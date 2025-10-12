Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 12., vasárnap Miksa

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
születésnap

A sztár, aki hibátlanul énekel, táncol és gyilkol: 57 éves lett Hugh Jackman

születésnap Rozsomák Deborra-Lee Furness Hugh Jackman
Komáromi Bence
2025.10.12.
Kevés annyira sokoldalú és tehetséges színész él a világon, mint az ausztrál sztár. A világsztár musicalekben, akciófilmekben, és drámákban is bizonyította már, hogy számára nem létezik lehetetlen. Hugh Jackman születésnapja alkalmából összeszedtünk minden fontos információt a sztár életéről.

57 éves lett a kedvenc ausztrál színészünk. Hugh Jackman születésnapja alkalmából összeszedtük pályafutásának és magánéletének legfontosabb sarokköveit. A legnagyobb Showman sztárjának élete tele volt magaslatokkal és mélypontokkal: miközben a karrierjében halmozta a sikereket és az elismeréseket, addig titokban egy szörnyű betegség emésztette a testét, amely után szinte az egész életét újra kellett kezdenie. Az idei évben pedig a magánélete is váratlan fordulatot vett, amikor a feleségével − aki 27 éven át volt a legfőbb támasza − úgy döntöttek, hogy elválnak egymástól.

Hugh Jackman születésnapja alkalmából összeszedtünk minden tudnivalót a leghíresebb ausztrál színészről
Hugh Jackman születésnapja alkalmából összeszedtünk minden tudnivalót a leghíresebb ausztrál színészről
Forrás: AFP

Hugh Jackman élete tele volt kihívásokkal és újrakezdésekkel

Hugh Michael Jackman színpadi színészként kezdte a karrierjét, és 1985-ben a My Fair Lady című musicallel indult el a sztárság felé vezető úton. Néhány évvel később megismerkedett a 13 évvel idősebb Deborra-Lee Furness színész-rendezővel, akivel egy évvel később összeházasodtak. Hugh Jackman felesége és a színész közötti korkülönbség sosem jelentett problémát, sőt az idő is őket igazolta: 27 évig éltek boldog házasságban, amelyet két örökbefogadott gyermekkel koronáztak meg.

 Végül 2025-ben váltak el egymástól, miután szárnyra kaptak olyan pletykák, hogy világsztár összemelegedett egy szintén házas kolléganőjével. 

A válásuk okát a mai napig nem hozták nyilvánosságra, azonban idén nyáron a Rozsomák már nyilvánosan jelent meg új partnerével a vörös szőnyegen. Hugh Jackman barátnője nem más, mint Sutton Foster, akivel a sztár közösen forgatta 2022-ben a The Music Man című musicalt. A bennfentes pletykák szerint szinte izzott a levegő a két házas színész között a forgatások során.

Hugh Jackman és barátnője Sutton Foster
Hugh Jackman és új barátnője Sutton Foster
Forrás: AFP

Hugh Jackman-filmek a hírnév felé vezető úton

A színész 1994-ben fejezte be tanulmányait a Nyugat-Ausztráliai Művészeti Akadémián, ahol diplomás újságíróvá vált. Bár Hugh Jackman fiatalon számtalan színdarabban játszott 1995-ben úgy döntött, hogy kipróbálja magát a televízióban, az első szerepe a Correlli című ausztrál sorozatban volt. Az igazi áttörést azonban a 2000-es X-Men – A kívülállók című film jelentette, amelyben még kvázi ismeretlen színészként bújt a Farkas bőrébe. Mi lett az eredmény? Világsztárság, és 24 évnyi visszatérő szerep a Marvel-filmekben. 

Hugh Jackman a szuperhősös mozi után hirtelen az A-listás sztárok között találta magát, és a teljesség igénye nélkül olyan nagysikerű filmekben kapott szerepet, mint a Tökéletes trükk, a Van Helsing, vagy éppen a Nyomorultak,

amellyel egy Oscar-jelölést is bezsebelt. Sosem tudott − és nem is akart − elszakadni a musicalek világától, ennek köszönhetően láthattuk őt A legnagyobb Showmanben is, amely méltán vált a színész egyik leghíresebb szerepévé.

Hugh Jackman mint Farkas
Hugh Jackmant az X-Men-filmek sikere tette világhírűvé
Forrás: Shutterstock

Hugh Jackman betegsége

A világsztár a Farkas szerepéért brutálisan kigyúrta magát és kirobbanó formában van már 25 éve. Annak ellenére is, hogy ezalatt az idő alatt 6-szor kellett megküzdenie a rákkal. Hugh Jackmannél 2013-ban diagnosztizáltak bőrrákot, a betegség pedig a kezelések ellenére is többször visszatért. Kezdetben a színész orránál fedezték fel a bazálsejtes karcinómás léziót, amit ugyan sikerült eltávolítani, a rákot azonban nem sikerült teljesen eltűntetni. Jelenleg a színész tünetmentes, azonban a betegség bármikor visszatérhet a szervezetében. Ezért még nagyobb teljesítmény, hogy Hugh Jackman az egészségügyi állapota ellenére is folytatta a filmezést és az edzést. Most pedig 57 évesen is fiatalokat megszégyenítő formában van:

Elhunyt Lewis Hamilton kutyája: világhírű sztárok, akiknek négylábúak voltak a legjobb barátaik

A hétszeres világbajnok az utolsó pillanatig a négylábú barátja mellett volt, aki tüdőgyulladás miatt került életveszélyes állapotba.

Keith Urban és Nicole Kidman válása nem az egyetlen, ami megrázta az embereket: íme, a legmegdöbbentőbb szakítások

Az Oscar-díjas színésznő és a világhírű dalszövegíró-énekes 20 év után döntött a szakítás mellett, válásuk mindenkit meglepett, de nem ez volt az első szakítás, ami megdöbbentette az embereket.

Hugh Jackman barátai aggódnak a színészért: válása óta elveszettnek tűnik

Hugh Jackman jelenleg egy mindent eláruló memoár utolsó simításain dolgozik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu