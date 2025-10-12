Világsztárok voltak a szerelmei, de sosem akart férjhez menni Diane Keaton: ez volt a 3 legjelentősebb kapcsolata

Diane Keaton soha nem ment férjhez, és csak 50 éves korában vállalt gyerekeket: lányát, Dextert és fiát, Duke-ot örökbe fogadta. A színésznő a döntéseit tudatosan hozta meg. Korábbi interjúiban nyíltan beszélt arról, miért választotta a függetlenséget, és miért nem házasodott meg soha.
A 79 évesen, Kaliforniában elhunyt Diane Keaton a Hollywood fénykorának egyik legkarakteresebb személyisége volt, aki mindig saját útját járta. Bár több híres szerelme volt, intim kapcsolat fűzte Al Pacinóhoz, Warren Beattyhez és Woody Allenhez, a színésznő sosem vágyott férjhez menni, és csak az ötvenes éveiben érezte úgy, hogy készen áll az anyaságra. Diane Keaton 2019-ben a People magazinnak adott interjújában beszélt arról, miért döntött úgy, hogy egész életében egyedülálló marad. „73 éves vagyok, és azt hiszem, én vagyok az egyetlen a generációmban, sőt talán a korábbiakban is, aki egész életében egyedülálló nő volt” – mondta. A színésznő szerint a házasság nem illett volna hozzá. „Nem lett volna jó ötlet férjhez menni” – nyilatkozta. „Nagyon örülök, hogy nem tettem meg, és biztos vagyok benne, hogy egykori partnereim is boldogabbak így” – tette hozzá. Keaton arról is beszélt, hogy már tinédzserként sem vonzotta a házasság gondolata. „Emlékszem, egy nap a középiskolában egy srác odajött hozzám, és azt mondta: Egy nap jó feleség leszel” – mesélte. „És én azt gondoltam: Nem akarok feleség lenni. Nem. Az anyaság ötven felett jöhet” – szögezte le.
Diane ötvenéves korában két gyermeket fogadott örökbe: lányát, Dextert és fiát, Duke-ot. „Nem gondoltam volna, hogy valaha is felkészülök majd arra, hogy anya legyek. Az anyaság nem volt olyan késztetés, aminek ne tudtam volna ellenállni. Inkább olyan gondolat volt, amin már nagyon régóta gondolkodtam. Így hát belevágtam” – nyilatkozta a Ladies’ Home Journalnak. A színésznő 2007-ben így jellemezte közös életüket: „Nem érdekli őket, amit csinálok, ami szerintem nagyon egészséges. Viszonylag normális életet élünk.”
Diane Keaton egyik első szerelme Woody Allen volt, akivel egy késő esti próbán került intim kapcsolatba, amikor az Allen által írt Játszd újra, Sam-et gyakorolták. Allen kifejezetten rajongott a nő humoráért és intellektusáért és ez mindvégig így is maradt. A darabból később film is készült, ennek készítése alatt még együtt voltak, de mire az kijött, már szétváltak. Szakításuk után is szoros szakmai és baráti kapcsolatban voltak, mindenben számíthattak egymásra. Több ikonikus filmen dolgoztak együtt, köztük az 1977-es Annie Hallon, amelyért Keaton elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat. „Sok mindent, amit az életemben elértem, neki köszönhetek. Az ő szemszögéből láthattam az életet. Ez a nő mindenben nagyszerű, amit csinál”– nyilatkozta később Woody Allen, akit mélyen megrázott barátnője halála.
Diane Keaton és Al Pacino között a Keresztapa forgatása idején szövődött szerelem. Kapcsolatuk „se veled, se nélküled” viszony volt, és a Keresztapa III. forgatása után jobbnak látták, ha végleg szakítanak. Keaton később úgy emlékezett vissza, hogy bár nem lett életre szóló szerelem köztük, nem bánta meg a románcot. „Al Pacino a legsármosabb férfi, akivel valaha találkoztam” − jelentette ki.
Diane Warren Beattyvel, a Vörösök forgatása előtt jött össze. Később úgy emlékeztek vissza, hogy a közös munka stressze és az időbeosztásuk tette tönkre a kapcsolatot, így a film elkészültével az útjaik elváltak.
Diane Keatonnak ezt követően valószínűleg nem volt jelentősebb kapcsolata. 77 éves korában arról beszélt, hogy már 15 éve nem randizott és nem is gondolja, hogy vágyik még ilyesmire.
