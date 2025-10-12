Világsztárok voltak a szerelmei, de sosem akart férjhez menni Diane Keaton: ez volt a 3 legjelentősebb kapcsolata

Diane Keaton soha nem ment férjhez, és csak 50 éves korában vállalt gyerekeket: lányát, Dextert és fiát, Duke-ot örökbe fogadta. A színésznő a döntéseit tudatosan hozta meg. Korábbi interjúiban nyíltan beszélt arról, miért választotta a függetlenséget, és miért nem házasodott meg soha.

Diane Keaton sosem vágyott házasságra

Forrás: Getty Images Europe

A 79 évesen, Kaliforniában elhunyt Diane Keaton a Hollywood fénykorának egyik legkarakteresebb személyisége volt, aki mindig saját útját járta. Bár több híres szerelme volt, intim kapcsolat fűzte Al Pacinóhoz, Warren Beattyhez és Woody Allenhez, a színésznő sosem vágyott férjhez menni, és csak az ötvenes éveiben érezte úgy, hogy készen áll az anyaságra. Diane Keaton 2019-ben a People magazinnak adott interjújában beszélt arról, miért döntött úgy, hogy egész életében egyedülálló marad. „73 éves vagyok, és azt hiszem, én vagyok az egyetlen a generációmban, sőt talán a korábbiakban is, aki egész életében egyedülálló nő volt” – mondta. A színésznő szerint a házasság nem illett volna hozzá. „Nem lett volna jó ötlet férjhez menni” – nyilatkozta. „Nagyon örülök, hogy nem tettem meg, és biztos vagyok benne, hogy egykori partnereim is boldogabbak így” – tette hozzá. Keaton arról is beszélt, hogy már tinédzserként sem vonzotta a házasság gondolata. „Emlékszem, egy nap a középiskolában egy srác odajött hozzám, és azt mondta: Egy nap jó feleség leszel” – mesélte. „És én azt gondoltam: Nem akarok feleség lenni. Nem. Az anyaság ötven felett jöhet” – szögezte le.