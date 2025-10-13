Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A nő, aki sosem félt önmaga lenni – Diane Keaton ikonikus élete képekben

Getty Images North America - Kevin Mazur
divat Diane Keaton stílus
Egy karizmatikus ember, egy páratlan színésznő és egy igazi stílusikon! Emlékezzünk együtt Diane Keaton stílusára és életére a róla készült ikonikus fotókkal.

A filmipar kiemelkedő alakjaként az egész világ gyászolja Diane Keatont. A 79 éves Oscar- és Golden Globe-díjas színésznő igazi női példakép volt minden generáció számára. Diane Keaton nemcsak színészi tehetségével, de egyedi személyi stílusával is legendává vált. Nézd végig Diane Keaton életét képekben!

Diane Keaton ikonikus stílusa
Diane Keaton stílusa és divatpillanatai
Forrás: Getty Images North America

Diane Keaton személyes stílusa női öltönyökből, vastag övekből, extravagáns hosszú szoknyákból és egy páratlan garbógyűjteményből állt. Imádta a kiegészítőket és nem félt felvállalni különleges ízlését. Diane Keaton megváltoztatta a filmekben prezentált női öltözködési elvárásokat, és utat tört egyédiségének. 

Diane Keaton, az igazi női példakép

1970-ben Diane Keaton és Woody Allen egy limuzin hátsó ülésén. Mint ismert, a rendezőnek és a színésznőnek különleges kapcsolata volt egymással, a Játszd újra, Sam! volt az első közös munkájuk, az Annie Hall pedig az egyik legismertebb. 

Diane Keaton és Woody Allen
Diane Keaton és Woody Allen
Forrás:  Getty Images

1976-ban Diane Keaton a 48. Oscar-gálán: már ekkorra kialakította a színésznő az egyedi stíllusát, amihez minden rendezvényen és a filmvásznon is ragaszkodott.

Diane Keaton 1976-ban
Diane Keaton a 48. Oscar gálán
Forrás:  Getty Images

1978-ban Diane Keaton elnyerte az első Oscar-díját az Annie Hall című filmben nyújtott alakításáért. 

Diane Keaton első Oscar-díja
Diane Keaton első Oscar-díja
Forrás: Ron Galella Collection

1980-ban jelent meg Diane Keaton abban az ikonikussá vált csíkos összeállításban, amit utána rengetegen alkottak újra.

Diane Keaton a '80-as években
Diane Keaton a '80-as években
Forrás:  Getty Images

1987-ben Diane Keaton fekete összeállításban jelent meg a Bomba Bébi filmpremierjén, valamint kalapban, ami szintén a védjegyévé vált.

Diane Keaton Bomba Bébi filmje
Diane Keaton Bomba Bébi filmjében
Forrás:  Getty Images

1994-ben Diane Kaeton az 51. Glolden Globe díjátadóján hosszú szoknyában és széles övvel: ezek azok az elemek, amik később is megtalálhatóak voltak a ruhatárában. 

Diane Keaton feledhetetlen stílusa
Diane Keaton stílusa
Forrás:  Getty Images

1994-ben Diane Keaton az Amelia Earhart - Az utolsó repülés filmpremierjén talpig fehérben tündökölt.

Diane Keaton Amelia Earhart-ban
Diane Keaton fehér monokróm szettben
Forrás:  Getty Images

1995-ben Diane Keaton Steve Martin oldalán jelent meg a 67. Oscar-gálán, teljesen fekete összeállításban.

Steve Martin és Diane Keaton
Steve Martin és Diane Keaton 
Forrás:  Getty Images

Diane Keaton portréja 1996-ból, a rajta látható összeállítás pedig az egyik legikonikusabb szettje.

Diane Keaton ikonikus öltönyében
Diane Keaton öltönyben
Forrás:  Getty Images

2000-ben Diane Keaton a The Tonight Show-ban mutatta meg egyedülálló humorát és egyedi stílusát.

Diane Keaton a 2000-es években
Diane Keaton a 2000-es években
Forrás:  Getty Images

2001-ben Steve Martinnal jelent meg Diane Keaton A szajré című film premierjén, ikonikus mary jane cipőjében és fehér garbóban.

Diane Keaton jellegzetes viselete
Diane Keaton legendás öltözködése
Forrás:  Getty Images

2003-ban Diane Keaton a Minden végzet nehéz filmpremierjére egy kosztümöt választott.

Diane Keaton a Minden végzet nehéz premierjén
Diane Keaton Minden végzet nehéz című filmje premierjén
Forrás:  Getty Images

2004-ben Diane Keaton egy fehér összeállításban vette át a Golden Globe-díját a Minden végzet nehéz című filmjéért.

Diane Keaton a Golden Globe gálán
Diane Keaton Minden végzet nehéz filmért kapott Golden Globe díjat
Forrás:  Getty Images

2005-ben Diane Keaton tüllszoknyában jelent meg a Golden Globe-díjátadón.

Diane Keaton zseniális stílusa
Diane Keaton a Golden Globe díjátadón
Forrás:  Getty Images

2006-ban Diane Keaton fekete, monokróm szettben jelent meg a vörös szőnyegen.

Diane Keaton a vörös szőnyegen
Diane Keaton vörös szőnyeges megjelenése
Forrás:  Getty Images

2008-ban Diane Keaton a Van az a pénz, ami megbolondít filmpremierjén egy fehér összeállításban jelent meg.

Diane Keaton a Van az a pénz, ami megbolondít
A Van az a pénz, ami megbolondít filmpremierje
Forrás:  Getty Images

2010-ben Diane Keaton az Ébredj velünk filmpremierjén pedig ismét a fekete mellett döntött.

Diane Keaton az Ébredj velünk című film premierjén
Diane Keaton filmek: Az Ébredj velünk filmpremierje
Forrás:  Getty Images

2012-ben Diane Keaton magára öltötte az azóta legendássá vált fehér öltönyét. 

Diane Keaton jellegzetes kalapja
Diane Keaton legendás fehér csíkos öltönyben
Forrás:  Getty Images

2014-ben Diane Keaton a 71. Golden Globe-díjátadóján. 

Diane Keaton a 71. Golden Globe-on
A 71. Golden Globe díjátadó
Forrás:  Getty Images

2017-ben Diane Keaton stílusosan lépett az Amerikai Filmintézet életműdíj-gála vörös szőnyegére, a rendezvényt az ő életművének ünneplésére rendezték.

Diane keaton életműdíjat kapott, ikonikus kalapjában jelent meg
Diane Keaton életműdíjas színésznő
Forrás:  Getty Images

2020-ban Diane Keaton és Keanu Reeves díjat adtak át a 92. Oscar-gálán. A színésznő elmaradhatatlan kalapjával és kockás összeállításával irányította magára mindenki figyelmét.

Diane Keaton és Keanu Reeves
 Diane Keaton és Keanu Reeves
Forrás:  Getty Images

2022-ben Diane Keaton a Ralph Lauren divatbemutatóján. 

Diane Keaton Ralph Lauren öltönyben
Diane Keaton Ralph Lauren öltönyben
Forrás:  Getty Images

2023-ban Diane Keaton szalmakalapban és csíkos szettben jelent meg a párizsi őszi/téli divathetén, a Thom Browne Haute Couture divatbemutatóján. 

Diane Keaton ikonikus stílusa
Diane Keaton a párizsi divathéten
Forrás: Getty Images Europe

2024-ben Diane Keaton a védjegyévé vált garbóban, kalapban és monokróm outfitben.

Diane Keaton halála előtt
Diane Keaton halála előtt
Forrás:  Getty Images

 

