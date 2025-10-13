A nő, aki sosem félt önmaga lenni – Diane Keaton ikonikus élete képekben

A filmipar kiemelkedő alakjaként az egész világ gyászolja Diane Keatont. A 79 éves Oscar- és Golden Globe-díjas színésznő igazi női példakép volt minden generáció számára. Diane Keaton nemcsak színészi tehetségével, de egyedi személyi stílusával is legendává vált. Nézd végig Diane Keaton életét képekben!

Diane Keaton stílusa és divatpillanatai

Diane Keaton személyes stílusa női öltönyökből, vastag övekből, extravagáns hosszú szoknyákból és egy páratlan garbógyűjteményből állt. Imádta a kiegészítőket és nem félt felvállalni különleges ízlését. Diane Keaton megváltoztatta a filmekben prezentált női öltözködési elvárásokat, és utat tört egyédiségének.

Diane Keaton, az igazi női példakép

1970-ben Diane Keaton és Woody Allen egy limuzin hátsó ülésén. Mint ismert, a rendezőnek és a színésznőnek különleges kapcsolata volt egymással, a Játszd újra, Sam! volt az első közös munkájuk, az Annie Hall pedig az egyik legismertebb.

Diane Keaton és Woody Allen

1976-ban Diane Keaton a 48. Oscar-gálán: már ekkorra kialakította a színésznő az egyedi stíllusát, amihez minden rendezvényen és a filmvásznon is ragaszkodott.

Diane Keaton a 48. Oscar gálán

1978-ban Diane Keaton elnyerte az első Oscar-díját az Annie Hall című filmben nyújtott alakításáért.

Diane Keaton első Oscar-díja

1980-ban jelent meg Diane Keaton abban az ikonikussá vált csíkos összeállításban, amit utána rengetegen alkottak újra.

Diane Keaton a '80-as években

1987-ben Diane Keaton fekete összeállításban jelent meg a Bomba Bébi filmpremierjén, valamint kalapban, ami szintén a védjegyévé vált.

Diane Keaton Bomba Bébi filmjében

1994-ben Diane Kaeton az 51. Glolden Globe díjátadóján hosszú szoknyában és széles övvel: ezek azok az elemek, amik később is megtalálhatóak voltak a ruhatárában.

Diane Keaton stílusa

1994-ben Diane Keaton az Amelia Earhart - Az utolsó repülés filmpremierjén talpig fehérben tündökölt.

Diane Keaton fehér monokróm szettben

1995-ben Diane Keaton Steve Martin oldalán jelent meg a 67. Oscar-gálán, teljesen fekete összeállításban.

Steve Martin és Diane Keaton

Diane Keaton portréja 1996-ból, a rajta látható összeállítás pedig az egyik legikonikusabb szettje.

Diane Keaton öltönyben

2000-ben Diane Keaton a The Tonight Show-ban mutatta meg egyedülálló humorát és egyedi stílusát.

Diane Keaton a 2000-es években

2001-ben Steve Martinnal jelent meg Diane Keaton A szajré című film premierjén, ikonikus mary jane cipőjében és fehér garbóban.