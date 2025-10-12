Így gyászolják a világsztárok a tragikus hirtelenséggel elhunyt Diane Keatont - Videó!

Diane Keaton halála lesújtotta az egész világot. Az Oscar- és Golden Globe-díjas színésznő elvesztése váratlanul érte a rajongókat, ugyanis nem volt semmilyen előjele a tragédiának. A külvilág csupán annyit tudott, hogy a színésznő elvonultan él Brentwoodban a kedvenc golden retrieverjével Reggie-vel és nap mint nap hatalmas túrákat tesznek együtt a természetben. Diane Keaton családja szombat este megerősítette a szívszorító híreket, ám azt nem árulták el, hogy mi okozta a világsztár halálát.
Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, a színésznő korábbi szerelme és kollégája, Woody Allen az elsők között búcsúzott el Diane Keatontől, utána pedig Leonardo DiCaprio is megosztott egy közös fotót a színésznővel, ami még a Marvin szobája című 1996-os film forgatásán készül a 18 éves színészről és Keatonről. A képhez szívszorító mondatokat írt a Titanic sztárja:
Diane egyedülálló volt, zseniális és kíméletlenül önazonos ember.Egy legenda, egy ikon, és egy igazán kedves ember. Megtiszteltetés volt vele dolgozni 18 éves koromban. Rendkívül fog hiányozni.
Diane Keaton filmjei közül nehéz egyetlen egyet kiemelni, de az biztos, hogy a színésznő egyik legnagyobb sikere az Elvált nők klubja volt. Az ikonikus exfeleségtrióról szóló filmben Goldie Hawn, Bette Midler és Diane Keaton együtt kápráztatta el a nézőket. A három színésznő kapcsolata a film után még évtizedeken át megmaradt, és gyakran találkoztak egymással a színfalakon kívül is.
A 79 éves Midler most azt írta az elhunyt barátnőjéről az Instagram-oldalán, hogy:
Brilliás, rendkívüli, és gyönyörű volt. El sem tudom mondani, hogy mennyire elszomorodtam a hírek hallatán. Vidám volt, eredeti, és a rosszindulat legapróbb csírája sem volt benne. A legszerényebb sztár volt, akit ismertem.
A színésznő bejegyzése alatt Julianne Moore és Jessica Alba is a gyászát fejezte ki, törött szívű és zokogó emojik segítségével.
Goldie Hawn-t teljesen maga alá temette a veszteség súlya, terjedelmes bejegyzésben búcsúzott el az elhunyt pályatársától és barátnőjétől, és külön kiemelte, hogy a gyászában együttérez Diane Keaton gyerekeivel Dexszel, és Duke-kal is.
Diane, nem állunk készen arra, hogy elveszítsünk téged! Tündérporos ösvényt hagytál ránk, tele fénnyel és minden képzeletet felülmúló emlékekkel. Hogyan búcsúzzunk el? Milyen szavak juthatnak eszedbe, ha összetörik a szíved? Sosem szeretted a dícséretet, annyira szerény voltál. De most már nem mondhatod, hogy fogjam be. Soha nem volt, és soha senki nem is lesz annyira hatalmas tehetség, mint te. Emberek millióit kápráztattad el. Megegyeztünk, hogy együtt öregszünk meg, és összeköltözünk, és barátnőkként fogjuk tengetni a mindennapjainkat. Hát, talán ez nem teljesült, de együtt öregedtünk meg, ki tudja mit hoz a következő életünk. Ragyogj odafent barátnőm! Pokolian fogsz hiányozni nekem. Gyászomban osztozom a gyönyörű gyermekeiddel Dexszel és Duke-kal - zárta sorait a gyászoló színésznő.
