Az amúgy is törékeny Diane Keaton borzasztóan lefogyott a halála előtt: „Nagyon sovány volt"

Szombaton, 79 éves korában elhunyt Diane Keaton, a hollywoodi filmvilág egyik legkülönlegesebb alakja. A hírt a család szóvivője erősítette meg a People magazinnak, hozzátéve, hogy a gyászoló család azt kéri, a sajtó tartsa tiszteletben a magánéletüket és a gyászukat.

Diane Keaton halála az egész világot megrázta

Forrás: Getty Images

Diane Keaton halála: a színésznő borzasztóan elfogyott

A színésznő közeli barátja, a Grammy-díjas dalszerző, Carole Bayer Sager nyilatkozott Diane Keaton utolsó hónapjairól. A zenész, aki Keaton 2024-es karácsonyi dalát, a First Christmast is írta, elmondta, hogy utoljára két-három héttel ezelőtt találkozott a színésznővel – és megdöbbent azon, mennyire lefogyott.

„Nagyon sovány volt. Tényleg sokat fogyott” – emlékezett vissza Sager. Elmondása szerint az elmúlt időszakban ritkábban találkoztak, mert Diane Keaton Palm Springsbe költözött, miután januárban tűzvészben megrongálódott Los Angeles-i otthona. – „A ház belső része teljesen odalett, mindent ki kellett takarítani. Egy ideig Palm Springsben élt, és amikor visszajött, sokkolt, mennyire sovány.”

Carole Bayer Sager az egyik legjobb barátját veszítette el Diane Keaton személyében. – „Egyszerűen imádtam őt. Varázslatos fény volt, az egész szobát beragyogta. Mindig vidám, optimista volt, és bármit meglátott, lefotózta. Folyamatosan alkotott – kreatív lélek volt.”

A dalszerző az Instagramon is megemlékezett Keatonról. Egy mosolygós portréfotót posztolt róla, mellé ezt írva: „Örök barátom. Nagyon fogsz hiányozni. Nyugodj békében. Teljes szívemből szeretlek.”

Megosztott egy videót is, amelyet tavaly decemberben rögzítettek, amikor közösen dolgoztak a First Christmas című dalon. – „Annyira szerette felénekelni ezt a dalt. Gyermeki lelkesedéssel vetette bele magát” – mondta Sager. – „Egyszerűen és hitelesen adta elő – úgy énekelt, mint aki mesél, közben át is élte az egészet, hiszen kivételes színésznő volt.”

Diane Keaton stílusa legalább annyira ikonikus volt, mint filmes szerepei. – „Mindig úgy öltözködött, mintha az Annie Hall egy új jelenetét forgatná” – mesélte róla barátnője. – „Kalapok, kabátok, bő nadrágok, övek – teljesen egyedi divatot teremtett magának.”