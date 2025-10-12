A sztár, aki hibátlanul énekel, táncol és gyilkol: 57 éves lett Hugh Jackman

57 éves lett a kedvenc ausztrál színészünk. Hugh Jackman születésnapja alkalmából összeszedtük pályafutásának és magánéletének legfontosabb sarokköveit. A legnagyobb Showman sztárjának élete tele volt magaslatokkal és mélypontokkal: miközben a karrierjében halmozta a sikereket és az elismeréseket, addig titokban egy szörnyű betegség emésztette a testét, amely után szinte az egész életét újra kellett kezdenie. Az idei évben pedig a magánélete is váratlan fordulatot vett, amikor a feleségével − aki 27 éven át volt a legfőbb támasza − úgy döntöttek, hogy elválnak egymástól.
Hugh Michael Jackman színpadi színészként kezdte a karrierjét, és 1985-ben a My Fair Lady című musicallel indult el a sztárság felé vezető úton. Néhány évvel később megismerkedett a 13 évvel idősebb Deborra-Lee Furness színész-rendezővel, akivel egy évvel később összeházasodtak. Hugh Jackman felesége és a színész közötti korkülönbség sosem jelentett problémát, sőt az idő is őket igazolta: 27 évig éltek boldog házasságban, amelyet két örökbefogadott gyermekkel koronáztak meg.
Végül 2025-ben váltak el egymástól, miután szárnyra kaptak olyan pletykák, hogy világsztár összemelegedett egy szintén házas kolléganőjével.
A válásuk okát a mai napig nem hozták nyilvánosságra, azonban idén nyáron a Rozsomák már nyilvánosan jelent meg új partnerével a vörös szőnyegen. Hugh Jackman barátnője nem más, mint Sutton Foster, akivel a sztár közösen forgatta 2022-ben a The Music Man című musicalt. A bennfentes pletykák szerint szinte izzott a levegő a két házas színész között a forgatások során.
A színész 1994-ben fejezte be tanulmányait a Nyugat-Ausztráliai Művészeti Akadémián, ahol diplomás újságíróvá vált. Bár Hugh Jackman fiatalon számtalan színdarabban játszott 1995-ben úgy döntött, hogy kipróbálja magát a televízióban, az első szerepe a Correlli című ausztrál sorozatban volt. Az igazi áttörést azonban a 2000-es X-Men – A kívülállók című film jelentette, amelyben még kvázi ismeretlen színészként bújt a Farkas bőrébe. Mi lett az eredmény? Világsztárság, és 24 évnyi visszatérő szerep a Marvel-filmekben.
Hugh Jackman a szuperhősös mozi után hirtelen az A-listás sztárok között találta magát, és a teljesség igénye nélkül olyan nagysikerű filmekben kapott szerepet, mint a Tökéletes trükk, a Van Helsing, vagy éppen a Nyomorultak,
amellyel egy Oscar-jelölést is bezsebelt. Sosem tudott − és nem is akart − elszakadni a musicalek világától, ennek köszönhetően láthattuk őt A legnagyobb Showmanben is, amely méltán vált a színész egyik leghíresebb szerepévé.
A világsztár a Farkas szerepéért brutálisan kigyúrta magát és kirobbanó formában van már 25 éve. Annak ellenére is, hogy ezalatt az idő alatt 6-szor kellett megküzdenie a rákkal. Hugh Jackmannél 2013-ban diagnosztizáltak bőrrákot, a betegség pedig a kezelések ellenére is többször visszatért. Kezdetben a színész orránál fedezték fel a bazálsejtes karcinómás léziót, amit ugyan sikerült eltávolítani, a rákot azonban nem sikerült teljesen eltűntetni. Jelenleg a színész tünetmentes, azonban a betegség bármikor visszatérhet a szervezetében. Ezért még nagyobb teljesítmény, hogy Hugh Jackman az egészségügyi állapota ellenére is folytatta a filmezést és az edzést. Most pedig 57 évesen is fiatalokat megszégyenítő formában van:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.