A nő, aki sosem félt önmaga lenni – Diane Keaton ikonikus élete képekben

A filmipar kiemelkedő alakjaként az egész világ gyászolja Diane Keatont. A 79 éves Oscar- és Golden Globe-díjas színésznő igazi női példakép volt minden generáció számára. Diane Keaton nemcsak színészi tehetségével, de egyedi személyi stílusával is legendává vált. Nézd végig Diane Keaton életét képekben!
Diane Keaton személyes stílusa női öltönyökből, vastag övekből, extravagáns hosszú szoknyákból és egy páratlan garbógyűjteményből állt. Imádta a kiegészítőket és nem félt felvállalni különleges ízlését. Diane Keaton megváltoztatta a filmekben prezentált női öltözködési elvárásokat, és utat tört egyédiségének.
1970-ben Diane Keaton és Woody Allen egy limuzin hátsó ülésén. Mint ismert, a rendezőnek és a színésznőnek különleges kapcsolata volt egymással, a Játszd újra, Sam! volt az első közös munkájuk, az Annie Hall pedig az egyik legismertebb.
1976-ban Diane Keaton a 48. Oscar-gálán: már ekkorra kialakította a színésznő az egyedi stíllusát, amihez minden rendezvényen és a filmvásznon is ragaszkodott.
1978-ban Diane Keaton elnyerte az első Oscar-díját az Annie Hall című filmben nyújtott alakításáért.
1980-ban jelent meg Diane Keaton abban az ikonikussá vált csíkos összeállításban, amit utána rengetegen alkottak újra.
1987-ben Diane Keaton fekete összeállításban jelent meg a Bomba Bébi filmpremierjén, valamint kalapban, ami szintén a védjegyévé vált.
1994-ben Diane Kaeton az 51. Glolden Globe díjátadóján hosszú szoknyában és széles övvel: ezek azok az elemek, amik később is megtalálhatóak voltak a ruhatárában.
1994-ben Diane Keaton az Amelia Earhart - Az utolsó repülés filmpremierjén talpig fehérben tündökölt.
1995-ben Diane Keaton Steve Martin oldalán jelent meg a 67. Oscar-gálán, teljesen fekete összeállításban.
Diane Keaton portréja 1996-ból, a rajta látható összeállítás pedig az egyik legikonikusabb szettje.
2000-ben Diane Keaton a The Tonight Show-ban mutatta meg egyedülálló humorát és egyedi stílusát.
2001-ben Steve Martinnal jelent meg Diane Keaton A szajré című film premierjén, ikonikus mary jane cipőjében és fehér garbóban.
2003-ban Diane Keaton a Minden végzet nehéz filmpremierjére egy kosztümöt választott.
2004-ben Diane Keaton egy fehér összeállításban vette át a Golden Globe-díját a Minden végzet nehéz című filmjéért.
2005-ben Diane Keaton tüllszoknyában jelent meg a Golden Globe-díjátadón.
2006-ban Diane Keaton fekete, monokróm szettben jelent meg a vörös szőnyegen.
2008-ban Diane Keaton a Van az a pénz, ami megbolondít filmpremierjén egy fehér összeállításban jelent meg.
2010-ben Diane Keaton az Ébredj velünk filmpremierjén pedig ismét a fekete mellett döntött.
2012-ben Diane Keaton magára öltötte az azóta legendássá vált fehér öltönyét.
2014-ben Diane Keaton a 71. Golden Globe-díjátadóján.
2017-ben Diane Keaton stílusosan lépett az Amerikai Filmintézet életműdíj-gála vörös szőnyegére, a rendezvényt az ő életművének ünneplésére rendezték.
2020-ban Diane Keaton és Keanu Reeves díjat adtak át a 92. Oscar-gálán. A színésznő elmaradhatatlan kalapjával és kockás összeállításával irányította magára mindenki figyelmét.
2022-ben Diane Keaton a Ralph Lauren divatbemutatóján.
2023-ban Diane Keaton szalmakalapban és csíkos szettben jelent meg a párizsi őszi/téli divathetén, a Thom Browne Haute Couture divatbemutatóján.
2024-ben Diane Keaton a védjegyévé vált garbóban, kalapban és monokróm outfitben.
