Dua Lipa bikinire vetkőzve ünnepli a születésnapját Ibizán - Fotó!

Spanyolországban nyaral Dua Lipa. A világhírű énekesnő szinte már hazajáró vendége az országnak, az elmúlt négy évben minden augusztust a buliszigeten töltött. Most sem tett másként, most viszont már két héttel a születésnapja előtt megkezdte az ünneplést a vőlegényével Callum Turnerrel Ibizán. A fiatal angol szerelmespár imádja Európát, más világsztárokkal ellentétben nem is igazán hagyják el a kontinenst ha tehetik. Néhány héttel ezelőtt például a brit Glastonbury Fesztiválon kapták lencsevégre őket, ahogy együtt buliznak a tömeggel.

Dua Lipa és szerelme együtt fesztiváloztak a Glastonbury Fesztiválon

Forrás: Getty Image

Dua Lipa bikiniben élvezi a nyarat Ibizán

Most az Instagram-oldalán osztott meg egy fotósorozatot Dua Lipa arról, hogy 12 nappal a születésnapja előtt megérkeztek Callummal Ibizára, és fürdőruhára vetkőzve élvezték a naplementét a tengerparton. Az énekesnő elővette a kedvenc pöttyös bikinijét is, ami már szinte elengedhetetlen kelléke a nyári kikapcsolódásainak.

Kicsit megpihentetem a csontjaimat, mielőtt 30-asként folytatom a táncot

- írta képei mellett az énekesnő.

Dua Lipa és Callum Turner Ibizán nyaral

Fotó: Instagram/Dua Lipa

PageSix beszámolt róla, hogy 2022-ben, 2023-ban, és 2024-ben is Ibizán töltötte a születésnapját Dua Lipa. Úgy tűnik, hogy az énekesnő kedvenc nyaralóhelye nem más mint a spanyol bulisziget.