Így gyászolják a világsztárok a tragikus hirtelenséggel elhunyt Diane Keatont - Videó!

Diane Keaton halála lesújtotta az egész világot. Az Oscar- és Golden Globe-díjas színésznő elvesztése váratlanul érte a rajongókat, ugyanis nem volt semmilyen előjele a tragédiának. A külvilág csupán annyit tudott, hogy a színésznő elvonultan él Brentwoodban a kedvenc golden retrieverjével Reggie-vel és nap mint nap hatalmas túrákat tesznek együtt a természetben. Diane Keaton családja szombat este megerősítette a szívszorító híreket, ám azt nem árulták el, hogy mi okozta a világsztár halálát.

Diane Keaton halála megrázta a világot

Forrás: FilmMagic

Diane Keaton halála lesújtotta Hollywoodot

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, a színésznő korábbi szerelme és kollégája, Woody Allen az elsők között búcsúzott el Diane Keatontől, utána pedig Leonardo DiCaprio is megosztott egy közös fotót a színésznővel, ami még a Marvin szobája című 1996-os film forgatásán készül a 18 éves színészről és Keatonről. A képhez szívszorító mondatokat írt a Titanic sztárja:

Diane egyedülálló volt, zseniális és kíméletlenül önazonos ember.Egy legenda, egy ikon, és egy igazán kedves ember. Megtiszteltetés volt vele dolgozni 18 éves koromban. Rendkívül fog hiányozni.

Diane Keaton és Leonardo DiCaprio a Marvin szobája film forgatásán

Fotó: Leonardo DiCaprio Instagram

Goldie Hawn és Bette Midler is elbúcsúzott a barátnőjüktől

Diane Keaton filmjei közül nehéz egyetlen egyet kiemelni, de az biztos, hogy a színésznő egyik legnagyobb sikere az Elvált nők klubja volt. Az ikonikus exfeleségtrióról szóló filmben Goldie Hawn, Bette Midler és Diane Keaton együtt kápráztatta el a nézőket. A három színésznő kapcsolata a film után még évtizedeken át megmaradt, és gyakran találkoztak egymással a színfalakon kívül is.

A 79 éves Midler most azt írta az elhunyt barátnőjéről az Instagram-oldalán, hogy:

Brilliás, rendkívüli, és gyönyörű volt. El sem tudom mondani, hogy mennyire elszomorodtam a hírek hallatán. Vidám volt, eredeti, és a rosszindulat legapróbb csírája sem volt benne. A legszerényebb sztár volt, akit ismertem.

A színésznő bejegyzése alatt Julianne Moore és Jessica Alba is a gyászát fejezte ki, törött szívű és zokogó emojik segítségével.

Goldie Hawn-t teljesen maga alá temette a veszteség súlya, terjedelmes bejegyzésben búcsúzott el az elhunyt pályatársától és barátnőjétől, és külön kiemelte, hogy a gyászában együttérez Diane Keaton gyerekeivel Dexszel, és Duke-kal is.