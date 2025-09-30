Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 30., kedd Jeromos

Elhunyt Lewis Hamilton kutyája: világhírű sztárok, akiknek négylábúak voltak a legjobb barátaik

Getty Images Europe - Joe Portlock
házi kedvenc kutya gyász Lewis Hamilton
Komáromi Bence
2025.09.30.
A hétszeres világbajnok az utolsó pillanatig a négylábú barátja mellett volt, aki tüdőgyulladás miatt került életveszélyes állapotba. Négy napnyi küzdelem után azonban kiderült: nem tudják megmenteni, Lewis Hamilton kutyája elpusztult.

Szívszorító hírek érkeztek: néhány nappal azután, hogy tüdőgyulladás miatt kórházba szállították, elhunyt Lewis Hamilton kutyája a 13 éves Roscoe. A hétszeres világbajnok Forma-1-es pilóta még 2013-ban fogadta örökbe a bulldogot, és azóta elválaszthatatlan társai voltak egymásnak. A mentett kutyus gazdája a végsőkig küzdött a legjobb barátja életéért, ám az orvosok már nem tudtak többet tenni Roscoe életéért - szúrta ki a Mirror.

Lewis Hamilton kutyája Roscoe 13 évesen veszítette életét
Lewis Hamilton kutyája Roscoe 13 évesen veszítette életét
Forrás: Formula 1

Lewis Hamilton kutyája az egész közösségi média szívét meghódította

Miután a népszerű sportoló örökbe fogadta Roscoe-t Instagram-oldalt készített a számára, és közösségi médiában 1,4 millióan követték az ebet, aki általában az összes versenyére elkísérte a gazdáját és gyakran „posztolt is" az első sorból. Hétfőn reggel Lewis Hamilton szomorú bejegyzésében erősítette meg a legjobb barátja elvesztését:

Négynapos létfenntartó kezelés után meg kellett hoznom életem legnehezebb döntését, és el kellett búcsúznom Roscoe-tól. A végsőkig küzdött és nem adta fel a harcot. Hálás vagyok érte, hogy találkozhattam egy ilyen gyönyörű lélekkel, ezzel az angyallal, és megoszthattam vele az életemet. Roscoe befogadása életem legjobb döntése volt, és örökké őrizni fogom a közös emlékeinket. Cocó elaltatása az egyik legfájdalmasabb élményem volt az egész világon, és mélyen együttérzek mindenkivel, aki átélte szeretett háziállata elvesztését. Köszönöm mindenkinek a támogatást. Szeptember 28-án vasárnap este a karomba bújva halt meg.

 - írta bejegyzésében a sztársportoló.

Nem Hamilton volt az egyetlen világsztár, akinek egy négylábú volt a legjobb barátja

A tragédia kapcsán utánajártunk, hogy milyen olyan hírességeket ismerünk, akik szintén az állatvilágból választottak maguknak legjobb barátokat:

  • Kendall Jenner és a dobermannjai

Az üzletasszony a dobermannok szerelmese, több ilyen fajtájú kutyája is van, akiket még a „nevére is vett", ő itt a képen például Six Jenner:

  • Paris Hilton és háziállatai

Az örökösnő saját Youtube-csatornát is indított Hilton pets néven, ahol a népes kutyacsaládjáról és más háziállatairól szokott videókat posztolni. Paris Hiltonnak csaknem 24 különböző házikedvence volt az elmúlt években:

  • Ryan Gosling és Eva Mendes:

Hamiltonhoz hasonlóan az álompár tagjai is egy befogadott kutyával estek szerelembe évekkel ezelőtt, aki azóta hűséges társa a színészeknek:

  • Hugh Jackman:

 A legendás ausztrál színész mindenhova magával hordja két legjobb barátját Dalit és Allegrát:

  • A lista legismertebb kutyagazdija II. Erzsébet királynő:

A megboldogult királynő messze földön híres volt róla, hogy imádja a corgikat, és a fajta számos képviselőjét fogadta be az évek során:

Forrás: NORTHFOTO/PA Wire/Press Association Images/Annie Leibovitz

 

