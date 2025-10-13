Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 13., hétfő Ede, Kálmán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
betegség

Az amúgy is törékeny Diane Keaton borzasztóan lefogyott a halála előtt: „Nagyon sovány volt"

betegség fogyás Diane Keaton
Horváth Angéla
2025.10.13.
A 79 éves Oscar-díjas színésznő halála sokkolta Hollywoodot. Közeli barátai szerint Diane Keaton az utolsó hónapjaiban rendkívül legyengült, és visszavonultan élt Palm Springsben.

Szombaton, 79 éves korában elhunyt Diane Keaton, a hollywoodi filmvilág egyik legkülönlegesebb alakja. A hírt a család szóvivője erősítette meg a People magazinnak, hozzátéve, hogy a gyászoló család azt kéri, a sajtó tartsa tiszteletben a magánéletüket és a gyászukat.

Diane Keaton halála az egész világot megrázta
Diane Keaton halála az egész világot megrázta
Forrás: Getty Images

Diane Keaton halála: a színésznő borzasztóan elfogyott

A színésznő közeli barátja, a Grammy-díjas dalszerző, Carole Bayer Sager nyilatkozott Diane Keaton utolsó hónapjairól. A zenész, aki Keaton 2024-es karácsonyi dalát, a First Christmast is írta, elmondta, hogy utoljára két-három héttel ezelőtt találkozott a színésznővel – és megdöbbent azon, mennyire lefogyott.

„Nagyon sovány volt. Tényleg sokat fogyott” – emlékezett vissza Sager. Elmondása szerint az elmúlt időszakban ritkábban találkoztak, mert Diane Keaton Palm Springsbe költözött, miután januárban tűzvészben megrongálódott Los Angeles-i otthona. – „A ház belső része teljesen odalett, mindent ki kellett takarítani. Egy ideig Palm Springsben élt, és amikor visszajött, sokkolt, mennyire sovány.”

Carole Bayer Sager az egyik legjobb barátját veszítette el Diane Keaton személyében. – „Egyszerűen imádtam őt. Varázslatos fény volt, az egész szobát beragyogta. Mindig vidám, optimista volt, és bármit meglátott, lefotózta. Folyamatosan alkotott – kreatív lélek volt.”

A dalszerző az Instagramon is megemlékezett Keatonról. Egy mosolygós portréfotót posztolt róla, mellé ezt írva: „Örök barátom. Nagyon fogsz hiányozni. Nyugodj békében. Teljes szívemből szeretlek.”

 

Megosztott egy videót is, amelyet tavaly decemberben rögzítettek, amikor közösen dolgoztak a First Christmas című dalon. – „Annyira szerette felénekelni ezt a dalt. Gyermeki lelkesedéssel vetette bele magát” – mondta Sager. – „Egyszerűen és hitelesen adta elő – úgy énekelt, mint aki mesél, közben át is élte az egészet, hiszen kivételes színésznő volt.”

Diane Keaton stílusa legalább annyira ikonikus volt, mint filmes szerepei. – „Mindig úgy öltözködött, mintha az Annie Hall egy új jelenetét forgatná” – mesélte róla barátnője. – „Kalapok, kabátok, bő nadrágok, övek – teljesen egyedi divatot teremtett magának.”

A színésznő soha nem ment férjhez, de két gyermeket örökbefogadott: Dexter, a lánya most 29 éves, a fia, Duke, pedig 25. 

A hajadon Diane Keaton 50 évesen döntött úgy, hogy belevág a családalapításba

Ünnepelt világsztár és nők millióinak példaképe volt a váratlanul elhunyt Oscar- és Golden Globe-díjas színésznő. Diane Keaton a sztárság ellenére a magánéletét mindig is hétpecsétes titokként óvta.

 

Így gyászolják a világsztárok a tragikus hirtelenséggel elhunyt Diane Keatont - Videó!

Szombat este gyászba borult a világ. Életének 79. életévében elveszítettük az Oscar- és Golden Globe-díjas Diane Keatont.

Világsztárok voltak a szerelmei, de sosem akart férjhez menni Diane Keaton: ez volt a 3 legjelentősebb kapcsolata

Nem neki találták ki a házasságot és a gyereknevelést – vallotta és ehhez tartotta magát. Gyerekeit 50 éves korában fogadta örökbe, akkor érezte úgy, hogy már megérett az anyaságra.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu