miben halt meg a színésznő.  

Diane Keaton családja közleményben árulta el, mi okozta a színésznő halálát
Diane Keaton családja közleményben árulta el, mi okozta a színésznő halálát
Forrás: Getty Images North America

Diane Keaton halála: közleményt adott ki a család

„Hálásak vagyunk mindazért a szeretetért és együttérzésért, amit az elmúlt napokban kaptunk. Diane október 11-én tüdőgyulladás következtében hunyt el, nagyon hiányzik nekünk”írták.

A család arra kérte a rajongókat, hogy aki tisztelegni szeretne a színésznő emléke előtt, támogasson adománnyal egy helyi állatmenhelyet vagy élelmiszerbankot – Diane Keaton mindig segítette a hajléktalanokat, és imádta az állatokat.

Egy közeli barát elárulta, hogy a színésznő állapota az utolsó hónapokban romlott meg drámaian. „Nagyon hirtelen történt minden, senki sem számított rá. Egyszerűen felfoghatatlan volt azok számára, akik igazán szerették őt.”

Bár a színésznő nem beszélt nyilvánosan egészségi gondjairól, mégis voltak jelek, melyek arról árulkodtak, hogy tudja, élete már nem tart sokáig. Márciusban eladta szeretett Los Angeles-i házát – azt a házat, amelyről korábban azt mondta, hogy ott akarja leélni az életét. Az ingatlanért 29 millió dollárt kapott. Korábban naponta látták sétálni a kutyájával Brentwood környékén, de az utóbbi hónapokban eltűnt a nyilvánosság elől. Az utolsó Instagram-posztja áprilisban készült: mosolygott, és Reggie nevű kutyájához bújt. Akkor még semmi nem utalt arra, hogy komoly baj lenne.

Diane Keaton soha nem házasodott meg, de több híres színésszel is volt kapcsolata. Évekig volt se veled, se nélküled viszonya Al Pacinóval, végül 1990-ben végleg elváltak útjaik. Később Woody Allennel és Warren Beatty-vel is együtt volt rövid ideig. 50-es éveiben két gyermeket fogadott örökbe: lányát, Dextert és fiát, Duke-ot. Az anyaságot élete legfontosabb szerepének tartotta.

Justin Bieber egy életre kiosztotta az anyját – VIDEÓ

A kanadai énekes édesanyja nemrég egy fekete-fehér fotót posztolt fiáról, a leírásban pedig kifejtette, hogy folyamatosan imádkozik Justin Bieberért és a rajongókat is buzdította, hogy tegyenek ők is hasonlóképp, hogy fia minél előbb meggyógyulhasson.

Újabb ismert hölgyre vette ki hálóját a nőcsábász énekes: új párja 17 évvel fiatalabb nála

John Mayer most nem egy új slágerrel, hanem a magánéletével került reflektorfénybe. A 47 éves zenészt az elmúlt napokban kétszer is együtt látták az influenszer és humorista Kat Sticklerrel, akivel állítólag mostanában kezdett el találkozgatni.

Kim Kardashian végre elárulta, miért hagyta el Kanye Westet: ez volt az utolsó csepp a pohárban

„Meg kellett mentenem magam, hogy jó anya lehessek” – vallotta be Kim kardashian, aki először beszélt őszintén arról, miért adta be a válópert négy gyermekének apja, Kanye West ellen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu