Elhunyt Lewis Hamilton kutyája: világhírű sztárok, akiknek négylábúak voltak a legjobb barátaik

Szívszorító hírek érkeztek: néhány nappal azután, hogy tüdőgyulladás miatt kórházba szállították, elhunyt Lewis Hamilton kutyája a 13 éves Roscoe. A hétszeres világbajnok Forma-1-es pilóta még 2013-ban fogadta örökbe a bulldogot, és azóta elválaszthatatlan társai voltak egymásnak. A mentett kutyus gazdája a végsőkig küzdött a legjobb barátja életéért, ám az orvosok már nem tudtak többet tenni Roscoe életéért - szúrta ki a Mirror.

Lewis Hamilton kutyája Roscoe 13 évesen veszítette életét

Forrás: Formula 1

Lewis Hamilton kutyája az egész közösségi média szívét meghódította

Miután a népszerű sportoló örökbe fogadta Roscoe-t Instagram-oldalt készített a számára, és közösségi médiában 1,4 millióan követték az ebet, aki általában az összes versenyére elkísérte a gazdáját és gyakran „posztolt is" az első sorból. Hétfőn reggel Lewis Hamilton szomorú bejegyzésében erősítette meg a legjobb barátja elvesztését:

Négynapos létfenntartó kezelés után meg kellett hoznom életem legnehezebb döntését, és el kellett búcsúznom Roscoe-tól. A végsőkig küzdött és nem adta fel a harcot. Hálás vagyok érte, hogy találkozhattam egy ilyen gyönyörű lélekkel, ezzel az angyallal, és megoszthattam vele az életemet. Roscoe befogadása életem legjobb döntése volt, és örökké őrizni fogom a közös emlékeinket. Cocó elaltatása az egyik legfájdalmasabb élményem volt az egész világon, és mélyen együttérzek mindenkivel, aki átélte szeretett háziállata elvesztését. Köszönöm mindenkinek a támogatást. Szeptember 28-án vasárnap este a karomba bújva halt meg.

- írta bejegyzésében a sztársportoló.

Nem Hamilton volt az egyetlen világsztár, akinek egy négylábú volt a legjobb barátja

A tragédia kapcsán utánajártunk, hogy milyen olyan hírességeket ismerünk, akik szintén az állatvilágból választottak maguknak legjobb barátokat:

Kendall Jenner és a dobermannjai

Az üzletasszony a dobermannok szerelmese, több ilyen fajtájú kutyája is van, akiket még a „nevére is vett", ő itt a képen például Six Jenner:

Paris Hilton és háziállatai

Az örökösnő saját Youtube-csatornát is indított Hilton pets néven, ahol a népes kutyacsaládjáról és más háziállatairól szokott videókat posztolni. Paris Hiltonnak csaknem 24 különböző házikedvence volt az elmúlt években:

Ryan Gosling és Eva Mendes:

Hamiltonhoz hasonlóan az álompár tagjai is egy befogadott kutyával estek szerelembe évekkel ezelőtt, aki azóta hűséges társa a színészeknek:

Hugh Jackman:

A legendás ausztrál színész mindenhova magával hordja két legjobb barátját Dalit és Allegrát:

A lista legismertebb kutyagazdija II. Erzsébet királynő:

A megboldogult királynő messze földön híres volt róla, hogy imádja a corgikat, és a fajta számos képviselőjét fogadta be az évek során: