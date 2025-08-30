Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Dua Lipa és Callum Turner szintet lép — Még alig jegyezték el egymást, máris szorosabbra fűzik a kapcsolatukat

kapcsolat Legendás állatok színész Callum Turner popsztár Dua Lipa
2025.08.30.
Nemrég jelentették be az eljegyzésüket, máris a kapcsolatuk megerősítésén gondolkodik a sztárpár. Ám Dua Lipa és Callum Turner egyelőre nem esküvőre készül.

Dua Lipa és Callum Turner új szintre emelték a kapcsolatukat azzal, hogy közös vállalkozásba fogtak. A szerelmesek, akik még nem tudni, mikor, de állítólag hamarosan összeházasodnak, a héten megalapították a TwentyTwo Films Limited nevű céget. 

Dua Lipa és Callum Turner
Dua Lipa és Callum Turner nemrég jegyezte el egymást
Forrás: WireImage

Dua Lipa és Callum Turner egyelőre nem esküvőre készülnek

A popsztárnak és a Legendás állatok színészének egyenlő, 50-50 százalékos részesedése van a vállalkozásban, amely „film- és programgyártási tevékenységet” fog végezni. Egy forrás a The Sunnak elmondta: „Dua és Callum is nagyon ambiciózus emberek, és rengeteg tervük van közös vállalkozásokra. Korábban Dua már kipróbálta magát a filmiparban, de ha további projekteket vállal, több kreatív kontrollt szeretne magának”.

Hozzátette: „Neki és Callumnak rengeteg ötlete van, és szerintük ezek működni fognak. Még nagyon korai szakaszban vannak, de a dolgok már elindultak”.

Úgy tűnik, a pár Margot Robbie és producer férje, Tom Ackerley nyomdokaiba szeretne lépni. A sztárpárnak saját produkciós cége van, a LuckyChap, amely olyan filmeket készített, mint az I, Tonya, a Saltburn és a Barbie, amelyekben Dua Lipa is szerepelt.

