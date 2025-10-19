Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Callum Turner és a világhírű énekesnő kapcsolata a tavalyi évben vált igazán komollyá, amikor a sármos színész váratlanul megkérte szerelme kezét. Dua Lipa vőlegénye most elárulta, hogy milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy a közeljövőben oltár elé állhassanak.

Dua Lipa és Callum Turner kapcsolatának alakulása rendkívül gyorsnak tűnhet a rajongók számára: 2024 januárjában kezdtek el randevúzni egymással, néhány hónappal később pedig a brit színész megkérte az énekesnő kezét, aki boldogan mondott igent a lánykérésre. Az eljegyzés óta többször is lencsevégre kapták a szerelmeseket, amint fesztiválokon és közös nyaralásokon vettek részt, azonban feltűnően kerülték az esküvő szó említését, egészen mostanáig. Dua Lipa vőlegénye most elárulta , hogy az elmúlt hónapokban rengeteg időt kellett a világ két végében tölteniük, emiatt pedig keveset tudtak a ceremónia szervezésével foglalkozni. Ez azonban hamarosan megváltozik.

Dua Lipa vőlegénye Callum Turner elbűvölő szavakkal beszélt a köztük lévő szerelemről
Dua Lipa vőlegénye Callum Turner elbűvölő szavakkal beszélt a köztük lévő szerelemről
Forrás: WireImage

Dua Lipa vőlegénye mindennap felhívja FaceTime-on a szerelmét, ha távol vannak egymástól

Callum Turner nemrég a Mirror számára adott érzelemdús interjút, amiben elárulta, hogy az elmúlt hónapok rendkívül nehezek voltak a számukra, ugyanis amíg ő a forgatások miatt Európában tartózkodott, addig a menyasszonya egy több hónapos amerikai turné miatt kénytelen az óceán másik oldalán álomra hajtani a fejét. Emiatt van olyan hét, amikor csak 2 napot tudnak személyesen találkoznak egymással.

A FaceTime egy fantasztikus dolog, mindennap használjuk, még az esküvőnket is ott tervezgetjük. Emellett az a szlogenünk, hogy ha csak két napra tudunk találkozni, akkor is vágjunk bele. Mindegy, hogy fáradtak vagyunk-e, akkor is útra kelünk és átrepülünk a világ másik felére, ha találkozni szeretnénk. Én például most repültem Bostonba 48 órára, kimerült voltam és nem sok kedvem volt utazni, de imádtam a közös programunk minden pillanatát. Beültünk egy furcsa nevű étteremben és csak élveztük egymás társaságát

 - árulta el a színész a lapnak. Callum kifejtette azt is, hogy tudták, hogy mit vállalnak azzal, hogy szerelembe estek egymással. Dua Lipa a koncertjei miatt kénytelen állandóan utazni, Callum pedig a filmforgatások miatt gyakran egy idegen országban tölt el hosszú hónapokat egyhuzamban. Ez azonban nem akadályozza meg őket abban, hogy közös jövőt tervezzenek egymással.

Callum most megerősítette a lapnak, hogy azt tervezik, hogy megvárják, hogy véget érjen Dua jelenlegi turnésorozata, és ha a színész forgatásai is véget érnek, akkor kivesznek néhány hónap szünetet, amely során megejtik az esküvőjüket is.

