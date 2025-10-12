A hajadon Diane Keaton 50 évesen döntött úgy, hogy belevág a családalapításba

A világ minden táján búcsúzkodnak a 79 évesen elhunyt színésznőtől: Diane Keaton halála lesújtotta a szakmát, és a rajongókat is. Generációja egyik legismertebb, és legtehetségesebb sztárja az 55 éves karrierje során számtalan sikeres alkotásban mutatta meg magát, azonban a magánéletéről vajnyi keveset árult el a médiának. Diane Keaton szerelmei között olyan hírességek is megfordultak, mint Woody Allen, Al Pacino vagy éppen Warren Beatty, de egyikőjükkel sem jutottak el a házasságkötésig. A színésznő saját bevallása szerint azért nem házasodott meg sosem, mert nem érezte magát feleségnek valónak. Ez a gondolat azonban nem tántorította el attól, hogy 50 évesen belevágjon a családalapításba.

Diane Keaton gyerekei Dexter Keaton és Duke Keaton

Forrás: FilmMagic

Diane Keaton gyerekei örökbefogadás útján kerültek a színésznőhöz

A PageSix számolt be róla, hogy Diane Keaton családja 50 éves korában bővült két személyesre, amikor örökbefogadott egy Dexter nevű árva kislányt. Néhány évvel később csatlakozott hozzájuk egy másik örökbefogadott gyermek is Duke, aki 4 évvel volt fiatalabb a nővérénél. A színésznő nagyobbik gyermeke már 29 éves, Duke pedig nemrég töltötte be a 25 éves kort. Diane Keaton sosem tagadta velük kapcsolatban, hogy egyedülálló anyaként nevelte fel őket, és büszke volt rá, hogy a hagyományos családmodellekkel ellentétben ők egy különleges kis csapatként élték az életüket.

Azt hiszem, hogy én vagyok az egyetlen a generációmban, és talán már az előtte lévő generációban is, aki egész életében hajadon nő volt.

- idézte Diane korábbi szavait a lap.

A színésznő egy korábbi interjúban elárulta azt is, hogy miért döntött úgy, hogy 50 éves, egyedülálló nőként fog családot alapítani:

Az anyaságra soha nem lehet eléggé felkészülni, talán ezért vártam eddig. Az viszont biztos, hogy egész életemben éreztem a késztetést, hogy szeretnék saját gyerekeket, ezért úgy döntöttem, hogy egyedül is belevágok.

- árulta el a színésznő.