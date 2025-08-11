Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Dua Lipa bikinire vetkőzve ünnepli a születésnapját Ibizán - Fotó!

2025.08.11.
Néhány nap múlva belép a harmincasok táborába a világhírű énekesnő. Dua Lipa és a vőlegénye Callum Turner szokásukhoz híven Ibizán ünneplik a sztár szülinapját.

Spanyolországban nyaral Dua Lipa. A világhírű énekesnő szinte már hazajáró vendége az országnak, az elmúlt négy évben minden augusztust a buliszigeten töltött. Most sem tett másként, most viszont már két héttel a születésnapja előtt megkezdte az ünneplést a vőlegényével Callum Turnerrel Ibizán. A fiatal angol szerelmespár imádja Európát, más világsztárokkal ellentétben nem is igazán hagyják el a kontinenst ha tehetik. Néhány héttel ezelőtt például a brit Glastonbury Fesztiválon kapták lencsevégre őket, ahogy együtt buliznak a tömeggel.

GLASTONBURY, ENGLAND - JUNE 29: Dua Lipa and Callum Turner during day four of Glastonbury Festival 2024 at Worthy Farm, Pilton on June 29, 2024 in Glastonbury, England. Founded by Michael Eavis in 1970, Glastonbury Festival features around 3,000 performances across over 80 stages. Renowned for its vibrant atmosphere and iconic Pyramid Stage, the festival offers a diverse lineup of music and arts, embodying a spirit of community, creativity, and environmental consciousness. (Photo by Samir Hussein/WireImage)
Dua Lipa és szerelme együtt fesztiváloztak a Glastonbury Fesztiválon
Forrás:  Getty Image

Dua Lipa bikiniben élvezi a nyarat Ibizán

Most az Instagram-oldalán osztott meg egy fotósorozatot Dua Lipa arról, hogy 12 nappal a születésnapja előtt megérkeztek Callummal Ibizára, és fürdőruhára vetkőzve élvezték a naplementét a tengerparton. Az énekesnő elővette a kedvenc pöttyös bikinijét is, ami már szinte elengedhetetlen kelléke a nyári kikapcsolódásainak. 

Kicsit megpihentetem a csontjaimat, mielőtt 30-asként folytatom a táncot

 - írta képei mellett az énekesnő.

Dua Lipa és Callum Turner Ibizán nyaral
Dua Lipa és Callum Turner Ibizán nyaral
Fotó: Instagram/Dua Lipa

PageSix beszámolt róla, hogy 2022-ben, 2023-ban, és 2024-ben is Ibizán töltötte a születésnapját Dua Lipa. Úgy tűnik, hogy az énekesnő kedvenc nyaralóhelye nem más mint a spanyol bulisziget. 

